Anthony Aranda se incomoda en vivo con preguntas de Ale Venturo y Rodrigo Cuba: “No me compete”

Anthony Aranda se incomoda en vivo con preguntas de Ale Venturo. (América TV)

Anthony Aranda estuvo presente en el set de ‘Mande quien mande’ este 02 de junio para ser jurado de una secuencia de baila. Antes de su participación, no pudo esquivar las preguntas acerca del fin de la relación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, quienes anunciaron su ruptura hace algunos días causando revuelo en la farándula peruana.

Te puede interesar: Anthony Aranda confirma amistad con Ale Venturo y le da su respaldo: “La está pasando mal”

Desde que la pareja terminó su romance, Melissa Paredes se ha mostrado más cerca de la rubia. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ la captaron saliendo de su departamento llevándose a su hija y a la pequeña de la empresaria de paseo. Junto a ellas también se encontraba el bailarín. Incluso, se dice que la exreina de belleza le estaría dando consejos a la influencer y que hasta le ha recomendado el abogado que llevó su caso contra el pelotero.

Melissa Paredes y Anthony Aranda son captados en el departamento de Ale Venturo. (Willax TV)

Ante ello, María Pía Copello no dudó en preguntarle a Anthony Aranda acerca del vínculo que se estaría formando Melissa Paredes y Ale Venturo. “¿Cuál es su relación? Tú que estás ahí”, consultó la conductora; sin embargo, el coreografo se mostró visiblemente incómodo.

Te puede interesar: Ale Venturo y Anthony Aranda empezaron a seguirse en Instagram luego que la rubia confirmara su soltería

“Es un trato cordial”, dijo sin ahondar en el tema. “¿Y un trarto de asesoría también podría ser? ¿de consejos?”, insistió la exanimadora infantil y a lo que el exchico reality resaltó que no es el indicado para opinar al respecto. “No tendrían por qué y creo que no es el tema. Es un tema serio y no me compete opinar”.

Pese a sus cortas respuestas, la presentadora cotinuó con las interrogantes y quiso saber si él como pareja le ha aconsejado a la actriz no salir a hablar públicamente. “Nosotros hablamos de cualquier tema que pase en nuestras vidas todos los días y creo que eso lo dejo en interno, entre nosotros. No me compete hablar del tema, enserio”, resaltó.

Te puede interesar: Ale Venturo aviva rumores de separación de Rodrigo Cuba: borró todas las fotos con él e hizo misteriosa publicación

En otro momento, se referió a las burlas que ha recibido por solidarizarse con Ale Venturo. “Hay mucha gente que lo toma a burla o normal, pero creo que nadie debe burlarse. (¿solidaridad en qué sentido?) Eso ya lo guardo para mí y reitero mi solidaridad con Ale, sé que está pasando un mal momento”.

Anthony Aranda se niega a opinar sobre Ale Venturo y Rodrigo Cuba. (Captura)

No quiso opinar de Rodrigo Cuba

Otro tema que se tocó en el programa fue acerca de las publicaciones de Rodrigo Cuba, quien aparentemente estaría tranquilo con su ruptura. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista se encuentra compartiendo fotos de su musculatura, luciéndose en el deporte y realizando publicidad.

Esto ha llamado la atención de las personas, por lo que María Pía Copello le consultó a Anthony Aranda por su opinión. Sin embargo, el bailarín sostuvo su posición y recalcó que no tiene nada qué decir al respecto, ni siquiera si le parece bien o mal.

Anthony Aranda se niega a opinar de Rodrigo Cuba. (América TV)

Ale Venturo no quiere juicio con Rodrigo Cuba

El 31 de mayo, el programa de Willax TV difundió unas imágenes donde se ve al abogado Wilmer Arica entrando al departamento de Ale Venturo. Como se recuerda, el letrado defendió a Melissa Paredes cuando se divorció de Rodrigo Cuba. La reunión fue el último martes 30 de mayo en horas de la tarde.

Para conocer más detalles de lo que conversaron, una reportera de ‘Amor y Fuego’ se comunicó con Wilmer Arica, quien reveló que la dueña de ‘La Nevera Fit’ no quiere iniciar procesos legales ni ir a juicio con el padre de su hija. El letrado indicó que la rubia espera llegar a un buen acuerdo con el padre de su hija.

“Sí, ayer he estado en su casa conversando al respecto... Más que conversando, me ha pedido asesoría en función a un tema de conciliación. Lo que sí es que ella me ha precisado que lo que no quiere es procesos judiciales. Ella únicamente pretende un acuerdo de conciliación con la otra parte”, reveló.