Los conflictos y demandas de Jefferson Farfán con Magaly Medina, Melissa Klug, Olenka Mejía y Yahaira Plasencia

Jefferson Farfán, demandas y conflictos con las figuras del espectáculo.

Jefferson Farfán ha saltado una vez más a las portadas de los medios de farándula tras mostrarse iracundo al hablar sobre la demanda que entabló Magaly Medina, por haber emitido un ampay entre el futbolista de Yahaira Plasencia, quienes en ese entonces negaban haber retomado su relación.

Como se recuerda, el pasado 30 de mayo se leería la sentencia de dicha denuncia. Sin embargo, la justicia decidió cambiar de fecha, haciendo que Jefferson Farfán estallara en ira, a tal punto de emitir un comunicado donde dejaba entrever que “el poder” de Magaly Medina había intervenido.

Sin embargo, no es la primera vez que el futbolista demanda a una figura pública. A fines de mayo, Olenka Mejía salió al frente para indicar que el deportista le había entablado una querella por anunciar que tenía una relación con él. Muy lejos de sorprenderse, Melissa Klug indicó que para el padre de sus hijos es un deporte enjuiciar a los demás, tal como lo hizo con ella en un tiempo.

La demanda de Jefferson Farfán a Magaly Medina

En el 2019, Magaly Medina difundió unas imágenes donde se ve a Jefferson Farfán junto a Yahaira Plasencia. En el tiempo donde había rumores que habían regresado pese a la infidelidad de la cantante. En el 2020, el exfutbolista decidió demandar a la conductora por supuestamente haber violado su privacidad.

Bastante fastidiada, Magaly Medina salió a aclarar que las grabaciones del ampay no fueron con drone ni mucho menos dentro de su departamento. Incluso, mostró la cámara que usó en ese momento y resaltó que los captaron desde la terraza del lugar donde vive, el cual está a la vista de los transeúntes.

“No son tomas de dron, son tomas de esta cámara que ya les he dicho muchas veces, es una cámara de alta resolución 4K, Full HD, con la que ustedes graban seguramente los cumpleaños de sus hijitos, no sé, los quinceañeros. Es una cámara de uso doméstico”, describió Magaly Medina.

“Esto no es para nada intromisión de vida privada, ni violación de intimidad, porque es lo que está al alcance del ojo humano a través de esta simple camarita que es la que nos hace el trabajo y a la que nosotros tenemos en un altar, porque de esta es de la que no se escapa nadie”, sentenció Magaly Medina en aquel entonces.

Magaly Medina explica cómo su equipo grabó el ampay de Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia. Detalles los dio en el 2022. ATV

En la última semana de mayo, Magaly Medina volvió a tocar el tema, expresando su indignación porque el 30 del mismo mes iban a leer su sentencia, pese a que no tuvo oportunidad de defenderse, aseguró. Ante ello, Jefferson Farfán emitió un comunicado desmintiendo a la comunicadora e indicando que sí tuvo un plazo, pero no tomaron la oportunidad por “irresponsabilidad o estrategia”.

Magaly Medina volvió a arremeter contra el exfutbolista asegurando una vez más que Jefferson está apurando por leer la sentencia. Un segundo comunicado del deportista confirmaría el cambio de fecha para la lectura de sentencia.

“Como es de público conocimiento, este martes 30 de mayo se le leería la sentencia a la señora Magaly Medina Vela en uno de los procesos que tengo en su contra, tal como ella misma lo publicitó el martes 23 a través de su programa ‘Magaly TV La Firme’, en el que realizó comentarios y aseveraciones tendenciosas respecto del actuar de la Juez del Trigésimo Octavo Juzgado Penal Liquidador de Lima y de mi persona. Dejando entrever que habrían irregularidades, por lo que interpuso la nulidad de dicha resolución”, se lee al inicio del comunicado que publicó Jefferson Farfán en su Instagram.

“El día de hoy me he dado con la muy ingrata sorpresa que (…) la Juez de la causa Dra. Rosario Mercedes Mitacc Parra del Trigésimo Octavo Juzgado Penal Liquidador, ha sido removida de su cargo y en su lugar ha sido nombrada como nueva Juez de dicho Juzgado, la Dra. Marcela Virginia Bellido Luna, ex Juez del Vigésimo Cuarto Juzgado Penal Liquidador, quien con escasas 48 horas de haber sido nombrada no leerá ni dictará sentencia”, señaló muy enojado el exfutbolista, quien aseguró que tomará medidas legales contra quienes resulten responsables por este nuevo aplazamiento.

