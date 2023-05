El mensaje de Ale Venturo luego que Rodrigo Cuba se negara a hablar de su relación: “Es bueno saber cuándo irse”

Ale Venturo publicó indirecta a Rodrigo Cuba. TikTok.

Todo indica que el romance entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo llegó a su fin tras un año y medio juntos. Luego que el programa ‘Magaly TV La Firme’ le preguntara al futbolista si terminaron y este prefiriera el silencio, Ale Venturo publicó varios videos en su cuenta de TikTok. Al parecer, no le gustó para nada que el ‘Gato’ no aclarara la supuesta ruptura.

Como se recuerda, la noche del lunes 29 de mayo, Magaly Medina explicó que uno de sus reporteros le preguntó al jugador de Sport Boys si era cierto que su relación con Ale Venturo había culminado ya que la rubia empresaria borró sus fotografías y porque él eliminó una tierna dedicatoria que le había hecho por el Día de la Madre.

“Rodrigo, ¿has terminado tu relación?, ¿qué es lo que ha pasado?”, consultó el hombre de prensa. Pese a la insistencia, Rodrigo Cuba no respondió y siguió su camino, lo que llamó la atención de Magaly. “Quedarse mudo también es una respuesta”, señaló la ‘Urraca’, quien informó que el futbolista ya no vive junto con la madre de su segunda hija.

Pocas horas después, Ale Venturo publicó dos videos en su cuenta de TikTok que, al parecer, confirmarían que ya no están juntos.

El primer clip era nada más y nada menos que imágenes de la emprendedora con su hija, acompañada de la canción “Mientras me curo el cora” de Karol G. “Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra”, se escucha.

En el segundo video publicado, la rumoreada expareja de Rodrigo Cuba compartió una contundente reflexión sobre aprender a soltar relaciones tóxicas.

“La verdad es que es bueno saber cuándo irse. No te quedes en donde no te quieren tener, no te quedes donde te empiezan a tratar culero, en donde no tienen tiempo para ti y en donde cada día te salen con una chingadera diferente”, dice el mensaje.

Ale Venturo desactivó los comentarios de sus publicaciones, lo que ha sorprendido a sus fanáticos en redes sociales.

La misteriosa publicación de Ale Venturo

Desde que iniciaron los rumores de separación, los cibernautas se preguntan qué habría detonado la supuesta ruptura de Ale Venturo y Rodrigo Cuba. En medio de las especulaciones, la dueña de La Nevera Fit publicó un video sobre el amor propio.

“Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu”, se oye al inicio.

Tras ello, expresa un cuestionamiento sobre el conformar una relación y el amor por una misma antes que por alguien más. “Cuando estás con esa persona, piensa: ‘¿agregan algo peso a mi vida o te lo quitan?’. Luego estuve con esa otra persona, quien me ama de tal forma que me hizo amarme a mí misma. Empecé a pensar para mí misma, soy lo máximo, soy divertida, soy linda. Si alguien te ama de tal forma, te aman por quien eres en realidad, te conviertes en tu mejor versión”, señala.