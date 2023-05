Josepmir Ballón y su análisis como ganador del Torneo Apertura con Alianza Lima: críticas, árbitros y juego

Josepmir Ballón tiene cuarto temporadas en Alianza Lima.

No todo fue de color de rosa en Alianza Lima, pues no hizo buenos partidos en las últimas fechas tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, y fue punto de críticas. Muchos comentaron que los ‘blanquiazules’ habían perdido estabilidad en su juego, pero eso es algo que no preocupó a Josepmir Ballón porque su experiencia le hizo entender que siempre habrán cuestionamientos, y más cuando las cosas no salen como se planeó.

Te puede interesar: ¿Cuándo juegan Alianza Lima y Universitario por la fecha 17 de la Liga 1?

“Siempre habrán críticas. Al inicio del campeonato comentaban qué bien jugaba Alianza, y es bonito que hablen así, pero sabíamos que también iban a salir críticas y para eso debe estar preparado el jugador de fútbol y sobre todo el jugador de Alianza. No somos los mejores cuando vamos bien y tampoco somos los peores cuando vamos mal. Somos autocríticos en el equipo y sabemos que no hemos estado haciendo algunos partidos bien, en lo grupal y en lo individual”, declaró el jugador a RPP Deportes.

Además, el capitán de los ‘íntimos’ citó a un estrella argentina para defender a su equipo: “Nosotros hemos sabido hacer nuestra tarea y hemos sacado resultados que nos han beneficiado. Riquelme lo decía en algún momento, me copié un poco eso. Que hablen de que estábamos jugando mal sí, pero al final lo sacamos adelante. El jugar bien tiene que ver con muchos factores. Si nosotros jugamos mal, imagínense los otros equipos que están atrás en este campeonato”.

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura tras goleada 6-1 ante Binacional

¿Los árbitros beneficiaron a Alianza?

Los errores de los árbitros ha sido el pan de cada día en el Torneo Apertura. Los equipos han sido perjudicados y beneficiados por las malas decisiones de los jueces. Validaron un gol de Carlos Zambrano cuando Hernán Barcos estaba en ‘off side’ contra Deportivo Municipal, y eso hizo que se hablara de una supuesta ayuda para que los ‘blanquiazules’ salgan ganadores del campeonato. Josepmir Ballón aseguró que los ‘hombres de negro’ se equivocaron para todos y los defendió de las críticas.

Te puede interesar: Alianza Lima recibió amonestación de la FPF por pagar fuera de fecha la multa por ‘walk over’ frente Sporting Cristal

“Hablar del arbitraje es hablar de personas que trabajan con lo más mínimo, hay que ser sinceros. La otra vez escuché cuando decían de emparejar el torneo, que no se centralice tanto en Lima, pero hagámoslo, hay que darle a los árbitros las condiciones necesarias para que puedan trabajar. Hagamos buenas canchas, buenos estadios, es así como puedes emparejar el campeonato. Actualizar a los árbitros para que puedan hacer un buen papel, los árbitros se equivocan para todos, no solo para Alianza”, comentó el volante.

El capitán de Alianza Lima también se tomó el tiempo para criticar al campeonato peruano: “No hay mejora en el campeonato, eso lo saben todos los jugadores, no solo yo, y eso es muy notorio. Eso va a afectar a los jugadores. Ahora que lo estoy estudiando, es el metajuego, las cosas externas que pueden afectar el juego, esto es parte de ellas. Si nosotros queremos hacer un buen campeonato, comencemos a darle lo mejor al jugador, al árbitro para que después puedan exigir cosas”, añadió.

El defensa logró su doblete frente a los 'ediles' por Torneo Apertura. (Video: Liga Max).

Más declaraciones de Josepmir Ballón

La clave del título Apertura: “El trabajo, el compromiso, hemos hecho todo. Venimos trabajando desde diciembre duro y parejo con momentos buenos, con momentos malos, esto es trabajo del Chicho, comando técnico y de nosotros. Está cumplido el primer objetivo que era el Torneo Apertura, falta dos partidos del torneo para poder finalizar y poder sumar la mayor cantidad de puntos posibles que nos ayuda en el Acumulado”.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Binacional: ¿Carlos Zambrano será baja para duelo por la Liga 1?

La importancia de Guillermo Salas: ”'Chicho’ es un entrenador que escucha mucho al jugador y eso ayuda bastante en la relación que uno puede tener. Siempre está consultándonos cómo estamos, nos habla, está pendiente de nosotros”.

El renacer de Christian Cueva: “El jugador necesita ir partido a partido tratando de reafirmar el partido anterior. Christian, en general, necesitaba ese partido (Deportivo Binacional) por todo lo que estaba pasando. Se esforzó mucho para dar lo mejor y más por las lesiones, es muy meritorio lo del partido. Me llena mucha felcididad porque es Christian por su juego y es en benficio del equipo mucho mejor”.

Elogios a Jesús Castillo: “Jesús ayuda bastante, no solo a mi persona, también al equipo. Es un jugador de la cantera de Alianza que se ha sabido ganar el poder volver al club el cual es hinchas y hoy disfrutar este momento que es muy merecido para él. Me llena de mucha felicidad, cómo le pasan a mis compañeros por sus logros. No solo por él... por Christian, Bryan, Aldair, y terminaría mencionando a todo el plantel porque es mérito de todos”.