Melissa Klug cansada de las denuncias de Jefferson Farfán: “Es su deporte favorito, hay un abuso de derecho de poder”

Melissa Klug habló sobre las denuncias de Jefferson Farfán en su contra. América Hoy / América TV

Este martes 30 de mayo, Melissa Klug asistió a ‘América Hoy’ para hablar sobre las indirectas que sigue lanzándose con Jefferson Farfán, quien fue su pareja por más de 11 años, en redes sociales. Como se recuerda, ambos están en un conflicto legal desde que la ‘Blanca de Chucuito’ decidió demandar al exfutbolista por supuesta violencia psicológica en contra de los dos hijos que tienen en común.

Desde un inicio, la empresaria negó haber visto las publicaciones que realiza la ‘Foquita’ en sus redes sociales”. “Si el papá de mis hijos pone sus estados, no me siento aludida porque él tiene tantas cosas y tantas personas a quien mandar sus dardos, que ni siquiera por aquí me pasa. No sé por qué lo asocian conmigo”, expresó Melissa Klug. “Yo no lo sigo, no veo sus cosas, no me importa”.

Tras ello, la pareja de Jesús Barco dejó en claro que ella seguirá compartiendo poderosos mensajes en Instagram y respondiendo las preguntas de sus seguidores, a pesar de que esto implique “dejar mal parado” a Jefferson Farfán como padre. “Yo pienso que cualquier madre, cuando se meten con sus hijos, despiertan la fiera que llevan dentro. Todas”, sostuvo.

Jefferson Farfán y Melissa Klug fueron pareja por 11 años. Su relación ha sido tensa desde que anunciaron su ruptura, pese a tener dos hijos juntos.

Melissa Klug se refiere a su conflicto legal

Durante su participación en ‘América Hoy’, la empresaria indicó que “levantado la bandera de la paz” para que ella y Jefferson Farfán puedan resolver sus problemas legales. Sin embargo, según dio a entender, el exfutbolista no quiere dar su brazo a torcer y estaría más que listo para iniciar un proceso judicial contra ella.

“Yo siempre ando con bandera blanca, yo siempre estoy llamando a la paz. Pero parece que para el otro lado, como dijeron ayer (en referencia a Magaly Medina), su deporte favorito del abogado y del papá de mis hijos es demandar. Entonces, no me queda otra opción… Es mi opinión, ojalá no me caiga otra demanda. Cuando hay hijos de por medio, yo siendo la madre de sus hijos, no hay tregua ni conciliación, es un desgasto mental”, manifestó.

Melissa Klug añadió que está cansada de recibir demandas cada vez que emite su opinión.

“Yo pienso que hay un abuso de derecho de poder acá… en esto que está pasando. Pero bueno, como él lo lleva todo por la vía judicial, allí es donde nos tendremos que encontrar. Esto es de años… Por mi lado, lo dilatan. Por otro lado, lo aceleran”, expresó la ‘Blanca de Chucuito’.

La empresaria resaltó que no se están peleando por un tema económico. “Estoy pidiendo lo justo para mis hijos: tiempo. Yo no estoy pidiendo dinero”.

Melissa Klug se refirió a las denuncias que le interpuso Jefferson Farfán a lo largo de los años.

Jefferson Farfán y sus demandas a otras figuras del medio

Además de estar en un conflicto legal con Melissa Klug, madre de sus hijos; Jefferson Farfán ha demandado a Magaly Medina por una supuesta violación de su intimidad. También ha interpuesto una denuncia contra Olenka Mejía por presunta difamación y está exigiendo el pago de 1 millón de soles por reparación civil.

Actualmente, toda su atención está centrada en acelerar la sentencia de Magaly Medina. Supuestamente, esta sería dictaminada el martes 30 de mayo, pero la fecha se retrasó porque la jueza 38° Juzgado Penal Liquidador de Lima fue removida de su cargo. Jefferson Farfán cree que esto se dio por influencias de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

“No es una mera casualidad el exclusivo cambio de las dos jueces que veían los procesos interpuestos contra Magaly Medina. Me pregunto, ¿tanto es el poder de Magaly Medina?, ¿tan pobre y enclenque es la adecuada administración de justicia en el Perú?”, fue el duro cuestionamiento de la ‘Foquita’ en una extenso comunicado.