Después de indicar que llegará hasta las últimas instancias para encontrar justicia, preguntó: “¿Tanto es el poder de Magaly Medina?”.

Jefferson Farfán denuncia irregularidades en su juicio con Magaly Medina. (Instagram)

Querella contra Olenka Mejía

El lunes 28 de mayo apareció en el programa ‘Amor y Fuego’ una figura que ya no se veía hace mucho. Se trata de Olenka Mejía, quien sorprendió al indicar que Jefferson Farfán la había denunciado por una millonaria suma. El exfutbolista la querelló por difamación por haber anunciado que tenía una relación con él en el 2022.

Jefferson Farfán le exige en la denuncia 1 millón de soles de indemnización. “Yo nunca lo difamé”, aseguró la modelo, quien mostró conversaciones con Jefferson Farfán donde le pide que aclare que no son amigos.

Pero qué es lo que dijo Olenka que enfureció tanto a la ‘foquita’. En el 2022, la modelo indicó a un reportero de ‘Amor y Fuego’ que tenía un romance con la expareja de Yahaira Plasencia.

“Es muy bonito el sentimiento, nadie lo está negando. Simplemente que yo tampoco quiero hacerme conocida por ser alguien de él. (¿Jefferson sentó cabeza contigo?) Yo creo que sí. (Para oficializar falta) todavía en unos meses más, creo que hasta julio que lanzo mi campaña (política) más fuerte”, dijo Mejía en su momento.

Sin embargo, usó su cuenta de Instagram para retractarse a su manera. La modelo dijo que nunca autorizó difundir la conversación del reportero con ella.

“Hace unos días se han emitido conversaciones totalmente privadas, como en ellas no autorizando hacerlas públicas, siendo conversaciones totalmente antiguas y no actuales. Por lo cual lamento lo sucedido. Pido a las partes respeto y que hablen con la veracidad del caso”, indicó Olenka en aquel entonces, quien señaló que las declaraciones son antiguas, más no falsas.

Al parecer, este comunicado no convenció a Jefferson Farfán y habría decidido demandarla por difamación un año después, sorprendiendo a Mejía. En mayo del 2023, la empresaria volvió a aparecer en televisión, donde no solo expuso esta querella que le entabló el deportista, sino que también se reveló que había perdido un hijo de la ‘foquita’.

Olenka Mejía hizo fuerte revelación luego de la denuncia de Jefferson Farfán. (Willax TV)

Melissa Klug cansada de sus demandas

Melissa Klug y Jefferson Farfán son padres de dos hijos. Y aunque estuvieron bastante tranquilos por un tiempo tras llegar a un acuerdo legal, la pelea entre ellos se avivó cuando la influencer le pidió que le de más tiempo a los menores. Pese a que no lo hizo directamente con nombre y apellido, el exfutbolista usó su cuenta de Instagram para responder a la madre de sus herederos.

“Exigir es fácil. Señalar es fácil, juzgar es fácil, condenar es fácil, quejarse es fácil. Pero dar el ejemplo es lo difícil”, “Si quieres algo que nunca has tenido, entonces debes hacer algo que nunca has hecho. Atte: el trabajo. Se acabó la vida fácil, work, work, work (trabajo, trabajo, trabajo)”, son algunos de los mensajes que publicó el pelotero tras las acusaciones Melissa.

“Lo mismo de siempre (es su excusa). La falta de tiempo. Antes, porque vivía en el extranjero, ¿ahora? En fin, ya mis hijos están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente. Ya mucho abuso. Y como a él le encantan las demandas y juicios, nos seguiremos viendo ahí. No hay de otra, pero más daños a mis hijos no lo permitiré”, reveló en un chat difundido por ‘Magaly TV La Firme’.

Melissa Klug se refirió a las denuncias que le interpuso Jefferson Farfán a lo largo de los años.

Como era de esperarse, Klug fue consultada por las demandas que viene haciendo Jefferson Farfán a Magaly Medina y Olenka Mejía. Ante ello, la empresaria indicó que el padre de sus hijos está acostumbrado a solucionar lo que no le gusta enjuiciando.

