¿Miguel Trauco piensa volver a Universitario para el 2024? La tajante respuesta del lateral peruano

El lateral izquierdo habló de la chance de regresar a la 'U', así como de otros temas referidos a su presente en Estados Unidos. (Video: Nick Negrini)

Miguel Trauco es uno de los jugadores peruanos en el extranjero que ha venido de menos a más en esta temporada. Y es que luego de desligarse de Saint Etienne de Francia tras el descenso, se sumó a San Jose Earthquakes, aunque le costó asentarse como titular. En ese bache futbolístico, fue tentado para llegar a Universitario de Deportes, pero la operación no se llevó a cabo. En ese sentido, el lateral izquierdo fue consultado acerca de la posibilidad de regresar al cuadro ‘crema’ y dejó una tajante respuesta.

“Me gustaría en algún momento. Uno nunca sabe. No te podría decir si voy a regresar el próximo año porque no tengo una bolita de cristal”, comentó en entrevista para el periodista Nick Negrini.

Como se mencionó líneas arriba, el ‘Genio’ aseguró para Radio Ovación en octubre del año pasado que fue acercado para tentar la chance de volver a la ‘U’. No obstante, decidió ir a la MLS, ya que el elenco nacional se encontraba luchando por los primeros lugares de la Liga 1 y él no se sentía en buenas condiciones físicas para pelear por el puesto.

Miguel Trauco en Universitario

Miguel Trauco llegó a Universitario el 2016 procedente de Unión Comercio, club de su ciudad de origen. Y rápidamente se hizo con el titularato luego del bajo rendimiento mostrado por Álvaro Ampuero y Joaquín Aguirre. El técnico de entonces, Roberto Chale, confió en él y rindió a un alto nivel, hasta el punto de ser llamado a la selección peruana.

En total, disputó 41 partidos, en los que brindó seis asistencias y anotó un gol. Sus destacadas actuaciones hicieron que sea contratado por Flamengo de Brasil, que luego lo catapultó al fútbol europeo de la mano de Saint Etienne.

Miguel Trauco dio el salto a Universitario tras destacar varios años en Unión Comercio. (USI)

Ahora, con miras al centenario, Universitario planea armar un equipo para salir campeón, por lo que la directiva viene pensando en repatriar jugadores de sus canteras como Raúl Ruidíaz, Edison Flores, entre otros. Miguel Trauco formaría parte de ese grupo, aunque restan seis meses para conocer si se dará esta posibilidad, considerando que el contrato del defensa es hasta finales de este año.

Presente en Estados Unidos

El futbolista tarapotino habló sobre su actualidad en San Jose Earthquakes, con el que lleva 12 encuentros y un gol. “Ha sido muy fácil porque todos mis compañeros me recibieron de la mejor manera, muy abiertos. Desde el primer minuto me dieron la confianza, entonces eso hizo que todo sea más fácil. Agradecido con ellos y siempre tratando de hacer lo mío que es dentro de la cancha”, contó.

De la misma manera, reveló el pedido que le hizo su técnico, el estadounidense-peruano Luis González. “Lo primero que me pide es intentar defender mejor, que me ha costado las espaldas, pero creo que es un detalle que lo vengo manejando bien ahora. Él me lo hace saber y me dice que voy mejorando día a día”, declaró.

Miguel Trauco es uno de los jugadores más experimentados de la escuadra ‘goonie’, por lo que es consciente de que su aporte será clave para pelear las instancias decisivas de la MLS. “Vengo haciendo las cosas bien y lo que le puedo ofrecer al grupo es mi experiencia. Creo que en partidos picantes es donde uno tiene que poner la experiencia para darle tranquilidad al grupo”, manifestó.

El lateral izquierdo Miguel Trauco convirtió en el enfrentamiento entre San Jose Earthquakes contra Los Angeles FC por la Mayor League Soccer (MLS). | Mayor League Soccer

Visita de Juan Reynoso

Otro de los temas que Trauco abordó fue sobre la visita de Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana. “Fue una grata visita. Estuvimos hablando cosas de fútbol, a nivel personal, de todo un poco. Lo que me pidió es que siga entrenando como lo vengo haciendo, que siga como titular, que eso va a ser que vuelva a la selección. También tuvo charlas con el técnico de San Jose”, precisó.