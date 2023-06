Rodrigo González arremete contra Jefferson Farfán por sus constantes demandas: “Se siente intocable”

Rodrigo González y su dura crítica a Jefferson Farfán por sus demandas | Willax

Rodrigo González no se quedó callado y dio su opinión frente a las recientes actitudes de Jefferson Farfán. Y es que el exfutbolista sorprendió con una demanda por difamación contra Olenka Mejía, quien en el 2022 afirmó que tenía una relación con él y que era cuestión de meses para hacerlo público.

Por otro lado, mantiene una disputa legal contra Magaly Medina, a quien también denunció por violación a la privacidad. A la conductora la acusó de usar drones para captar imágenes de una fiesta que realizó en su penthouse a la que asistió Yahaira Plasencia junto a su orquesta. En aquella ocasión, se rumoreaba que la pareja había retomado su romance y este video lo confirmó.

Pero, recientemente Jefferson Farfán decidió cerrar su cuenta de Instagram debido al gran número de críticas que recibía en su contra. Sin embargo, solo fue cuestión de horas para que lo vuelva a activar.

En medio de toda esta situación, Rodrigo González emitió su opinión y criticó duramente la actitud del exdelantero de Alianza Lima. Mencionó que es una persona que cree que siempre tiene la razón y que es probable que no tenga a nadie que cuestione sus acciones.

Rodrigo González opina por las demandas de Jefferson Farfán.

“Farfán ha creído o realmente está instalado en que él es diferente al resto, que nadie puede tocarlo, se considera una persona intocable y las personas que tiene alrededor no le dicen nunca lo que deberían decirle o lo que seguramente piensan”, comentó al inicio.

Por otro lado, remarcó que quienes rodean al exfutbolista son personas que estarían a su lado por conveniencia, ya que en más de una ocasión se ha mostrado como el líder y quien se hace cargo de todo.

“Imagínate que todos los que te rodeen son amigos tuyos que están esperando a ver que les caen, si les das zapatillas, si los contratas de los que sea, eres el paga todo de los que te rodean. Tener alguien que realmente te pare los pies y te diga ¿qué te pasa? Nadie te va a aterrizar porque como te rodeas de pura persona a la que le pagas, eres el paga botellas, paga fiestas de todos, nadie te va a decir lo que la justicia te termina diciendo y luego te alarmas y dices que la presentadora tiene poder. ¿Qué creías que era la justicia?, ¿que te dé la razón en tus niñerías en tus engreimientos? En que te sientes intocable, eso para ti significa la justicia en nuestro país”, agregó el presentador e Willax.

Rodrigo González habló sobre las actitudes de Jefferson Farfán. (Instagram)

“Si manejaste mal tu doble moral, sabes lo que viene después”

En otro momento se refirió a las acciones que toma el deportista. Y es que la decisión de cerrar sus redes sociales fue por el rechazo que el público tuvo con él por su reciente demanda. Farfán es muy querido por el público debido a su carrera futbolística, pero su reacción no fue bien recibida por sus seguidores.

Por ello, Rodrigo González no se quedó callado y mencionó que todo es consecuencia de las personas con las que se rodea y lo que trata de hacer fuera de cámaras, pero que finalmente termina siendo expuesto.

“Si has manejado mal tu carrera, si te has juntado con gente que te ha evidenciado, si buscas todo el tiempo juntarte con quien más luz y reflectores tenga encima para luego quejarte de la exposición. Si has manejado mal tu doble moral y armas fiestas en las que habrías metido hasta a Jossmery Toledo o la Shirley Arica. Ya sabes lo que viene después”, agregó.

Rodrigo González habló de Jefferson Farfán. (Foto: Instagram)

Finalmente, remarcó que le gusta matar a los mensajeros para así tratar de tapar quien realmente es. “A ti te gusta matar al mensajero y así estás tapando lo que tú eres. No van a cambiar los hechos, no va a ser de esa manera. Cuando está todo expuesto no tienes que matar a los que dieron tribuna cuando el único responsable eres tú”, finalizó.