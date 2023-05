Las reinas de Marina Mora que representarán al Perú en el Festival de la Belleza Agnes Universe 2023

Las 4 reinas que competirán el Festival de la belleza Agnes Universe 2023

Marina Mora presentó el pasado 29 de mayo en el Hotel Costa del Sol a las 4 reinas que viajarán a Punta Cana, República Dominicana, los primeros días del mes de julio. Tras ser coronadas ante la prensa, la exMiss Perú les deseó muchos éxitos para el reto que emprenderán en el Festival de la belleza Agnes Universe 2023.

Te puede interesar: Jessica Newton se une a los ataques contra Magaly Medina: “La ignorancia es atrevida, no veo su programa”

La empresaria realizó la coronación de cada una de nuestras reinas en sus respectivas categorías: la Baby Model a cargo de Ariana Valentina Mundaca Pinchi, Mini Modelo representado por Sharon Katherine Hernández Morales y Pre-Teen Model, con Valentina Zarela Romero Cáceres. Además de Kiara Valentina Delgado Hori, en Little Beautiful.

La directora de Marina Mora Group expresó su orgullo por las cuatro talentosas representantes, “que han puesto todo su esfuerzo y dedicación en su formación”. Asimismo, añadió que adicional a la preparación que ya han tenido, se le sumarán dos meses más, previo a su participación en el Festival de la Belleza Agnes 2023.

Marina Mora presentó a sus 4 reinas para el Festival de la belleza Agnes Universe 2023

Cabe mencionar que el evento contó con la presencia de la actual reina del Miss Teen Model Internacional, Nayara Pinho, quien llegó al Perú para coronar a su sucesora en la séptima edición de Miss Teen Model Internacional 2023, que este año presenta también su categoría adultas.

Te puede interesar: Mario Irivarren revela que sintió su vida más expuesta luego de su relación con Alondra García Miró

Este certamen es considerado como uno de los concursos más importantes del continente y cuenta con la participación de candidatas de distintos países, tales como Colombia, Ecuador, España, México, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Ecuador, entre otras.

La preparación de cada una de nuestras representantes fue en Marina Mora Escuela, donde han llevado cursos de Pasarela, Foto pose, maquillaje, oratoria y manejo de redes sociales, entre otros.

Te puede interesar: Magaly Medina se burla de Paolo Hurtado, quien se disculpó con Rosa Fuentes por su infidelidad

“Este año es el séptimo año que hacemos el ‘Miss Team Model Internacional’. Es un concurso que tiene como objetivo la promoción y difusión del turismo y la gastronomía peruana. Hemos invitado a 22 reinas internacionales, incluidos países como Filipinas e India, que son mercados súper grandes y queremos que vengan a conocer nuestra capital. La fecha final es el 10 de junio”, señaló la exreina de belleza a Infobae.

La empresaria tiene una amplia trayectoria en certámenes de belleza. Hace unas semanas se refirió a Miss Perú 2023, celebrado el pasado 18 de mayo, donde ganó Camila Escribens.

Marina Mora y su crítica al ‘Miss Perú 2023′ en ‘Esto es Guerra’ y a la nueva reina Camila Escribens.

¿Qué dijo Marina Mora sobre la nueva Miss Perú 2023, Camila Escribens?

Marina Mora indicó que considera a Camila Escribens una mujer muy guapa, pero necesita prepararse más para dar la talla en el Miss Universo 2023, donde competirá con experimentadas reinas de belleza.

“Me parece una chica guapa y tiene un lindo cuerpo. No me parece que sea tan alta y tampoco que haya tenido un mal desenvolvimiento. Fue una de las que mejor caminaba, seguramente por su experiencia. La que quedó segunda (Suhyen Cipriani) era más impactante en cuanto a tamaño y belleza física, pero el jurado es el que decide. Me gustaba físicamente Nathie Quijano, que no pasó al top 5, no sé por qué, la he visto y es una de las que más ha destacado y en las redes sociales era la favorita. Me hubiera gustado conocerlas más”, indicó la empresaria a Infobae.

Marina Mora le recomendó a la actual reina que siga preparándose, pues pese a que tiene experiencia en certámenes internacionales, no se notó en la pasarela del Miss Perú.

“Se nota que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, así que a seguir preparándose; hay que conocer su país para poder hablar más de él y tratar de tener una agenda bastante apretada para que le dé el ritmo de lo que buscan, porque realmente un concurso es bastante exigente”, detalló.