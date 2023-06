¿Fue un error la convocatoria de Paolo Guerrero por su edad?, la contundente respuesta de Juan Reynoso

El técnico Juan Reynoso anunció la convocatoria de la selección peruana para los partidos amistosos ante Corea del Sur y Japón

Una de las grandes novedades en la convocatoria de Juan Reynoso fue la presencia de Paolo Guerrero. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con su regreso a la selección peruana tras dos años. Un periodista le consultó al técnico si se trataba de un error el llamar a un futbolista de casi 40 años:

“¿No siente que es un error seguir insistiendo con un jugador que está por cumplir 40 años como Paolo Guerrero? ¿No cree que es un error no buscar otras alternativas como otras selecciones como Ecuador y Uruguay, que han iniciado un verdadero recambio, convocando gente nueva?”, fue la pregunta.

Ante esta situación, el ‘Cabezón respondió de forma contundente, indicando que no se fija en el DNI para tomar la decisión de convocar a un jugador, y que mas allá del recambio generacional, respeta la jerarquía de los experimentados.

“Sobre Paolo, esto es fútbol, tu opinión es muy respetable. Yo entiendo que el fútbol es de momentos y presente. Yo no pienso que la fecha de nacimiento marque una fecha de caducidad. Lo hablaremos en unos meses, de repente Paolo inicia la Eliminatoria y hace goles, entonces estaríamos hablando de tu comentario como una anécdota. Lo del recambio generacional le pongo un signo de interrogación, porque algunos países siguen respetando al jerarquía de sus jugadores mayores, nos solo en Sudamérica, sino también en Europa. No creo es un error, es una ilusión que vuelva a estar, competir y seguro nos va a ayudar. Ya el tiempo dirá si la calificación es error o acierto”, respondió.

Paolo Guerrero tuvo un par de reuniones con Juan Reynoso en Argentina antes de su retorno a la selección peruana. (FPF)

Cabe señalar que, desde que asumió como técnico de la selección peruana, Reynoso mantuvo la base de futbolistas convocados por Ricardo Gareca. Hecho que le causó algunas críticas de quienes esperaban una revolución total.

No obstante, esto no significa que el DT de 53 años no haya realizado una renovación, algunos nombres importantes que dejó de lado fueron Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Aldo Corzo y Christian Ramos. Además, sumó a Bryan Reyna como jugador importante y dio oportunidades a Piero Quispe, Percy Liza, Luis Iberico, Paolo Reyna, entre otros.

Asimismo, el extécnico de Cruz Azul abrió las puertas a los futbolistas del extranjero con raíces peruanas como el caso de Oliver Sonne y Catriel Cabellos, con quienes se reunió durante su gira por el extranjero.

Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, visitó a Paolo Guererro y Catriel Cabellos en el complejo deportivo de Racing Club.

¿Paolo Guerrero volverá a ser capitán de la selección peruana?

A Juan Reynoso también le preguntaron qué fue lo que conversó con Paolo Guerrero durante la reunión que sostuvieron en Argentina. El técnico ‘bicolor’ no solo dio detalles de su reunión con el delantero, sino que también anunció que recuperará su condición de capitán del equipo:

“Con Paolo fue una conversación muy futbolera. Él viene a competir, a intentar el tiempo perdido. En la selección va a volver a ser el capitán, referente. Seguro al inicio con mucho el respeto y luego más jovial. Se le ve contento. Exige bastante. Es el momento ideal para que él regrese”, señaló.

Recordemos en los primeros seis duelos dirigidos por el ‘Cabezón’, los capitanes fueron Pedro Gallese, en cuatro oportunidades, Christian Cueva y Carlos Zambrano.

Pedro Gallese fue el principal capitán de la selección peruana durante la ausencia de Paolo Guerrero en las convocatorias.

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero en Racing?

Paolo Guerrero ha marcado tres goles desde que firmó por Racing Club de Argentina. El ‘Depredador’ disputó 17 partidos, aunque la mayoría ingresando en los últimos minutos. Aún así se las arregló para convertir en las tres competiciones que disputa la ‘academia’ en la presente temporada.

El primero fue en la victoria 3-1 sobre San Martín de Formosa en la Copa Argentina, luego dejó su marca en el triunfo 3-1 sobre Unión Santa Fe en la Liga Profesional Argentina, y su último tanto ocurrió en el 2-0 sobre Ñublense en Copa Libertadores. Una particularidad es que aún no logra inflar las redes en El Cilindro de Avellaneda.

