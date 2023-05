Joel Raffo fue captado entrenando con plantel de Sporting Cristal tras victoria ante Sport Huancayo

El presidente del club 'celeste' fue captado realizando trabajos físicos en el campo IPD de Huancayo junto a algunos jugadores. (Video: DeporteDirectoTV)

Sporting Cristal pudo levantar en las últimas fechas del Torneo Apertura, acumulando cuatro victorias al hilo que lo llevaron a escalar a la tercera casilla con 31 puntos, los mismos que Universitario de Deportes, pero debajo por diferencia de goles. El reciente resultado positivo fue el triunfo en condición de visitante contra Sport Huancayo con los goles de Adrián Ascues y Brenner Marlos. Pero un hecho llamó la atención después del encuentro y fue la presencia del presidente del club ‘celeste’, Joel Raffo, entrenando junto a un grupo de jugadores.

El medio Deporte Directo TV difundió un video a través de su cuenta de Twitter, en donde se ve que los que tuvieron pocos minutos y/o no ingresaron en el compromiso ante el ‘Rojo Matador’ se quedaron en la cancha del IPD de Huancayo realizando trabajos físicos.

De derecha a izquierda se apreciaba a Jhilmar Lora, Renato Solís, Jesús Pretell, Joel Herrera, Gabriel Alfaro, Washington Corozo, Brenner Marlos, Adrián Ascues y Flavio Alcedo, quienes estaban ubicados metros antes del centro del campo junto al encargado de la preparación física, Edy Toporowicz. Al costado del último jugador se encuentra Joel Raffo vestido con la indumentaria del club y dispuesto a ser parte del entrenamiento.

Sucede que de este grupo de jugadores, algunos ingresaron en el segundo tiempo y otros se quedaron en el banco de suplentes. Por tal motivo, el comando técnico dispuso que, tras la contienda, tengan un poco de actividad, la cual consistía en carreras cortas, de las que el mandatario de la entidad ‘rimense’ también participó.

Joel Raffo (izquierda) entrenando con algunos jugadores de Sporting Cristal (Deporte Directo TV)

Sin duda, un suceso curioso que llamó la atención de los hinchas en dicha red social, bromeando incluso con la chance de que sea el directivo se convierta en el nuevo refuerzo para el lateral izquierdo de cara al resto de la temporada.

Victoria ante Sport Huancayo

Sporting Cristal llegó a Sport Huancayo con la consigna de sacar los tres puntos para quedar lo más alto posible en el Torneo Apertura, que además le sirva en la tabla del Acumulado.

Como sucedió en ocasiones pasadas en ciudades de altura, los ‘rimenses’ viajaron el mismo día a la ‘Incontrastable’. Además, el técnico Tiago Nunes mandó al campo un once combinado pensando en el siguiente duelo por Copa Libertadores ante The Strongest en Bolivia. Alejandro Duarte, Gianfranco Chávez, Rafael Lutiger, Leonardo Díaz, Martín Távara, Jesús Castillo, Leandro Sosa, Alejandro Hohberg, Joao Grimaldo e Irven Ávila fueron los inicialista.

A pesar de que Marcos Lliuya abrió el marcador con un golazo de fuera del área (57′), Adrián Ascues le dio el empate a los del Rímac con un zurdazo (69′). Y cuando el partido entraba en la recta final (78′), apareció Brenner Marlos para anotar el 2-1 tras una asistencia de Ascues.

El equipo de Tiago Nunes remontó en Huancayo y se llevó tres puntos de oro. (Video: Liga 1 Max).

Con este resultado, Sporting Cristal mantuvo su invicto en ciudades de altura: 4-4 vs Deportivo Garcilaso, 1-1 vs UTC y 1-0 vs Deportivo Binacional. Asimismo, puede quedar en el segundo lugar del Torneo Apertura, aunque también dependerá de los próximos partidos de Universitario.

Joel Raffo sobre los fichajes de Sporting Cristal

En quincena de mayo, Joel Raffo brindó una entrevista para RPP Noticias y fue consultado acerca de los fichajes que Sporting Cristal pensando en la segunda parte de la temporada. En ella, la ratificó la confianza al delantero brasileño, Brenner Marlos, aunque reconoció que el plantel se verá reforzado con extranjeros.

“Necesitamos más eficacia y ahora que se abre un periodo de registro, el 16 de junio, tenemos una oportunidad para reforzar el equipo porque tenemos la consigna de ganar el campeonato nacional. Ahí viene la planificación con los cupos de extranjeros y reforzar el equipo porque la competencia, a comparación del año pasado, ha incrementado”, expresó el directivo.

Según se conoció, el lateral izquierdo y un atacante son las posiciones que la dirigencia viene manejando. Todo se conocerá en las siguientes semanas.