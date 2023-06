Caso María Cordero: Congreso despide a trabajador involucrado en recorte de sueldo

Congreso despide a trabajador involucrado en recorte de sueldo de caso María Cordero. Foto: Composición Infobae

Los casos de presuntos recortes de sueldo estarían avanzando. Esta vez, el Congreso de la República despidió a Braden Alexander Paredes Calla, quien es acusado de haber participado en estos actos en el caso de la parlamentaria María Cordero Jon Tay. Esta información fue confirmada por el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento, Miguel Seminario Reyna.

De acuerdo con el documento que accedió Infobae, la decisión fue tomada el pasado 25 de mayo por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del Parlamento. Este grupo de trabajo inició un proceso disciplinario luego de la denuncia de uno de los excolaboradores que presentó audios que comprometían a la legisladora, es así como lo halló “responsable”.

“Imponer al servidor Braden Alexander Paredes Calla, la sanción de DESPIDO establecida en el Inciso que el artículo 16 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N° 72B, por las razones expuestas en la presente resolución”, se lee.

Documento sobre la situación del trabajador de la congresista María Cordero.

El caso de la legisladora Cordero fue uno de los primeros que se conoció y también había pruebas que la comprometían aún más. En ese entonces, se difundió audios donde se exigía pagos a un trabajador; caso contrario, le pedía que vayan al “cajero” para retirar el dinero. La voz sería de la congresista.

También se le sancionó con “la consecuente inhabilitación automática” para laborar en cualquier entidad pública y prestar servicios por cinco años. Paredes no podrá trabajar para ninguna empresa del Estado “bajo cualquier forma o modalidad”.

Por otro lado, la madre del hijo menor y conviviente del cesado, Faviola Maribel Torres García, quien trabaja como auxiliar en el área de Administración de Edificios recibiría una sanción que se conocerá en un próximo informe. Esta funcionaria también habría participado en la recepción de los montos.

Audio involucra a congresista María del Pilar Cordero en caso de recorte de sueldo a su trabajador: “Vamos al cajero”. Foto: Composición Infobae

Los audios comprometedores

Un “vamos al cajero” se convirtió en una de las frases que difícilmente pasará al olvido, debido a que en los audios presentados por este trabajador comprometían a la congresista. Las expresiones que habría utilizado Cordero se debían a la negación que recibió.

“Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en campaña, o sea, yo ya quedé. No puedes estar mañana, mañana, así no son las cosas”, se escucha en el material difundido por Punto Final.

Además, precisó que se le recortó hasta el 75% de su remuneración. Al comienzo se le pidió entregar el 50% durante seis meses, pero al cumplir este periodo se le continuó exigiendo, por lo cual se negó.

“El sueldo del asesor era casi S/9.000, entonces tenía que pagarle S/4.500 a S/5.000 de manera mensual, solamente por un lapsus de seis meses. A partir del sexto mes ya no debería pagar nada”, refiera.

El trabajador afirmó que llegó a ocupar un cargo público con ayuda de Braden Paredes, quien también se encargó de pedirle en muchas ocasiones para que la parlamentaria no se “moleste”, tal y como se reveló en los nuevos audios que ya están en la Fiscalía.

“Ahí si no me hagas quedar mal. Lo que te den, el 50% sin chistar y me vas a dar así te vayas, porque me ha dicho tú lo garantizas a tu amigo. […] Con ella y con su plata no te metas”, señaló Paredes al trabajador del despacho.

La congresista exfujimorista también enfrenta una investigación preliminar ante el Ministerio Público. El proceso será por el presunto delito de concusión. Sin embargo, se conoció durante el periodo de 2011 y 2016 fue denunciada por el mismo motivo.