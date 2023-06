Hermana de Patricia Benavides tiene un proceso de ratificación abierto por la Junta Nacional de Justicia

Enma Benavides podría ser ratificada por la JNJ.

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que iniciará los procesos individuales de evaluación integral de jueces, juezas y fiscales. Una de las operadoras de justicia que será parte de este procedimiento es la hermana de la fiscal de la Nación, Enma Benavides.

Te puede interesar: Aníbal Quiroga, otro de los asesores de Dina Boluarte, también patrocina a la fiscal Patricia Benavides

La jueza que ha sido sumamente cuestionada por presuntamente actuar a favor de la liberación de narcotraficantes podría ser ratificada luego del proceso de evaluación que seguirá en la JNJ.

La entidad publicó la convocatoria Nº 001-2023-RATIFICACIÓN/JNJ donde incluyó a 300 operadores de justicia. La tercera de la lista es la fiscal Enma Benavides.

JNJ abre proceso de ratificación. (Foto: JNJ)

Sobre el proceso de ratificación

Según informó la entidad, estas evaluaciones iniciarán el 7 de junio, pero una semana antes se procederá con la presentación de “documentos por parte de los jueces, juezas y fiscales para el procedimiento de evaluación integral y ratificación”.

Te puede interesar: Los procesos disciplinarios que enfrenta Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia

El análisis de los documentos recibidos será del 7 de junio al 10 de agosto, y a partir del 18 del mismo mes se procede con la conclusión de los expedientes e informes individuales.

“La Comisión eleva los informes individuales de evaluación virtuales al Pleno de la Junta Nacional de Justicia para su conocimiento, poniéndose a su disposición esos informes y los expedientes virtuales de los jueces, juezas y fiscales comprendidos en los procedimientos de evaluación integral y ratificación”, detalla el oficio.

Enma Benavides, la polémica hermana que la Fiscal de la Nación busca proteger de investigaciones y acusaciones por cobros de cupos a narcotraficantes.

Los informes orales para jueces, juezas y fiscales podrán ser vistos públicamente a partir del 8 de septiembre al 15 de setiembre. “Sesión del Pleno de la Junta a fin de adoptar la decisión final, emitir las resoluciones correspondientes en cada procedimiento, y resolver las observaciones que se hubieren presentado contra los informes individuales de evaluación integral y ratificación mediante decisión motivada”, indica la JNJ.

Te puede interesar: Dina Boluarte a Patricia Benavides: “Ratifico mi vocación para que la ciudadanía obtenga paz y justicia”

Las entrevistas son personas, públicas y vistas de la causa. Estas se llevarán a cabo en la sede de la Junta Nacional de Justicia ubicada en la avenida Paseo de la República 3285, distrito de San Isidro, Lima. También se transmitirá a través del portal web de la entidad.

Envuelta en polémicas

Enma Benavides es acusada por los presuntos delitos de cohecho y organización criminal. La hemana de Patricia Benavides está investigada junto a sus colegas Lorenzo Ilave García y María Luisa Apaza de recibir hasta 150 mil dólares para liberar a narcotraficantes conocidos como Roberto Gómez Herrera, alias ‘Huevo’ y José López Quispe, alias ‘Papitas’.

De acuerdo a Latina Noticias, el fiscal Helder Terán Dianderas, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, le habría pedido al Poder Judicial que se archive el caso de la jueza Benavides. Días después, el portal IDL Reporteros informó que Terán tomó esta decisión porque no encontró “elementos de convicción” para continuar investigando a la magistrada.

La jueza negó los cargos que se le atribuyeron. (Canal N)

Al respecto, la operadora de justicia se defendió de estas acusaciones en su contra. “Los jueces siempre somos investigados, no solo yo ni el tribunal al que pertenezco; todos sometidos a una investigación; allí se determina si hubo o no infracción. (…) Cuando llega un pedido, nosotros tomamos un expediente y revisamos, yo no soy un tribunal unipersonal. El presidente es el Dr. Ilave. Somos tres cabezas, todos decidimos si hay una libertad o un internamiento”. dijo a Canal N.

En lo que concierne a la liberación de ambos denunciados, la jueza afirmó que tomó esta decisión basándose en los medios probatorios del expediente.

“Se notifica al fiscal, se notifica al procurador y ninguno apeló (…) Para el OGMA no había ninguna irregularidad. En la supuesta investigación hay un informe donde se hizo el levantamiento de las comunicaciones, no hay ningún tipo de comunicación de los miembros del tribunal con abogados o supuestos procesados. Tengo entendido que los testigos ya declararon”, agregó.