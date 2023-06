La reacción de Rodrigo Cuba luego ser tildado de “desleal” por la expareja de Ale Venturo

La reacción de Rodrigo Cuba al ser consultado si es “desleal”. (Willax TV)

La ruptura de Ale Venturo y Rodrigo Cuba sigue dando de qué hablar. Esta vez, el futbolista fue consultado por un reportero de ‘Amor y Fuego’ si se considera una persona desleal, pues Daniel León, expareja de la rubia, no dudó en opinar sobre la separación de ambos e incluso recordó la vez que el deportista fue ampayado bailando cariñosamente con una joven desconocida.

“Ya unos meses atrás se vio las intenciones que su expareja tenía. Ale es una buena mamá (...) No se le veía muy leal. Con sus antepasados, se dieron cuenta de que no tenía las mejores intenciones para empezar una familia nueva”, sostuvo el papá de la primera hija de Ale Venturo.

Ante ello, Rodrigo Cuba prefirió mantenerse en silencio, pero las cámaras del magazine de Willax TV lo abordaron en los exteriores de la casa de su madre para saber si tenía algo que decir. “Rodrigo, te han dejado como desleal”, se le escucha decir al periodista y a lo que el jugador solo atinó a hacer un gesto.

El popular ‘Gato’ Cuba movió la cabeza negando ser una persona desleal e ingresó a su domicilio. Como se sabe, la única que ha declarado para los medios de comunicación ha sido Ale Venturo. Fue la dueña de ‘La Nevera Fit’ la que confirmó su ruptura con el padre de su segunda primogénita y dio a entender que la confianza entre ellos había sido la razón de su separación.

En otro momento, al futbolista también le preguntaron por la reunión que tuvo Ale Venturo con el abogado que defendió a Melissa Paredes. Sin embargo, Rodrigo Cuba siguió con guardando silencio y subió a su automóvil ignorando las preguntas del reportero. Se espera que más adelante el pelotero de su versión de los hechos.

Ale Venturo se reunió con abogado de Melissa Paredes

Ale Venturo fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ conversando con el abogado de Melissa Paredes, Wilmer Arica. Como se recuerda, se trata del letrado que estuvo a cargo del caso de la exreina de belleza con el futbolista cuando decidieron divorciarse.

El programa de Willax TV difundió unas imágenes donde se ve al especialista en leyes llegar al domicilio de la influencer. Él estacionó su vehículo e ingresó a su departamento por aproximadamente dos horas. Ellos se reunieron el último martes 30 de mayo en horas de la tarde.

Para conocer más detalles de lo que conversaron, una reportera del magazine se comunicó con Wilmer Arica, quien reveló los deseos que tiene Ale Venturo para su futura relación con Rodrigo Cuba. Según contó, la dueña de ‘La Nevera Fit’ no quiere iniciar procesos legales ni ir a juicio con el padre de su hija, ya que pretende llegar a un buen acuerdo.

“Sí, ayer he estado en su casa conversando al respecto... Más que conversando, me ha pedido asesoría en función a un tema de conciliación. Lo que sí es que ella me ha precisado que lo que no quiere es procesos judiciales. Ella únicamente pretende un acuerdo de conciliación con la otra parte”, reveló.

Ale Venturo recibe apoyo en redes sociales

Luego de las declaraciones de Ale Venturo, cientos de usuarios le enviaron mensajes de aliento para sobrellevar esta situación. En las últimas publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, múltiples internautas se solidarizaron con ella por su ruptura. Algunos criticaron a Rodrigo Cuba por haber dejado a la madre de su segunda hija, mientras que otros mencionaron a Melissa Paredes.

“Ale tú eres fuerte no necesitas de ese hombre que no te valora. Tienes tu negocio, mujer empoderada, no como la otra que necesitaba que la mantengan. Así que tranquila, te apoyamos. Primero estás tú y tus peques. Los demás sobran”, escribió una usuaria.