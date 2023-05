Reimond Manco lanzó sorpresiva declaración sobre su salario en Juan Aurich: “Me pagaron más que en Holanda”

El exjotita se pronunció sobre cómo llegó al cuadro chiclayano y lo que percibió en comparación a los Países Bajos. (Video: América TV)

Reimond Manco se encuentra alejado de las canchas. Su último equipo fue Juan Aurich de Chiclayo, con el que disputó la Liga 2. Desde entonces, ha incursionado como comentarista, participó en campeonatos de fútbol 7 y también cuenta con un programa digital con un conocido periodista, además de otros negocios. Sin embargo, se ha dado tiempo para brindar entrevistas y recordar que en el cuadro ‘norteño’ le pagaron más que en PSV Eidhoven de los Países Bajos.

El exjotita sostuvo un diálogo con América TV y aseguró que su salida de Alianza Lima rumbo al elenco holandés fue salto significativo que le costó digerir, sobre todo por las exigencias del fútbol europeo.

“Yo esperaba otra cosa. Me iba del país siendo figura en Alianza, llegué allá y fui un don nadie. Me dijeron ‘acá empiezas de cero, tienes que adaptarte. Primero entrenas con el primer equipo, pero juegas después’. Yo me volvía loco. Y cuando me adapté, me voy como préstamo a Aurich, y ya no volví mas. Justo cuando ya me había acostumbrado a la vida europea, me vengo a Perú y ese fue mi primer error”, fueron sus primeras palabras.

Cuando Reimond Manco fue presentado en PSV Eindhoven con el dorsal 17. (PSV)

Charla con Edwin Oviedo

En eso, habló de lo que fue la reunión que tuvo con Edwin Oviedo, expresidente del ‘Ciclón del Norte’, quien le propuso jugar en dicho club. “Yo vine de vacaciones y me voy a la oficina de Raúl Gonzáles, que era representante y ahí estaba Edwin Oviedo. Todo empezó como un juego y me dice: ‘¿tú no quieres irte a Chiclayo para jugar la Copa Libertadores con Aurich?’, y le respondo ‘si me pagan lo que recibo en Holanda yo vengo’. Cuando se va Raúl (el representante) me dice ‘te quiere pagar lo mismo, juegas cinco meses en Perú y te regresas a Holanda’”, contó.

Evidentemente, el tema iba en serio hasta que el dirigente peruano le consultó a Reimond Manco si estaba dispuesto a firmar por Juan Aurich, a lo que el jugador respondió con afirmación, pero con ciertas condiciones.

“Me quedé quince días porque en Holanda me dijeron que tenía que regresar. Dos días antes de volver, me llamó Oviedo y me dijo ‘estoy hablando con Raúl y creo que te voy a comprar el pase. La pregunta es ¿te quieres quedar?’ Estamos hablando de cosas mayores, a mí me quedaban dos años y medio más de contrato en Holanda. Yo le dije ‘no creo ‘presi’, para quedarme tendría que pagarme tanto, ser el jugador mejor pagado en Perú...’. Me dijo ‘déjame hacer números y te devuelvo la llamada’”, señaló.

Edwin Oviedo fue el que llevó a Reimond Manco a Juan Aurich el 2011. (Difusión)

De pronto, ‘Rei’ se llevó con la sorpresa que el mandatario del elenco chiclayano estaba dispuesto a cumplir sus pretensiones, que incluso fueron mayores de las que percibía en Holanda. “Al día siguiente ya me iba y me llama mi representante y me dice que Oviedo aceptó todo lo que le había pedido. Yo le digo que si me quedo no firmo dos años y medio, sino cinco años. Y me pagaron más que en Holanda”, comentó.

Finalmente, Manco admitió que debió cometió un error al regresar a Perú, sobre todo por las feroz crítica que recibió de la prensa, que lo tenía en un pedestal. “Debí quedarme en Holanda, aunque sea por un poco menos de dinero. La prensa comete el error, no sé si de endiosar, pero de engañar a los muchachos, haciéndoles creer que son todopoderosos. Esos mismos, a la hora que pises el palito, te van a destruir. Pasó conmigo y es duro, no es fácil. El tema es cómo lo asumes”, concluyó.

Reimond Manco y su paso por Holanda

Reimond Manco firmó por PSV Eindhoven el 2008 como una de las promesas del fútbol peruano. Sin embargo, solo jugó en cinco partidos, en los que alcanzó a brindar una asistencia. Esa misma temporada, fue prestado a Willem II, donde disputó dos encuentros, en parte, por problemas físicos que sufrió.

En Juan Aurich llegó a jugar la Copa Libertadores, anotando cuatro goles en 36 cotejos en su primera temporada. Luego pasó por varios equipos en los que no pudo consolidarse.