“Yo siempre ando con bandera blanca, yo siempre estoy llamando a la paz. Pero parece que para el otro lado, como dijeron ayer (en referencia a Magaly Medina), su deporte favorito del abogado y del papá de mis hijos es demandar. Entonces, no me queda otra opción… Es mi opinión, ojalá no me caiga otra demanda. Cuando hay hijos de por medio, yo siendo la madre de sus hijos, no hay tregua ni conciliación, es un desgasto mental”, manifestó en ‘América Hoy’.

Melissa Klug añadió que está cansada de recibir demandas cada vez que emite su opinión. “Yo pienso que hay un abuso de derecho de poder acá… en esto que está pasando. Pero bueno, como él lo lleva todo por la vía judicial, allí es donde nos tendremos que encontrar. Esto es de años… Por mi lado, lo dilatan. Por otro lado, lo aceleran”, expresó la pareja de Jesús Barco.

La reacción de los usuarios ante las demandas de Jefferson Farfán

Para los cibernautas, las demandas que entabló Jefferson Farfán no tienen sentido. Muchos criticaron el proceder del exfutbolista, a tal punto que decidiera cerrar su cuenta de Instagram, la cual tiene más de 4 millones de seguidores.

Todo indica que Jefferson no toleró los mensajes furiosos de los usuarios, por lo que decidió tomar la radical decisión.

Jefferson Farfán eliminó su cuenta de Instagram.

Jefferson Farfán y sus conflictos con Yahaira Plasencia

Si bien es cierto, no terminó en demanda, la relación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plascencia fue una de las más mediáticas y conflictivas que se vio en la farándula local. Principalmente porque hubo acusaciones de infidelidad de parte de Melissa Klug y el deportista Jersson Reyes. Además de una demanda a Magaly Medina por exponer su encuentro en el 2019.

Para entender bien la situación, es preciso remontarnos al 2015, cuando Farfán y Plasencia se conocen en una discoteca, lugar donde cantaba ‘La Patrona’ junto a ‘Son Tentación’.

Él le pidió su número de WahtsApp y continuaron la comunicación. Semanas después, Jefferson terminó confirmando su romance a través de un comunicado. “Estoy empezando una nueva etapa en mi vida al comenzar una nueva relación con la señorita Yahaira Plasencia. Después de un tiempo de estar solo, conocí a alguien y me encuentro feliz y tranquilo en esta nueva etapa personal”, reveló la ‘Foquita’ en su cuenta Facebook.

Esto no cayó en gracia a Melissa Klug, pues acusó al exfutbolista de haberle sido infiel con la salsera. La pareja continuó su relación pese a los continúos ataques de la ‘Blanca de Chucuito’.

Yahaira Plasencia tuvo una relación con Jefferson Farfán. (Instagram)

Sin embargo, la relación llegó a su fin en el 2016. El propio Jersson Reyes indicó en el programa ‘El Valor de la Verdad’ que había tenido un affaire con Yahaira, cuando era pareja de Jefferson. Esta versión fue confirmada por Yahaira Plasencia más adelante, indicando que cometió errores.

“Cometí un error, sí. Pero no fue como lo dijeron”, reveló en entrevista con Milagros Leiva. “Yo lo hablé con él y suficiente con que mi familia, él y su familia sepan cómo sucedieron las cosas realmente. Yo no le echo la culpa a nadie. Si las cosas pasaron como tenían que pasar, así pasó. Todo eso a mis 22 años me hicieron fuerte”, sentenció.

En el 2019, los rumores sobre una reconciliación empezaron a sonar cada vez más fuerte. Los protagonistas optaron por no pronunciarse al respecto. Hasta que las cámaras de Magaly Medina los captaron compartiendo en una fiesta que organizó el pelotero.

En el 2020, la pareja convivió en Rusia, donde pasaron su cuarentena por el coronavirus. Tras llegar a Perú, ambos tomaron rumbos separados. Meses después, Yahaira decidió romper su silencio y confirmar que ya no era pareja del deportista.

“Pienso que teníamos rumbos distintos. Yo definitivamente iba por mi carrera, mis cosas”, dijo en ese entonces al programa de Magaly Medina. Asimismo, explicó por qué manejaron su romance con perfil bajo.

“Quedamos con el chip de que todo el tiempo nos atacaban y queríamos mantener todo así”, señaló.