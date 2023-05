Magaly Medina se ríe y celebra que Paco Bazán la haya defendido ante Paolo Hurtado: “Se ganó los calificativos”

Magaly Medina no pudo contener la risa al emitir una nota donde se le ve a Paco Bazán defendiéndola de Paolo Hurtado, quien a través de su red social arremetió contra la periodista. El conductor de TV criticó que el futbolista no haya tenido el valor de poner nombre y apellido a su mensaje.

El viernes 26 de mayo, Paolo Hurtado se dirigió a la conductora de Magaly TV La Firme como “señora llena de cirugías”. Además, le pidió que investigue a su esposo (Alfredo Zambrano), pues él la estaría “adornando seguido”.

En este mensaje, el futbolista también aclaró que su club no lo había obligado a disculparse públicamente con su familia.

“Le paso un dato: El muñeco de torta de su esposo, que cree que canta lindo, la para adornando seguido. Sería bueno que su equipo de ‘investigación’ lo siga a él. Páguele también unas cuantas clases de canto para ver si supera la etapa eliminatoria de La Voz”, escribió el deportista en su cuenta de Instagram.

Ante ello, Paco Bazán no dudó en defender a Magaly Medina. Muy enojado, el periodista le dio fuertes calificativos a Paolo Hurtado, desde “cobarde” hasta “imbé***”.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la defensa de Paco Bazán?

La conductora de TV tomó con gracia y hasta de carcajeó de cada uno de los calificativos que su colega le dio a Paolo Hurtado. Magaly Medina indicó que en ATV son una familia, “disfuncional”, pero finalmente familia.

“Paco Bazán pasó el comunicado patanesco, maleducado, vulgar que Paolo Hurtado se atrevió a escribir en sus redes sociales contra mí. Un golpe bajísimo, porque cuando no puedes defenderte con argumentos lo que haces es insultar y, por supuesto, atacar a las personas que crees que atacándolas o diciendo cosas difamantes, las vas a hacer tambalear. Pero cuando uno no la debe no la teme. Felizmente, yo tengo mi conciencia tranquila”, indicó la periodista.

“Luego retiró (la publicación), alguien le dijo: ‘oye, no seas bruto y saca este ataque a una mujer que lo único que ha hecho es exponer tu infidelidad’. Nadie lo obligó a que fuera infiel. Nosotros no le presentamos a Jossmery Toledo, nosotros no le pagamos el hotel donde él se la llevó, no le dijimos que él se vaya a lucir con ella por todo Cusco, no le dijimos olvida tus votos matrimoniales”, acotó Magaly Medina, para luego referirse a las palabras de Paco Bazán.

La periodista indicó que le encantó que un miembro de ATV haya tenido esta iniciativa, pese a que sabe que ella puede defenderse sola.

“Paco Bazán tuvo unas palabras mucho más fuertes, casi lo mismo que yo lo hubiera podido decir, pero me encanta que un hombre de este canal salga, aunque yo no necesito defensa, pero por lo menos que salga a decirle cuatro verdades a un mal educado, vulgar y nada inteligente jugador de fútbol Paolo Hurtado”, dijo la popular ‘urraca’.

Además, Magaly Medina se refirió a los adjetivos que su colega le propinó al deportista. “Es que él se ha ganado todos esos calificativos. Es insultante, es difamante, calumnioso todo lo que escribe ahí. Echar barro por echar barro, acá no. En este programa cuando yo te digo algo es porque te muestro pruebas y te digo infiel con pruebas. Yo no voy ahí echándole barro al resto, eso no te va a ligar, ni a ti ni a otros de tu calaña le han ligado, pero me encantó que le diga imbécil”, sentenció.

Magaly Medina celebra palabras de Paco Bazán, quien la defendió ante Paolo Hurtado.

Aboga por Paco Bazán de una posible demanda

Después de haberse enfrentado a Paolo Hurtado, Magaly Medina señaló que espera que el futbolista no tome la misma actitud de Jefferson Farfán y decida demandar a Paco Bazán por decir lo que piensa.

“Ahora de repente, al estilo Farfán, Paolo Hurtado quiere demandar por injuria grave a Paco Bazán, ya sería el colmo, porque es así como en la farándula hay una provocación y una respuesta. Ahora él al insultarme a mí, lógicamente yo sé defenderme sola, pero soy una mujer de este canal y como les he dicho nosotros somos una familia bastante disfuncional, pero familia al fin y al cabo. Nos defendemos en los momentos que hay que defendernos”, señaló Magaly Medina, resaltando que el Poder Judicial tiene muchos casos que resolver como para dedicarse a una demanda porque uno insultó al otro.

“Hay tanta carga procesal que estas son tonterías”, resaltó.

Paolo Hurtado se enfrentó a Magaly Medina y Paco Bazán la defendió. Instagram

Paco Bazán critica e insulta a Paolo Hurtado para defender a Magaly Medina

El conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’ dio unos minutos de su programa para dirigirse a Paolo Hurtado tras arremeter contra Magaly Medina. Para el presentador, es reprochable que el futbolista lance dardos contra la periodista cuando él fue el único culpable que protagonizó con Jossmery Toledo.

“Este pata es un imbécil, es un pobre diablo, no ha aprendido nada, no tiene humildad, sigue siendo un soberbio y si no corrige la estupidez que tiene mental va a volver a caer en la misma piedra, en el mismo pozo, en el mismo pecado. Magaly Medina no necesita ser defendida porque lo hace sola hace 25 años con su trabajo, con su inteligencia y con su dominio escénico porque es un animal televisivo, es la que marca la pauta en este canal y le da de comer a todos los canales”, fue lo primero que dijo.

“Primero es un imbécil porque le está hablando a una mujer, o sea su condición de varón, de caballero tirado por el tacho. ¿Qué culpa tiene Magaly Medina que tú seas un tramposo monce, que te vas a Cusco y te exhibes con la trampa a nivel nacional siendo figura pública? Además este cobarde, porque es un cobarde, no la cita. Qué cosa tan asquerosa, qué cosa tan cobarde. Subir una historia al Instagram tan pueril, tan misio, ni siquiera citarla porque si vas a ser macho (escribes) con nombre propio, señora tal. Acá estamos en el mundo al revés. El tramposo se molesta con los que no tiene que molestarse, moléstese con usted mismo por ser un imbécil, un desleal con la familia y con la esposa embarazada, porque eso no se hace”, concluyó bastante enojado.