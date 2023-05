Jota Benz relanzó su carrera musical al lado de un cantante de reguetón internacional

Jota Benz sigue sacando nuevos temas musicales.

Jota Benz está completamente dedicado a la música ahora que se encuentra alejado de ‘Esto es Guerra’. En los últimos meses, el exchico reality no solo ha estado trabajando en su recuperación, él también ha pensado en relanzar su carrera musical, el cual estuvo en pausa.

Tras varios meses de para, el hermano de Gino Assereto recientemente ha lanzado su tema ‘Vete Pal’K’, una canción que cuenta con la colaboración de Kiwan y al reggaetonero puertorriqueño Eix, artista firmado con la compañía de Rauw Alejandro.

Esta nueva canción ya se encuentra disponible en las diferentes plataformas, incluso cuenta con un videoclip oficial que se encuentra en la plataforma de YouTube. Hasta el momento, ha registrado un total de 25 mil reproducciones.

Jota Benz vuelve a la música.

Luego del lanzamiento de este tema, Jota Benz no ha podido evitar mostrar su emoción al saber que ha tenido una buena aceptación, además explicó que la letra de su música lo escribió hace más de dos años, cuando atravesaba por un difícil momento, pero eso no quita que tenga un ritmo alegre.

“Este tema habla de un despecho, pero alegre, por eso viene la letra de vete pal... lo escribí hace dos años y se escucha por todas las plataformas. Hasta el momento tenemos buena aceptación y agradecemos al público por sus lindas palabras”, sostuvo Jota.

“Talento del Perú para el mundo”, “Que se vengan más éxitos Jota Benz”, “Felicidades Jota y EIX la rompieron con el vídeo”, “Bendiciones Jotita. Y que te siga viniendo éxitos en la música”, “Él tomó su dolor y lo convirtió en algo hermoso, en algo con lo que la gente pueda conectarse”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar sus seguidores.

Jota Benz sigue luchando por sus sueños.

La lesión de Jota Benz

Jota Benz era considerado uno de los mejores competidores de ‘Esto es Guerra’. Durante varios años mantuvo este título, hasta que lamentablemente un día se lesionó. Esto sucedió durante una de las competencias del reality, en que el exchico reality se dobló la pierna, provocándole una seria lesión.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante señaló que se sometería a una operación de rodilla, esto con la intención de mejorar y así poder volver a la vida cotidiana que tenía antes de lesionarse.

“Ya me llegaron los resultados de resonancia. Por el respeto al amor y cariño que le tengo a todos los que me siguen, quiero informarles que voy a tener que someterme a una cirugía de rodilla. El viernes voy a tener más información sobre la fecha, me pondrán al tanto de todo. Por el momento, los resultados son esos. Perdonen si no soy de dar muchos detalles”, dijo.

Su relación con Angie Arizaga

Muy pocos notaron que entre Angie Arizaga y Jota Benz había una relación, ellos recién decidieron hacerlo público luego de salir oficialmente durante un año. “Ya tenemos dos años y medio, pero un año de hacerme la difícil, un poquito”, señaló la influencer.

Asimismo, durante un año más ellos trabajaron su relación y se dieron cuenta que eran el uno para el otro, por lo que constantemente han expresado que tienen deseos de casarse y formar una familia, aunque no saben con exactitud cuando podría pasar eso.

“Anteriormente, yo decía que no porque simplemente no tenía que ser ‘wow’. Yo dije algo simbólico, lindo, pero cuando te llega el verdadero amor a tu vida, entonces te da ganas de hacer de todo y tener una boda hermosa. Cuando llega la persona indicada, te da esas ganas. Mientras tanto, anteriormente, no las tenía”, declaró.