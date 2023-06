Alberto Otárola aclara que presidente de Uruguay no lo ignoró en Cumbre Sudamericana

Alberto Otárola es ignorado por presidente de Uruguay tras culminar cumbre en Brasil. ATV

El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, aclaró este jueves que no fue ignorado por el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, durante la foto oficial de la cumbre de presidentes suramericanos que se realizó esta semana en Brasilia, y a la que asistió en representación de Dina Boluarte, quien no puede salir del país porque no tiene un vicepresidente que la reemplace en funciones.

Según imágenes difundidas por la agencia AFP, el líder uruguayo tuvo reparos en sujetarlo y, mientras todos permanecían con las manos en alto, Otárola fue inmortalizado en la postal con su solitario saludo. Al salir del escenario, Lacalle Pou también evitó cruzar miradas y, en cambio, se arregló la cabellera.

Para algunos fue un simple descuido. Para otros, algo protocolar porque se trataba de una convocatoria de jefes de Estado. Y hay quienes consideran que fue un gesto del grupo para desligarse de la administración de Dina Boluarte, investigada por las muertes en protestas.

Tuit de Alberto Otárola

“El Perú no es percibido internacionalmente como una democracia. Quisiéramos pensar que es por el hecho de no ser presidente, pero es la muestra de rechazo total. Perdóname, pero en un evento de esta naturaleza saludas al secretario del secretario”, dijo a RPP Daniel Abugattás, expresidente del Congreso, sobre este detalle.

Sin embargo, el premier indicó que el mandatario uruguayo es un “gran amigo del Perú” y que, después del acto protocolar, almorzó “cordialmente con él”. La foto fue emblemática porque no ocurría un encuentro similar desde 2014. Además, hay otra analogía: el extremo izquierdo lo ocupó el dictador Nicolás Maduro; y el derecho, Otárola, representante de un “régimen híbrido”, según The Economist.

“A nosotros se nos va a juzgar por los resultados”, había dicho Lacalle Pou durante su intervención en esta cumbre convocada por el presidente de Brasil, Lula da Silva. Salvo las palabras del anfitrión, los discursos de los demás políticos fueron a puerta cerrada.

Durante el evento, Otárola también se cruzó con Gustavo Petro, quien desconoce la legitimidad de la mandataria y, según su apreciación, tuvo una “actitud beligerante” hacia el Perú en su ponencia.

En una rueda de prensa, el primer ministro indicó que le recordó al gobernante colombiano “los principios universales de no injerencia en los asuntos de jurisdicción interna y soberanía de los estados” y a “las miles de víctimas del terrorismo y las guerrillas que laceraron a los pueblos hermanos de Colombia y Perú”.

“Sobre esa base fui muy enfático y directo en solicitarle al presidente Petro que cese el ataque demagógico contra el Perú y respete el bien ganado derecho a la paz y a la tranquilidad que el pueblo peruano ha conseguido”, remarcó.

En la foto protocolar, ambos políticos aparecen distanciados. De izquierda a derecha estaba Nicolás Maduro (Venezuela), Chan Santokhi (Surinam), Irfaan Ali (Guayana), Gustavo Petro (Colombia), Luis Arce (Bolivia), Lula da Silva (Brasil), Alberto Fernández (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Luis Lacalle (Uruguay) y Alberto Otárola (Perú), el único no presidente en la cita.

En la víspera, Petro escribió, en su cuenta de Twitter, que se dirigía a la cumbre para, entre otros asuntos, esperar “un proceso de recuperación de la democracia en Perú”.

Boluarte intervino en la cumbre a través de un clip grabado y propuso “más consenso y menos ideología” en la integración regional. Defendió, además, que exista “pragmatismo en el establecimiento de una agenda común”, por lo que subrayó que los acuerdos que se adopten “no sean declarativos, sino operativos” y que tengan resultados “medibles”.

“Debemos iniciar un camino pausado, pero seguro, avanzando gradualmente hacia nuevas etapas a medida que alcancemos nuestros objetivos”, finalizó.

Otárola, por su parte, consideró que “estas reuniones van a generar una segunda fase en el posicionamiento” del país a nivel regional, y remarcó que fue una jornada “bastante buena” en la que todos enviaron “cálidos saludos” a la jefa de Estado.