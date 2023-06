Edison Flores confesó que sufrió de depresión tras perder el repechaje al Mundial Qatar 2022

Pasó casi un año del partido en el que la selección peruana perdió la gran chance de clasificar al Mundial Qatar 2022 tras la derrota contra Australia en el repechaje. El mediocampista Edison Flores recordó ese encuentro y dio algunos detalles desconocidos de lo que pasó después de la eliminación. Sus sensaciones, cómo se sintió, e incluso confesó que entró en depresión tras no lograr el objetivo en junio del 2022. Fue un golpe muy duro que tardó en superar.

“Quedó una ilusión de poder ir al Mundial. A mí me chocó bastante esa parte porque así como todos estábamos confiados de poder ir, de estar ahí. Uno soñaba de estar en el Mundial antes de jugar ese partido, uno se ve siempre bien en pensamiento, no poder estar en esa parte fue difícil. A los días después del partido, lloré cuando estaba solo. Yo diría que me deprimí, me puse triste y lo peor llegó cuando fue el Mundial. Uno se ponía en la cabeza y decía nosotros debimos estar ahí, qué hago acá”, declaró el jugador en el programa ‘Cojo y Manco’.

También mencionó que la eliminación del Mundial es un tema que no se habló más en la interna de la ‘blanquirroja’. “No lo hemos hablado porque son heridas que ya tienen que sanar cada uno, pero yo veía a un Perú confiado; bien, alegre, trabajando para sacar el partido adelante. No cambió absolutamente nada de un partido a otro, simplemente se dio”.

‘Orejas’ reconoció que se sorprendió por el juego mostrado por los australianos. Analizó el partido y aseguró que el equipo de Ricardo Gareca tardó en reaccionar.

“Yo estaba en el banco ese partido, creo que en el primer tiempo ellos jugaron mejor que nosotros, hasta yo me sorprendí. Australia tenía cosas importantes, aparte que se defendía muy bien, también atacaba. Nosotros teníamos la idea de que solo se iba defender, nos agarró sorprendidos. Yo decía acá puede pasar de todo, se puede perder, se pueda ganar. Por mi mente pasó eso. El segundo tiempo mejoramos, pero la propuesta cambió. Físicamente estaban muy bien. Nosotros nos encontramos con un Australia diferente a lo que teníamos en mente, pensé que iba a ser un partido donde íbamos a dominar y toda la prensa vendía eso. Se vendía mucho de que éramos favoritos”, disparó el volante peruano.

“Me decían que ya no estaba para la selección”

No todo fue ‘color de rosa’ para Edison Flores, pues comentó que le tocó pasar por momentos duros en su carrera futbolística. Una de ellas fueron las críticas cuando no tenía continuidad en el DC United, y no le salían las cosas con la selección peruana. Se cuestionó su convocatoria cuando no tenía actividad, pero pudo tener su revancha cuando anotó el gol que le dio en triunfo a Perú ante Colombia en Barranquilla, en enero del 2022. Esa anotación cambió todos los malos comentarios sobre él y confesó lo que tocó vivir en la previa.

“Me decían que ya debía de retirarme, que ya no estaba para la selección, yo quería estar lejos de eso y por algún lado te sale. Yo tenía en la cabeza eso. Me acuerdo que me doblé la rodilla en el partido con Panamá que lo jugué desastrosamente, era mi primer partido después de casi dos meses de que no jugaba porque me había desgarrado el gemelo, y para mí era un logro jugar en la selección. Me hicieron la resonancia, el profe me convocó, empecé a entrenar normal. Me acuerdo que un día antes del partido con Colombia, el profe hace sus charlas individuales y me dice cómo te sientes, y le dije que estaba bien que estaba preparado cuando me toque. Me dijo que no sabía si iba a estar en la lista para el partido, y yo estaba soñando en la concentración que ojalá que esté. Yo quería estar en lista. Lo que pase después ya era otra cosa, yo quería estar en la lista. Hasta el último yo estaba nervioso, llegué el camerino y vi mis cosas ahí, dije ‘ahora sí ya estamos’”, comentó el volante.

Además, el ‘Orejas’ contó cómo vivió su anotación al cuadro colombiano tras asistencia de Christian Cueva y explicó la razón por la que no celebró. “Estaba en el partido, fue un sufrimiento porque Colombia venía con todo, tuvimos uno o dos con un cabezazo de Lapadula. Y de repente me dice que voy a entrar, mi cabeza estaba para jugar 15 o 20 minutos, me dio la fe y entré por Peña, me metí en el partido, estaba full. En mi cabeza decía para darme confianza a mí mismo voy a patear de donde sea, ya saldrá algo. Yo empiezo a correr desde que Cueva estaba con el balón, y no miré al ‘cholo’, ya estaba perfilado, me da el pase, hago un control, y en mi cabeza dije que le pongo en primer palo y lo que salga. Vi reacciones del partido de gente llorando diciendo que yo confié en ti (risas). No celebré el gol porque se me vino todo lo que decían de mí, las críticas. Si pensé en algún momento que eran malagradecidos, porque no había pasado mucho tiempo. Pasan muchas cosas por la cabeza”.