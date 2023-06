‘Charly García: Transcripciones’, Mauro Kaseiri presenta su libro tributo en Lima: “Me iluminó desde el conocimiento. Él es luz”

Charly García: Transcripciones se presenta en Lima este 2 de junio

El músico, autor y pianista argentino, Mauro Kaseiri, presentará su libro “Charly García: transcripciones” este viernes 2 de junio a las 19 horas en el teatro de la Alianza Francesa de Lima en Miraflores (Av. Arequipa 4595) con entradas de acceso libre. El título está compuesto por una colección de partituras realizadas con minuciosidad y delicadeza con un tema de cada uno de los 30 discos del mítico rockstar argentino, ejemplar que además fue supervisado y aprobado por el mismo cantante.

En la presentación, que llega gracias a la carrera de Música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y su Centro Cultural, Kaseiri tocará alrededor de 20 compases de 10 canciones en piano. Infobae conversó con el músico a horas de su presentación en Lima.

Cuéntanos de tus inicios y cómo es que decantas en la obra de Charly.

Cuando era chiquito en 1987 sonaba ‘No voy en tren’ en los cumpleaños y casamientos. Yo tenía 8 años y ya estaba fascinado con su música. A los 12 años escuché Filosofía barata, por mi hermano que se compró el cd, y bueno, era escucharlo todo el día. Y después, mi primer disco de Charly en el 94 es ‘La hija de la lágrima’. Tenía 15. Después lo conozco a mis 17 años después de una presentación fallida en el Teatro Ópera. Lo escuché tocar un vals de Chopin en su piano Steinway, y dije, quiero hacer esto. Ahí estaba estudiando Licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires y dejé todo y me puse a tocar el piano. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Porque Charly me conduce a mí a la música clásica y yo de la música clásica hago su libro. Eso no lo dije en ningún lado, es una primicia tuya. Le debo prácticamente todo a ese hombre y lo amo tanto. Pero contestando tu pregunta, yo arranco con Charly y termino con Charly. Digamos a mí Charly me iluminó, no solamente desde las ganas de vivir, sino desde el conocimiento. Él es luz.

Sobre el libro, es básicamente una colección de partituras que tú mismo has obtenido escuchando la música...

Sí, es básicamente eso. Yo escucho notas, y después entiendo que hay un acorde detrás. Cuando ya escuché todas las notas, las interpreto como una armonía. Es decir, yo por lo general arranco con los bajos, que son como decía Jean-Philippe Rameau, que es un francés que en 1722 escribió un tratado de armonía, decía que el bajo es la brújula de la oreja. Y después sigo con la melodía, o sea que ya tendría las dos capas del sandwich, y después voy con el relleno. Después, notas, notas, notas, notas, hasta que llego a interpretar lo que él [Charly] estaba pensando en materia de la secuencia armónica de un pasaje reformulado.

¿Y desde ese punto se le puede llegar a conocer más a Charly?

Sí, y eso lo dijo él. Refiriéndose a mí, dijo que es el que mejor entiende mi música. Y aparte me tiró un elogio ahí porque estaba muy contento con el trabajo y la chica que trabaja con él me dijo que está todo el tiempo hablando maravillas de mí. Cuando me tuvo que describir dijo que es un ingeniero, como yo.

Desde esa admiración que tienes por su obra, ¿se le podría hacer arreglos a la obra de Charly?

Yo no me animo. Justamente, el material que yo le ofrezco al mundo y que estoy viajando para presentarles especialmente a ustedes, pues los amo mucho, y esto es real, no es un cumplido, para presentar el material y para que se pueda hacer todo lo que decidan. Es decir, es lo más que me acerqué con un rigor exacto al material, al sonido que emerge del material discográfico. Yo no arreglo, no meto mano de ninguna forma. Si hay una propiedad intelectual que me corresponde a mí, hablando de este libro, es la decisión de claridad para escribir. Si yo escribo una nota en clave de Sol o la corro la clave de Fa, y sigo haciendo correcciones. Ahora hice una segunda edición en Buenos Aires que sigo corrigiendo.

Tú que has revisado toda la discografía de Charly, hay un Charly ecléctico, también. Que ha pasado por varias etapas. Hemos tenido muchos Charlys en un Charly, ¿cuál es el que te atrae más, el que destacas más, el que particularmente te llama más la atención?

Te entiendo la pregunta, pero hay algo que le agradecí por encima de todo a Charly y es la coherencia. Creo que es lo que a mí más me enamora, ¿eh? Que nunca se traicionó y me dijo ‘yo siempre me sentí muy unido a lo que hago’, y eso es lo que respeto.

Te respondo la pregunta con una especie de variación. Yo escucho Sui Generis y escucho al mismo Charly que escucho cuando escucho Random, o el último disco La lógica del escorpión. Es ese tipo que busca la melodía perfecta y yo le veo esa búsqueda.

Ahora, tratando de acercarme un poco a una respuesta más acorde a lo que esperabas. A mí me marcan mucho los discos que escuché cuando era chico. Esa estética a mí me enamora. A mí me mata Parte de la religión, No voy en tren, Filosofía barata. Me tocan una fibra. Lo escuchó todos los días, prácticamente. Me conecta con ese descubrir, esa cosa hermosa que tienen los chicos, que es amar todo lo que ven, porque lo están descubriendo.

¿Qué expectativa tienes de este viernes en la Alianza Francesa? Es tu primera vez en Lima…

Tengo ganas de ir. Sé que la gente me está esperando con muchas ganas. Yo creo que si los chicos de la sala, los chicos de 20, 18 o 25 años salen con más ganas, con ganas de estudiar como yo salí en la década del los noventa de la casa de Charly, con esas ganas de hacer cosas y ganas de vivir, yo creo que la misión va a estar cumplida.

Y, por otro lado, presentar el material, ofrecerlo para que lo usen como parte del programa en los conservatorios y en las universidades.

Cómo crees que recordarán a Charly en unos 50 años. Su obra va a quedar y siempre va a ser un icono de la música, pero ¿cómo crees que se le debe recordar?

Como yo espero que lo reconozcan es como uno de los enormes que trasciende lo argentino. Eso yo se lo escuché decir varias veces a él, era parte de su plan. Borges lo mismo. Son dos figuras que en ese sentido no se agotan a Buenos Aires. Por otro lado, una persona que no se traicionó nunca, que nos enseñó a todos los que venimos detrás de él que es un artista que al estar tan conectado con la belleza y con esa búsqueda de belleza está más cerca de Dios que de los hombres. Y como una persona que mantuvo su dignidad y su integridad artística.

Y bueno, por su música. Eso va a quedar, porque ha trascendido generaciones.

Qué interesante que lo pusiste al lado de Borges…

Lo interesante de los dos, es que no se cierran al mundo en un provincianismo típico de estas latitudes. Y hacen una devolución de todo ese eclecticismo, de todo ese espíritu cosmopolita, hacen una devolución al mundo de lo argentino.