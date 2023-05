Gigi Mitre y su dura crítica a Rodrigo Cuba por su relación con Ale Venturo: “Agarró a la primera que pasó”

Gigi Mitre tuvo dura crítica hacia Rodrigo Cuba | Willax

Gigi Mitre estuvo ausente de la conducción de ‘Amor y Fuego’ debido a un corto viaje que hizo fuera del Perú, pero este miércoles 31 de mayo volvió al set del programa para hablar de la farándula nacional. Sin embargo, quedó sorprendida al enterarse de que Rodrigo Cuba y Ale Venturo terminaron su relación de menos de dos años.

Te puede interesar: Rodrigo Cuba se mudó de la casa de Ale Venturo en medio de rumores de separación

La presentadora quedó perpleja y no podía creer lo que veía en el adelanto del programa de esta tarde. Sin embargo, rápidamente reaccionó y decidió dar su opinión. En un inicio, recordó la vez que aparecieron unas imágenes en las que se vio a Rodrigo Cuba bailando pegadito con una desconocida joven, hecho que sucedió cuando ella estaba embarazada y que fue muy criticado en las redes sociales.

Pese a ello, Ale Venturo decidió dejarlo pasar y continuaron con su relación como si nada pasara. Por esa razón, Mitre fue muy crítica mencionó que estas decisiones son las que traen consecuencias.

“El antecedente de ella, haberlo perdonado inmediatamente luego de ese baile calentón con esa chica ‘X’, trae sus consecuencias. Porque lo rápido, lo calentón... así pasan las cosas”, señaló la presentadora.

Gigi Mitre criticó a Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

Rodrigo González no se quedó atrás y mencionó que ese era el momento preciso para darse cuenta cómo era su pareja. “Desde el momento que ella, ya embarazada, ve de qué pie cojea ese gato techero, puede saber que eso no va a cambiar. Sobre todo el momento en que se lo hizo. Que tanto valía ese perdón, la inauguración de ese local”, señaló el conductor.

Te puede interesar: La historia de amor de Rodrigo Cuba y Ale Venturo con conflictos y una ruptura en menos de 2 años juntos

Seguido, Gigi Mitre continuó explicando y sorprendió al lanzar un duro comentario en contra de Rodrigo Cuba. Incluso, señaló que su decisión de estar juntos fue muy rápida, cuando ambos estaban vulnerables al salir de otras relaciones.

“Lo de ellos dos fue demasiado rápido. Él por despecho agarró a la primera que pasó caminando, a la primera que le puso un guiño en el Instagram o en las redes sociales y en pocas semanas y pocos días la embarazó. Ella también estaba vulnerable porque venía de tener un lío con el papa de su hijita”, mencionó bastante indignada.

Rodrigo Cuba y su historia de amor con Ale Venturo. (Instagram)

Además, comentó que lo que les sucede ahora es consecuencia de sus acciones, de las decisiones que pudieron tomar sin pensar en la responsabilidad que representan. “A qué palo me arrimo, ahora están pagando las consecuencias, es responsabilidad de los dos, por no sanar por no ser maduros en tomar decisiones. Como si traer hijos al mundo fuese cuestión de ir al mercado. Yo no entiendo a esta farándula”, finalizó.

Ale Venturo habría revelado la razón de su separación

Después de conocerse que la pareja ya no tiene más una relación, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron a Ale Venturo cumpliendo con algunas diligencias junto a su expareja Daniel León. Esto sorprendió a muchos, pese a ello de inmediato fue consultada sobre su separación de Rodrigo Cuba.

Te puede interesar: El mensaje de Ale Venturo luego que Rodrigo Cuba se negara a hablar de su relación: “Es bueno saber cuándo irse”

Y es que, pese a que confirmó el fin de su relación, ninguno de los protagonistas se había animado a hablar del motivo de esta decisión. Sin embargo, la empresaria sorprendió al dejar entrever que este fin se habría dado por una deslealtad de su expareja.

“Yo solo le deseo lo mejor a él. Entonces, yo creo que en una relación la confianza es algo básico. No hay nada más que decir”, comentó la dueña de ‘La Nevera Fit’.

Ale Venturo dio detalles del fin de su relación con Rodrigo Cuba. (Willax)

Por otro lado, mencionó que está tratando de mantenerse tranquila porque se mantiene amamantando a su bebé y todo lo que sienta puede transmitirle a la menor. “Todavía estoy dando de lactar, entonces quiero estar tranquila para poder darle a mi bebé eso. Mi prioridad es mi bebé, al igual que mi otra hija”, comentó.