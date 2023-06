Universitario vs Cusco FC: Tiago Cantoro confesó que quiere enfrentar a la ‘U’, pero no puede ¿Por qué?

Tiago Cantoro se perderá el Universitario vs Cusco debido a que su pase pertenece al cuadro 'merengue' y una cláusula le impide jugar contra ellos (GOLPERU).

Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC este viernes 2 de junio a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Los dirigidos por Jorge Fossati contarán con la ventaja de que Tiago Cantoro, una de las figuras del elenco imperial, no está habilitado para dicho encuentro debido a que el pase del delantero pertenece al cuadro ‘crema’ y una cláusula en su préstamo con los ‘imperiales’ indica que no puede jugar contra ellos.

Te puede interesar: Entradas de Universitario vs Cusco FC: precios y cómo comprar para fecha 18 del Torneo Apertura de Liga 1

Esta situación molestó al atacante de 22 años, quien confesó tanto él como su padre, Mauro Cantoro, se encuentran incómodos por la situación, pues su deseo es jugar lo máximo posible. Además, alberga la ligera esperanza de que cambien las condiciones y pueda ser de la partida.

“No puedo jugar por un tema de una cláusula en el contrato de préstamo. Obviamente yo y mi padre no estamos de acuerdo con esa cláusula, porque creemos que si un equipo te presta es justamente para tener rodaje y minutos. Como futbolista quiero jugar, así que por esa parte me siento un poco triste. Era un partido lindo, no se bien que va a pasar, estoy a la espera y me encantaría jugar. Si no me toca estar, apoyaré a mis compañeros desde afuera para que logren un gran resultado y luego pensar en lo que viene”, declaró a GOLPERU.

Te puede interesar: Universitario vs Cusco FC: se modificó horario del partido por fecha 18 de la Liga 1

Cantoro pasa por un gran momento, y sus tiros libres se han convertido en una marca registrada en su juego. En su último partido frente a Sport Boys convirtió el 2-1 para darle el triunfo Cusco FC con una espectacular ejecución de falta a los 86 minutos. El 2023 ya había anotado un tanto similar ante los ‘rosados’, en dicha ocasión para otorgarle la victoria 1-0 a Universitario.

Tiago Cantoro anotó un golazo de tiro libre en el último minuto para la victoria 2-1 de Cusco FC sobre Sport Boys (GOLPERU).

“Es una cláusula ridícula”

Mauro Cantoro, padre de Tiago y exgoleador de Universitario, también se mostró frustrado con la cláusula que le impide jugar a su hijo, la cual calificó como ridícula. Además, reveló lo que le contestaron en tienda ‘merengue’ cuando les increpó por este detalle en el contrato:

Te puede interesar: Técnico de la Liga 1 es prioridad para dirigir a Santa Fe, rival de Universitario en Copa Sudamericana

“La ‘U’ puso una cláusula de que no puede jugar, es ridícula, cuando pregunté me dijeron ‘Imagínate que nos haga un gol un jugador que está a préstamo’”, señaló a Fútbol en América.

Por su parte, Pablo Peirano, técnico de Cusco FC confesó que, hasta el último fin de semana, no tenía conocimiento de dicha cláusula. El uruguayo utilizó al ‘Torito’ en nueve partidos y este le respondió con dos tantos, el otro fue de cabeza y también en los minutos finales para darle la victoria por 3-2 contra Cantolao como visitante.

Mauro Cantoro siempre apoyó a su hijo en su camino de futbolista. Ambos vistieron la camiseta de Universitario.

La situación de Tiago Cantoro con Universitario

Tiago Cantoro llegó a Universitario en 2017 proveniente de la San Martín. Debido a que contaba con la nacionalidad argentina, se le fue complicado debutar por el tema de cupo de extranjeros. En 2020 fue prestado a Atlético Grau con el fin de sumar minutos, pero solo disputó 4 partidos.

A mediados de 2021 el nacido en Buenos Aires obtuvo su nacionalización y debutó con camiseta ‘crema’ en un triunfo 2-0 sobre San Martín, marcando el segundo tanto. Esa temporada disputó solo cinco encuentros. El 2022, ya como peruano, inició la campaña con los ‘merengues’, pero no gozó de muchas oportunidades con Ángel Comizzo y recién para al Torneo Clausura, Carlos Compagnucci le dio la chance de participar de cuatro cotejos en los que convirtió una diana.

El peruano-argentino finaliza contrato con el cuadro de Ate a finales del 2023 y deberá destacar en Cusco FC para llenarle los ojos a Jorge Fossati y renovar y ser considerado el próximo año.