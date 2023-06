Luis Horna sobre triunfo de Juan Pablo Varillas en Roland Garros: “Tiene mucho por entregarle al tenis”

Luis Horna comentó sobre cómo se sintió cuando 'Juanpi' logró la victoria. (ESPN Tenis)

Juan Pablo Varillas (94 ATP) consiguió un triunfo histórico en Roland Garros al vencer por 3-2 a Roberto Bautista Agut (24 ATP) con parciales 1-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-1. Con esta victoria logró ingresar a tercera ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Después de 20 años un tenista peruano lo consigue.

Te puede interesar: Juan Pablo Varillas en Roland Garros: fecha y rival del partido por la tercera ronda del Grand Slam

Con ese triunfo agónico, en el que Varillas pudo remontar el encuentro al tenista español, luego de ir perdiendo 2-0 en sets. Luis Horna, el capitán de la la selección peruana de tenis en la Copa Davis, amigo cercano y ahora también manager, se refirió a la histórica clasificación.

“La verdad que ha sido un día con muchas emociones, muy movido, hablando mucho con la gente en Perú, con Diego también (entrenador de Varillas), alguien que ha estado batallando muchísimo con ‘Juanpi’, trabajando muy duro con todo su equipo de trabajo, con el muñeco Esteban García, con Martin Risso, con todo su equipo físico, la verdad que ha sido un día muy agradable”, dijo el ex tenista peruano.

Te puede interesar: Juan Pablo Varillas venció a Juncheng Shang en su debut en Roland Garros: rival confirmado que enfrentará en la segunda ronda

‘Lucho’, como lo llaman, fue unos de los últimos tenistas peruanos que nos regaló alegrías y celebraciones con el puño arriba, su mayor galardón fue en el año 2008, cuando ganó justamente en Roland Garros, junto a Pablo Cuevas el trofeo en dobles.

Asimismo, Horna también dio a conocer sus deseos para el futuro de la carrera de Juan Pablo Varillas. “No es mi alumno porque yo no lo he trabajado en lo deportivo, pero sí soy muy cercano a ‘Juanpi’, tenemos una muy buena relación y la idea no es que solo pase esto, sino muchas cosas más. Varillas tiene mucho por entregarle al tenis y esperemos que este sea el quiebre que necesitaba para sentirse con la confianza necesaria para hacerlo este año, el próximo y los que vengan”, expresó.

'Lucho' Horna habló sobre el gran momento que vivió Varillas y lo que implicó para que pueda llegar hasta la tercera ronda de Roland Garros. (ESPN Tenis)

De caer en primera ronda el año pasado a llegar a octavos de final en Roland Garros

Juan Pablo Varillas participó en Roland Garros en el 2020, pero se quedó en el primer partido que disputó de la fase previa, mientras que en el 2021 cayó en el segundo encuentro y el año pasado, llegó desde la qualy donde jugó tres partidos hasta que logró ingresar al cuadro principal, pero fue derrotado en primera ronda por un Top 10, el canadiense Félix Auger-Aliassime, por 3 sets a 2.

Te puede interesar: Remontada histórica de Juan Pablo Varillas ante Roberto Bautista por segunda ronda de Roland Garros

Sin embargo, Luis Horna comentó que esas experiencias le sirvieron para poder llegar a lo que hoy ha podido obtener. “Creo también que la experiencia del año pasado, del partido que pierde ante Félix Auger, en el que iba perdiendo por dos sets a cero arriba y este año que pierde en el quinto set con Zverev en Australia lo han ayudado muchísimo. Si bien está en una situación en la que no ha estado antes, tanto en tercera ronda o segunda ronda, ya tenía esas dos experiencias y de haber perdido en un quinto set y eso es algo que te va cuajando como jugador y te va poniendo cicatrices que cuando te vuelve a tocar y revivir tienes mejor manejo que antes”, dijo.

El ex tenista peruano habló sobre lo que significó para Juan Pablo Varillas tener a su famila cerca durante la segunda ronda de Roland Garros.

Sobre el apoyo de la familia de Juan Pablo Varillas en Roland Garros

Asimismo, finalizó contando que cómo fue y porqué se dio el emotivo abrazo entre el tenista peruano y su familia, quien también en una entrevista anterior ha comentado lo difícil de este deporte que lo mantiene alejado de su familia por mucho tiempo, además, que hace más de seis años vive en Argentina donde entrena a tiempo completo.

“Hay historia detrás de esos abrazos, de esas celebraciones que nadie sabe y que son realmente fuertes para él, para su familia y que todos los que somos cercanos, sabemos lo importante que es para él que su familia haya estado ahí. Sí hubo un plus emocional que su familia lo haya acompañado. Es algo que para él va a ser una experiencia inolvidable”.

Además, habló sobre la importancia de avanzar en un torneo como el Abierto de Francia. “El Roland Garros es un torneo que nosotros los sudamericanos lo hemos soñado siempre y para él también es un sueño estar ahí y no solo eso, entrar en una zona en la que es competitivo en el torneo. ‘Juanpi’ es de esos chicos que te da gusto que le vaya bien, fuera de la cancha es una persona extraordinaria”, finalizó.