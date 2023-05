Ale Venturo recibe el apoyo de los usuarios tras su ruptura con Rodrigo Cuba: “Ese hombre no te valora”

Ale Venturo recibe el apoyo de sus seguidores. (Instagram)

Ale Venturo está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida tras su separación de Rodrigo Cuba y sus fieles seguidores no dudan en brindarle todo el apoyo. La rubia confirmó el último 30 de mayo el fin de su relación sentimental con el popular ‘Gato’ Cuba y se ha dejado ver afectada por la situación.

“(¿Vas a retomar tu relación en algún momento?) No, como papás nomás (...) Que no haya ningún tipo de guerra. No me siento bien. Vamos a seguir adelante, fuertes y mamá leona para siempre, anda más. Le deseo lo mejor a él y a todos. Paz y amor, pero por favor, respeten ahorita el dolor”, fueron las palabras de la empresaria en entrevista con un reportero de ‘Magaly TV La Firme’.

Como se recuerda, un día antes de su pronunciamiento, fuerte rumores de su ruptura ya circulaban en las redes sociales y en varios programas de entretenimiento. Y es que, Ale Venturo levanto sospechas de una crisis en su romance con Rodrigo Cuba cuando decidió eliminar todas las fotografías que tenía con él en su cuenta de Instagram.

Ale Venturo confirmó ruptura con Rodrigo Cuba y niega posible reconciliación. (ATV)

Ale Venturo recibe apoyo en redes sociales

Luego de las declaraciones de Ale Venturo, cientos de usuarios le enviaron mensajes de aliento para sobrellevar esta situación. En las últimas publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, múltiples internautas se solidarizaron con ella por su ruptura. Algunos criticaron a Rodrigo Cuba por haber dejado a la madre de su segunda hija, mientras que otros mencionaron a Melissa Paredes.

“Ale tú eres fuerte no necesitas de ese hombre que no te valora. Tienes tu negocio, mujer empoderada, no como la otra que necesitaba que la mantengan. Así que tranquila, te apoyamos. Primero estás tú y tus peques. Los demás sobran”, escribió una usuaria.

“Sea lo que sea ella ya estaba mal y mandaba mensajes, aparte es el segundo bebé y en una mujer el post parto, pues todas las que son más entenderán lo que una mujer pasa. Espero estén bien ella y la bebita ninguna mujer se merece eso después de haber dado a luz”, “Linda, el que se va igual regresa. Acá nadie separó a nadie. Él deja a una mujer que estuvo con él en sus peores momentos, pero la vida da vueltas, solo quedar bien porque de por medio está una linda bebé”, fueron otros comentarios.

Hasta el momento, la única que ha hablado para los medios de comunicación ha sido la influencer. El deportista ha preferido guardar silencio y esquivar las preguntas de los reporteros que lo abordan para saber su versión de los hechos.

Ale Venturo se reunió con abogado de Melissa Paredes

Ale Venturo fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ conversando con el abogado de Melissa Paredes, Wilmer Arica. Como se recuerda, se trata del letrado que estuvo a cargo del caso de la exreina de belleza con el futbolista cuando decidieron divorciarse.

En esta oportunidad, el programa de Willax TV difundió unas imágenes donde se ve al especialista en leyes llegar al domicilio de la influencer. Él estacionó su vehículo e ingresó a su departamento por aproximadamente dos horas. Ellos se reunieron el último martes 30 de mayo en horas de la tarde.

Para conocer más detalles de lo que conversaron, una reportera del magazine se comunicó con Wilmer Arica, quien reveló los deseos que tiene Ale Venturo para su futura relación con Rodrigo Cuba. Según contó, la dueña de ‘La Nevera Fit’ no quiere iniciar procesos legales ni ir a juicio con el padre de su hija, ya que pretende llegar a un buen acuerdo.

“Sí, ayer he estado en su casa conversando al respecto... Más que conversando, me ha pedido asesoría en función a un tema de conciliación. Lo que sí es que ella me ha precisado que lo que no quiere es procesos judiciales. Ella únicamente pretende un acuerdo de conciliación con la otra parte”, reveló.