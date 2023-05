Doña Peta por fin conoció al hijo de Paolo Guerrero y reveló por qué tardó tanto en verlo

Doña Peta conoció al hijo de Paolo Guerrero. América Hoy / América TV

Después de casi un mes desde el nacimiento del hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, la madre del ‘Depredador’ por fin conoció a su nieto número 21. Este primer encuentro se dio este lunes 29 de mayo, fecha que coincide con el cumpleaños de Doña Peta.

“Feliz cumple, Doña Peta”, escribió Ana Paula Consorte, modelo brasileña y quien compartió imágenes del tierno momento en sus historias de Instagram.

Doña Peta conoció a su nieto. (Instagram/@anapaulaconsorte_)

Este martes 30 de mayo, ‘América Hoy’ se comunicó con Doña Peta no solo para felicitarla por cumplir un año más de vida, sino para preguntarle sobre su primer encuentro con su nieto.

“Está bien bonito mi nieto. Estoy contenta de que haya un familiar más en mi familia. Ya estamos juntos. Ya era tiempo que venga a visitar para conocer a mi nieto. No venía porque tengo un hermano enfermo que tengo que atender. Pero ya vine por el día de mi cumpleaños, mi nieto es el mejor regalo que he tenido”, señaló la matriarca.

Finalmente, Doña Peta informó que se quedará 14 días en Argentina para pasar tiempo con su nieto, con Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, su nueva nuera.

¿Cómo se llama el hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

Doña Peta confirmó que su nieto se llama Paolo André, en honor a Julio André Carrillo Quispe, el hijo del ‘Coyote’ Rivera y sobrino de Paolo Guerrero. El joven murió en marzo de 2019, no soportó las heridas que le causaron unos delincuentes tras haber sido arrastrado por un auto en movimiento producto de un asalto.

Tras enterarse de su fallecimiento, Paolo Guerrero abandonó los entrenamientos de su entonces club Inter de Porto Alegre para llegar a Lima y asistir al velorio. En redes, se despidió de su familiar con un nostálgico mensaje. “Te amo. Es un post que nunca dejaré de ver”.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte celebraron el primer mes de su bebé. (Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero, destacado futbolista peruana, es padre de cuatro hijos. Ellos son: Diego Enrique Guerrero, Alessio Guerrero, Naela Guerrero y Paolo André Guerrero.

Maria Irene Santana Baltar Nuerberger es la madre de Diego, hijo mayor de Paolo Guerrero. Ambos se conocieron cuando el futbolista migró a Alemania para formar parte del Bayer Munich. Maria Irene es una brasileña que vivía en el mencionado país de Europa.

Larissa es el nombre de la segunda mujer de la que se enamoró el futbolista. La mujer es de ciudadanía alemana y conoció al futbolista cuando jugaba en Hamburgo SV. Ambos tienen a su hijo Alessio y demuestran tener una buena relación, por lo que incluso se han reunido para celebrar algunos cumpleaños juntos.

Paolo Guerrero y sus hijos. (Instagram)

La madre de su única hija llamada Naela es la ingeniera peruana Katia Montenegro Dietschi. La pareja mantuvo un romance en el 2012 e incluso tenían planes de matrimonio luego de comenzar a convivir en la zona de El Golf. Sin embargo, su romance no continuó y ahora solo mantienen una relación de padres.

Finalmente, Ana Paula Consorte es la madre del último hijo de Paolo Guerrero. Luego que el ‘Depredador’ terminara su romance con Alondra García Miró, inició un romance con la brasileña y pronto se convirtieron en padres, lo que provocó una ola de críticas en su momento.

“Las personas que me escriben no viven mi vida, así que no me importa. La relación pasada de Paolo terminó por razones que solo ellos dos conocen. Conocí a Paolo soltero y estamos construyendo nuestra historia. Ten mi manera, mis creencias, principios y mi cultura. No voy a hacer ni ser lo que la gente quiere. No necesito el permiso de nadie para vivir mi vida y hacer lo que quiero. Las únicas personas a las que debo satisfacción están bajo mi techo”, fue la defensa de la brasileña.