Ethel Pozo minimizó las críticas Magaly Medina, quien cuestionó su peso y su forma de vestir: “A mí no me importa”

Ethel Pozo minimizó las críticas Magaly Medina, quien cuestionó su peso y su forma de vestir. Youtube: 'Carlín en la Red'.

Ethel Pozo dio una entrevista al programa de Youtube, ‘Carlín en la Red’ de Carlos Carlín y le restó importancia a las críticas que le ha hecho Magaly Medina con respecto a su peso y su forma de vestir.

La hija de Gisela Valcárcel comentó que a ella no le importa que hablen de su vestuario y cómo le queda, ya que para ella lo más importante es su comodidad, antes que verse bien.

“Me da mucha gracia, ese día que he estado en el matrimonio, yo estaba muy cómoda, a mí me gusta la ropa cómoda. Estaba feliz con ese saco, es mío. No me parece que la gente valga por lo que se pone, lo que vale es lo que yo digo y siento. La ropa es un trapo, no nos vamos a morir con ropa, a mí poco o nada me importa la ropa”, aclaró.

Con respecto a su peso, Ethel Pozo comentó uno de los aspectos que lo agrada de la televisión es que el público juzgue sin saber la realidad. Además de que se dejen guiar por lo que aparece o digan los conductores de televisión.

“A mí me molesta que hablen de gente, que por qué es gorda, me molesta que tipifiquen, que discriminen. Yo siempre defiendo a alguien que esté con sobrepeso. Me parece agresivo esos comentarios que critican sin saber”, comentó en un inicio.

Y sobre las declaraciones de Magaly Medina, quien la criticó duramente por su contextura y los outfit que luce en las mañanas en su magazine de América TV. Ethel Pozo puntualizó que le parece comentarios con doble discurso porque critican el físico de las mujeres cuando estamos en una época donde se habla del empoderamiento femenino.

“Entre mujeres, te dicen que tienes que bajar de peso, ¿en serio están viendo eso?… Ahora me friegan, si me subo de peso, cuentan los kilos que he engordado desde el matrimonio. Yo digo, ¿es en serio?, en estos tiempos que se habla del empoderamiento femenino”, puntualizó.

Por otro lado, señaló que hablen de su cuerpo o sus outfit es algo que no tiene importancia y no es prioridad en su vida, ya que para ella lo primero es los estudios y entretenimientos de sus hijas.

“Las críticas por el cuerpo, por la ropa, es jalado de los pelos para mí. Yo creo que la gente que me conoce, que ve el programa sabe que un video en TikTok no es lo que realmente dije, entonces creo que hay un cariño genuino de los que siguen el programa y hay otros a los que nunca les voy a gustar. Qué voy a hacer”, dijo.

Ethel Pozo minimizó las críticas por su aspecto físico de Magaky Medina. Youtube: 'Carlín en la red'.

¿Cuáles fueron los comentarios de Magaly Medina?

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ es una de las figuras de televisión que más cuestiona la contextura y su forma de vestir de Ethel Pozo. Magaly Medina señala que la conductora de ‘América Hoy’ luego de casarse con Julián Alexander ha subido de peso y en lugar de vestirse con vestidos anchos, luce vestuarios muy pegados que dejan ver su aumento de peso.

“Los atuendos con los que sale disfrazada en la mañana son de risa, miren el abrigo tres tallas más grandes que se puso. Encima, ni siquiera tuvo tiempo de subirle la basta al pantalón. Pobrecita, no tiene equipo de producción, ¿no hay alguien que le diga que no salga como la Mamacha?”, dijo la ‘Urraca’.

“No, Ethel, a ti no te queda, tú eres pequeña petit, no nos queda esas cosas grandes, parecía el saco de la abuelita. Pobre, no tiene espejo en su casa. Valeria Piazza, que no hace nada y está de adorno, que la asesore. Debe tener un poco de criterio para la ropa y aconsejar, bien podría hacerle un gran favor a su jefa”, precisó entre risas.

La hija de Gisela Valcárcel asegura que “los kilos que subí son de pura felicidad” y resaltó que no todas las mujeres podemos tener el físico de Alessia Rovegno.

Ethel Pozo dijo que Brunella Horna será la que anunciará su supuesto embarazo

En otro momento de la entrevista, Carlos Carlín le consultó a Ethel Pozo acerca de su excompañera Brunella Horna sobre su rumoreado estado de gestación, a lo que la conductora de TV no quiso confirmar la noticia, pero indicó que la esposa de Richard Acuña, es la única que le corresponde anunciar la noticia.

“No puedo decir nada Carlín, porque ella tiene que hablar de su vida, pero lo cierto es que no está en ‘América Hoy’”, puntualizó.

Luego comentó que le gustaría que regrese para que incorpore al grupo que habían formado junto a Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez.

“¿Se fue de pronto?, le preguntó el ex integrante de Pataclaun. “Se fue yendo, pero ya no está. Ojalá vuelva pronto, de verdad que hicimos un grupo bien unido... Carlín no te puedo decir nada...”, contestó la también actriz.

El actor nacional insistió con el tema y dijo que no entendía por qué esconderlo, ya que un embarazo no se puede ocultar porque se notará en la figura de la madre. Ethel atinó a responder que el tiempo lo determinará. “Esperemos pues”, finalizó.