Gian Marco anuncia concierto con Fonseca y Diego Torres luego de haber sido operado por cáncer

Gian Marco anuncia concierto tras someterse a operación. (Instagram)

Gian Marco Zignago llamó la atención de sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que había tenido que ser operado de emergencia debido a una enfermedad que, para ese entonces, ‘no quería mencionar’. Luego de varios post y mensajes, afirmó que padece de cáncer y esa fue la razón por la que tuvo que ser intervenido de un momento a otro.

La noticia conmovió a todos sus seguidores, amigos y artistas, quienes no dudaron en enviarle fuerzas en este momento. Ante ello, el artista no dudó en hacer diversos post en los que habla de la importancia de la prevención, asegurando que, gracias a eso, su salud no empeoró y pudo enfrentar la enfermedad.

Luego de todo este proceso, el artista se ha mantenido activo en redes sociales y no ha dudado en compartir diverso contenido respecto a su salud. Sin embargo, este lunes 29 de mayo sorprendió al publicar el anunció de su próxima presentación, la misma que se dará al lado de Fonseca y Diego Torres.

Muy emocionado, Gian Marco Zignago publicó el flyer del evento en el que se luce junto a estos grandes artistas. La cita será el próximo 9 de setiembre y pronto saldrán las entradas a la venta.

“Estoy muy contento de volver a encontrarnos en un escenario y que mejor que hacerlo junto a mis amigos Fonseca y Diego Torres esto es JUNTOS PARA TI, Lima nos vemos este Sábado 09 de Septiembre en el Live Arena del Estadio Monumental! Entradas a la venta a partir de este jueves”, se lee en el post.

Gian Marco anuncia concierto con Diego Torres y Fonseca. (Instagram)

La publicación ha alcanzado más de 10 mil me gusta y diversos comentarios. Algunos seguidores celebraron que el peruano pueda volver a los escenarios luego de este proceso. Incluso, el propio Diego Torres mostró su entusiasmo porque llegue el día de este evento.

Gian Marco reveló que fue operado de emergencia

El viernes 19 de mayo, Gian Marco Zignago sorprendió a muchos al revelar que se sometió a una operación hace algunas semanas. El reconocido cantautor utilizó sus redes sociales para compartir esta noticia y explicó que había pasado por una cirugía para enfrentar una enfermedad que prefirió no mencionar en su extenso mensaje en Instagram.

En su publicación, el cantante compartió una fotografía en la que se le ve acostado en una camilla con un catéter en la mano. Acompañando la imagen, escribió un mensaje detallado en el que explicaba la difícil situación que había estado enfrentando en los últimos días y las razones por las cuales decidió compartir su historia con sus seguidores. Relató que desde abril comenzaba a sentir que su cuerpo no estaba completamente bien por lo que tuvo que pasar por revisiones y finalmente una cirugía.

“Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro”, agregó.

Gian Marco fue operado y se está recuperando. (Instagram)

Con base en su experiencia, el artista peruano tomó unas líneas para referirse a la prevención. Hizo un llamado para escuchar a nuestro cuerpo y asistir a los especialistas ante cualquier señal que el cuerpo pueda emitir, pues podría ser sinónimo de algo de alerta y es mejor estar atento a todo antes de que sea demasiado tarde.

“No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma… a mí me pasó factura. Háganle caso a su cuerpo, una simple visita al doctor puede salvarles la vida”, agregó en su publicación.