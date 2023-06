José Peláez abre la posibilidad de una segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’: “Continúa lleno de sorpresas”

'El Gran Chef Famosos' podría tener segunda temporada. (Instagram)

‘El Gran Chef Famosos’ ha logrado gran popularidad en las redes sociales luego de un mes al aire. Y es que, al inicio se presentó como un formato novedoso y poco a poco fue ganándose el cariño del público al punto que no dejan de verlo y esperan que sus favoritos vuelvan a la competencia en esta etapa de repechaje en la que se encuentran.

Te puede interesar: Milett Figueroa fue eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’: “Lo he disfrutado de principio a fin”

Es por ello que, mientras va avanzando la competencia, cada vez queda menos tiempo para llegar a la final y terminar con la primera temporada que ha sorprendido gratamente. Por esa razón, ya muchos de los fans se encuentran a la espera de una segunda edición, pero hasta el momento no hay nada confirmado.

Sin embargo, José Peláez ha despertado las esperanzas por ver a más famosos en la cocina intentando presentar un plato decente al exigente jurado que tiene al frente. El presentador del programa abrió la caja de preguntas de su cuenta de Instagram y se animó a responder de todo.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’: Noche de repechaje se vuelve tendencia y usuarios piden a sus favoritos de nuevo en el reality

Fue entonces que un usuario le consultó si es que se quedaría para una segunda temporada, allí sorprendió al mencionar que no puede adelantar detalles de lo que pasará, pero anunció sorpresas.

“Mi contrato con Latina y Rayo en la Botella no me autoriza a revelar detalles, pero solo les diré que ‘El Gran Chef Famosos’ continúa lleno de sorpresas”, fue lo que respondió.

Estas palabras se tomarían como una posibilidad para que el programa concurso continúe al aire, pues en su corto tiempo viene sumando puntos en el rating y se espera que continúe de esa manera.

José Peláez responde preguntas de sus seguidores. (Instagram)

Tras ello, le consultaron si es que habría más temporadas del programa porque le parecía muy divertido. Ante esta pregunta el conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ contestó: “Me parecería una gran idea”. De esta manera, no se cierran las puertas de seguir con el éxito.

José Peláez habló de la continuidad de 'El Gran Chef Famosos'. (Instagram)

El anecdótico momento de Natalia Málaga

Esta semana, los concursantes eliminados han regresado a la cocina de ‘El Gran Chef Famosos’ para poder ganarse un espacio en la competencia. Y es que, ya se encuentran en la recta final y todos ya vienen dando lo mejor de sí para coronarse como el mejor.

Te puede interesar: ¿Qué pasó en ‘El Gran Chef Famosos’ del miércoles 31 de mayo? Repechaje y los momentos más divertidos

En estos días, los participantes tiene diversos retos, completamente diferentes a los que suelen vivir en la competencia tradicional. En el primer día, quienes venían por su revancha tuvieron que preparar una entrada, pero en su segundo plato lo llamaron su ‘peor pesadilla’.

Este nombre se debió a que cada concursante tuvo que volver a preparar el plato que los dejó fuera de la competencia. En esta ocasión, Natalia Málaga debía cocinar cheesecake de fresa, postre que cocinó Leyla Chihuán cuando estaba reemplazándola y que no le salió como esperaba.

Natalia Málaga preparó cheesecake y tuvo como calificación cero. El Gran Chef.

Aunque todo iba muy bien, pese a ser la primera vez que lo cocinaba, pasó algo que no esperó. Cuando el postre llegó a la mesa del jurado, quedaron contentos con la presentación y pasaron a probarlo. Al tenerlo en la boca, destacaron el gran sabor que tenía e incluso lo catalogaron como lo mejor de la noche.

Pero, unos bocados más adelante, el jurado Giacomo Bocchio encontró en su boca un pedazo de plástico, un error que no pudo pasar por alto. Según mencionó, esto es lo que ningún cocinero debe hacer y es imperdonable en la cocina.

Ante esta situación, Natalia Málaga no pudo evitar reaccionar y decidió salir de inmediato del set de televisión. Fiel a su estilo, lanzó algunas lisuras, pero se cuestionó en más de una ocasión de donde salió ese plástico. “Ya váyanse a la mier***. No me pude quedar ahí, estaba caliente, molesta. En qué momento cayó esa hueva** no me pregunten porque estoy bien amarga”, dijo la exvoleybolista en el detrás de cámaras.