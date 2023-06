Liga 1: programación de la última fecha del Torneo Apertura

La fecha 19 del Torneo Apertura se jugará desde el 9 al 11 de junio (Liga de Fútbol Profesional).

El Torneo Apertura llegará a su fin con la fecha 19 del campeonato. En esta última jornada se disputarán los partidos restantes del primer campeonato del año, pero también se podrá disfrutar de la celebración que realizará Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Te puede interesar: ¿Cuándo juegan Alianza Lima y Universitario por la fecha 17 de la Liga 1?

Alianza Lima ganó el Torneo Apertura con dos fechas de anticipación tras golear a Deportivo Binacional en el estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, la premiación quedó pendiente. El conjunto ‘blanquiazul’ llegó a un acuerdo con la Liga 1 para que la ceremonia se lleve a cabo el sábado 10 de junio, luego del último encuentro ante Deportivo Garcilaso a las 20:30 horas.

Una de las razones sería por la el ingreso ecónomico por concepto de la taquilla, ya que esta no sería la misma, pues si se coronaban luego de vencer a Binacional, la asistencia bajaría para el choque contra los cusqueños y la otra razón se debería al resultado de la jornada 17, ya que si no ganaban a Binacional, solo serían cuestión de dos fechas más para que puedan recibir su plato del Torneo Apertura de Liga 1 2023.

Te puede interesar: Fichajes Torneo Clausura 2023 EN VIVO: Altas y bajas del mercado de pases de la Liga 1

Asimismo, la jornada 19 iniciará el viernes 9 de junio con Cienciano que actualmente se encuentra en el puesto 9 de la tabla de posiciones con 24 puntos y enfrentará a Sport Boys, que se encuentra en zona de descenso en el puesto 18 con12 puntos al haber perdido 10 de sus 16 encuentros.

Al día siguiente, el sábado 10 de junio se llevarán a cabo 5 partidos, Unión Comercio vs Atlético Grau, Cantolao vs Deportivo Municipal, FBC Melgar vs Binacional, Club Atlético Mannucci vs ADT y finalmente, cerrará con el Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso, donde se realizará la ceremonia de entrega del trofeo del Torneo Apertura al plantel aliancista.

Te puede interesar: Alianza Lima, Universitario y Cristal: ¿Qué jugadores de Municipal podrían fichar en caso queden libres?

Posteriormente, los cotejos deportivos continuarán el domingo 11 de junio con Alianza Atlético vs Sporting Cristal, Cusco FC vs Club UCV y Sport Huancayo vs Universitario de Deportes.

Liga 1: programación de la fecha 19 del Torneo Apertura

Programación de la fecha 19 del Torneo Apertura

Viernes 9 de junio

- Cienciano vs Sport Boys (19:00 horas | estadio Inca Garcilaso de la Vega | canal Tv: Liga 1 Max).

Sábado 10 de junio

- Unión Comercio vs Atlético Grau (13:00 horas | estadio Municipal Carlos Vidaurre | canal Tv: Liga 1 Max).

- Academia Cantolao vs Deportivo Municipal (15:30 horas | estadio Segundo Aranda Torres | canal Tv: Liga 1 Max).

- FBC Melgar vs Deportivo Binacional (18:00 horas | estadio Monumental UNSA | canal Tv: Liga 1 Max).

- Club Atlético Mannucci vs ADT (20:00 horas | estadio Mansiche | canal Tv: GOLPERU).

- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (20:30 horas | estadio Alejandro Villanueva | canal Tv: Liga 1 Max).

Domingo 11 de junio

- Alianza Atlético vs Sporting Cristal (13:00 horas | estadio Campeones del 36 | canal Tv: Liga 1 Max).

- Cusco FC vs Club César Vallejo (15:30 horas | estadio Inca Garcilaso de la Vega | canal Tv: Liga 1 Max).

- Sport Huancayo vs Universitario (18:00 horas | estadio IDP de Huancayo | canal Tv: Liga 1 Max).

Descansa: UTC de Cajamarca