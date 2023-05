Carlos Zambrano y su reflexiva comparación con Real Madrid y Barcelona sobre el juego de Alianza Lima

El defensor ‘blanquiazul’ se mostró bastante contento con lo conseguido por su equipo en la primera parte del campeonato peruano.

Alianza Lima superó con solvencia a Deportivo Binacional la jornada pasada y se consagró ganador del Torneo Apertura 2023 a falta de dos partidos para el final del campeonato. El defensa ‘blanquiazul’, Carlos Zambrano, en expresó su felicidad luego de alcanzar el primero objetivo de la temporada.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Binacional: ¿Carlos Zambrano será baja para duelo por la Liga 1?

El zaguero ‘íntimo’ reconoció que su deseo siempre fue jugar para el equipo de La Victoria, pese a su exitosa carrera en el ‘viejo continente’. “Esa decisión la tenía tomada hace tiempo, siempre fue mi sueño jugar en Alianza y creo que hice bien al venir a esta edad”.

Con respecto a Hernán Barcos, Zambrano ponderó el lado humano del atacante. “Es tremenda persona. Desde el primer día que llegue me recibió muy bien, incluso días antes me mandó un mensaje en donde me daba su apoyo. Valoro mucho lo que hace, porque siempre es importante mantener al grupo unido”.

Te puede interesar: ¿Cuándo juegan Alianza Lima y Universitario por la fecha 17 de la Liga 1?

Asimismo, resaltó la importancia de que el plantel profesional estuvo compenetrado de inicio a fin. “Todo se basa en la unión de grupo. Desde el primer día los 30 jugadores hemos estado en la misma página y siempre ha habido muy buena energía, todos éramos conscientes que tanto los titulares como los suplentes debíamos estar en el mismo nivel”.

Por otro lado, aprovechó en referirse a una posible convocatoria a la selección peruana. “Para eso todavía faltan un par de semanas, primero serán los amistosos y luego las Eliminatorias, pero mientras tanto sigo enfocando en lo que pase en Alianza porque aún nos quedan dos partidos y lo importante es cerrarlos de la mejor manera. Todo jugador espera ser llamado y si esta vez no me toca, apoyaré desde afuera”.

Carlos Zambrano fue titular en el repechaje ante Australia. (Foto: Internet)

No obstante, explicó por qué en algunos partidos no funcionó la idea de juego interpuesta por Guillermo Salas. “Son cosas que suelen pasar, tampoco somos el Real Madrid o el Barcelona, tenemos que ir paso a paso. A veces hay muchos cambios por la cantidad de jugadores que tenemos, pero fuera de eso los resultados se nos han estado dando”.

Te puede interesar: Goles de Hernán Barcos para doblete en Alianza Lima vs Binacional de Liga 1

Al ser consultado por Universitario y Sporting Cristal, el ‘Kaiser’ señaló que “para nosotros todos los partidos son importantes y no desmerecemos ningún título de nadie. El Apertura lo hemos ganado de buena manera, pero ahora ya estamos pensando en el Clausura y vamos a dar todo para ganarlo también”.

Lo que se viene para Alianza Lima

Los dirigidos por ‘Chicho’ Salas aún deberán sumar minutos por Liga 1 pese a haberse consagrado ganadores de la primera parte del campeonato peruano. Primero, tendrán que visitar Tarma para enfrentar a ADT por la fecha 18 del Torneo Apertura. Este encuentro se llevará a cabo este viernes 2 de junio a partir de las 20:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Unión Tarma.

Posterior a ello, recibirán a Atlético Mineiro por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Dicho compromiso está programado para el próximo martes 6 de junio desde las 19:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

Cinco días después, los ‘aliancistas’ chocarán ante Deportivo Garcilaso a las 15:00 horas por el torneo local. Finalmente, partirán rumbo a Brasil para enfrentar a Atlético Paranaense en lo que será el último choque correspondiente al máximo torneo de clubes del continente.

Alianza Lima podría jugar en el Estadio Nacional

Sin duda alguna, el estadio Alejandro Villanueva albergó a una gran cantidad de hinchas en el Apertura e incluso, sirvió para que Alianza Lima se haga aún más fuerte de local. Sin embargo, todo indica que el ‘equipo del pueblo’ tendrán que mudar su localía para el Clausura.

Esto se dará al inicio del segundo campeonato del año debido a que el césped del coloso de La Victoria deberá ser removido con la intención de contar con uno adecuado para el invierno. La refacción durará al menos tres semanas y se realizará después del partido ante Deportivo Garcilaso.