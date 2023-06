Investigados contradicen a Mauricio Fernandini y afirman que Goray le pagó S/15 mil al mes por alquiler de su domicilio

Mauricio Fernandini negó actos irregulares antes de someterse a la figura de confesión sincera.

Se complica su situación. La versión del comunicador Mauricio Fernandini sobre la negociación entre la empresaria Sada Goray y Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, podría no ser la correcta. En las diligencias fiscales también está comprendida la prima hermana del expresentador, Pilar Tijero.

“Conocí [a Salatiel Marrufo] porque Geiner Alvarado [exministro de Vivienda] me contactó con él. Y el 3 de agosto de 2021, Marrufo me invitó al restaurante Choza Náutica, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Aramburú [San Isidro]. Me contacto con él porque la señora Pilar Tijero Martino, que es mi prima, desde el 29 de julio de 2021 me pedía con insistencia que la ayude con algún contacto en el Ministerio de Vivienda”, manifestó a los fiscales, según Latina.

En este marco, el exconductor de radio se sometió a la figura de confesión sincera, hace unas semanas, ante el Ministerio Público y sostuvo que su vivienda fue alquilada, para reuniones entre los mencionados y otros, por un monto de 10 mil soles mensuales.

4 millones de soles fue el monto que Sada Goray, según Salatiel Marrufo, entregó a cambio de colocar determinados funcionarios en el Ministerio de Vivienda.

Sin embargo, diversos implicados en el caso negaron este hecho y aseguraron que Fernandini recibió 15 mil soles al mes por el alquiler de su domicilio, según La República. En sus descargos ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Marita Barreto, este había señalado lo contrario.

“Entre el 20 y 30 de agosto de 2021, mi prima [Pilar Tijero] me llamó y me dijo que quería hacer una reunión en mi departamento con Salatiel Marrufo y que Sada Goray quería reunirse en mi casa, precisando de manera incómoda que cuál es la necesidad que yo participe”, indicó.

“Indicándome que ‘no sea malagradecido’ por los S/10 mil que venía recibiendo, pidiéndome que me quedara a almorzar junto con ellos. Aceptando la propuesta para que sea almuerzo en mi casa”, añadió.

Mauricio Fernandini relató que presentó a Andrés Hurtado a Sada Goray. | Andina, @andreshurtadooficial).

Involucra a otro conductor de TV

De acuerdo a lo revelado por Salatiel Marrufo, colaborador eficaz que fue excarcelado hace unos días, Goray Chong le entregó 4 millones de soles a cambio de que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), presidido en aquel entonces por Geiner Alvarado, emitiera resoluciones mediante el Fondo ‘Mi vivienda’ para favorecer los proyectos inmobiliarios de su empresa Marka Group.

La cantidad de dinero fue impuesta por Marrufo Alcántara, en una de sus habituales reuniones en la vivienda de Fernandini, frente al propio comunicador, su prima y Sada Goray; de acuerdo al testimonio de Fernandini Arbulú.

Esto no es lo único que declaró ante la Fiscalía. Durante el interrogatorio, el comunicador indicó que en uno de los encuentros con los ahora investgados, suscitado en septiembre del 2021, apareció en escena Andrés Hurtado, también conductor de televisión.

“Mi prima Julieta del Pilar Tijero me dijo que debía acompañarlos a una cena en el restaurante ‘La Cuadra de Salvador’. Primero llegó Sada Goray y [luego] Pilar Tijero, para después llegar yo. Pasamos a un [salón] privado del restaurante y cuando estábamos trasladándonos hace contacto conmigo mi amigo Andrés Hurtado y Sada Goray me dice: ‘quiero conocer a Andrés’. Por lo que nos tomamos todos una foto con él, llegando en ese momento Salatiel Marrufo, intercambiando teléfonos entre Andrés Hurtado y Sada Goray”, informó Willax TV.

Días después de esta reunión, Goray acudió al programa ‘Hoy es sábado con Andrés’, conducido por Hurtado, para una entrevista y eventual promoción de su compañía Marka Group.