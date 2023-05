Edison Flores y su posible regreso a Universitario: los detalles que resolverían el futuro del ‘Orejas’

Edison Flores buscaría salir de Atlas y se vocea Universitario como su posible destino. (Difusión)

Universitario de Deportes recientemente se despidió de la lucha por el Torneo Apertura. Y es que la última derrota en condición de vistante contra UTC terminó dando como ganador a Alianza Lima de esta competición, sobre todo, luego del triunfo obtenido en casa ante Deportivo Binacional. Ahora los ‘cremas’ piensan en el Torneo Clausura y un nombre que viene sonando con fuerza para reforzar el plantel es el de Edison Flores. El volante sería un fichaje de lujo, aunque no una operación sencilla por algunos detalles.

Te puede interesar: Sin jugadores de Alianza Lima, la Liga 1 eligió sorpresivo equipo ideal de la fecha 16 del Torneo Apertura

Según trascendió en varios medios nacionales, la idea del jugador es salir del cuadro ‘rojinegro’ en busca de tener mayor continuidad. Este año, el ‘Orejas’ solo jugó en cinco partidos, de los cuales solo fue titular en dos. El técnico Benjamín Mora no lo ha venido considerando, en parte, por una lesión en el abdomen que lo marginó de las canchas durante varias semanas entre enero y febrero.

Con ese panorama, Edison Flores buscaría una salida del club mexicano, siendo Universitario una de sus opciones más firmes. No obstante, se conoció que la contratación pasaría por ciertas dificultades. “Todo va a depender de la disposición de Atlas, quien tiene contrato hasta finales del 2024. Tanto Flores como la ‘U’ pueden ponerse de acuerdo, pero la decisión de si es préstamo, dividiendo el sueldo, está complicando el asunto. El tema económico es el que pone las trabas en este momento y el conjunto mexicano no tiene la intención de soltar tan fácil al jugador”, indicó Nicolás Ramírez, periodista de ESPN Perú en el programa Equipo F.

Te puede interesar: José Carvallo y su notable atajada para quitarle el grito de gol a Fancudo Peraza en Universitario vs UTC por Liga 1

El futbolista peruano tiene contrato con su actual club, Atlas FC de México, hasta finales del 2024. Por tal motivo, es un año y medio más de vínculo que no podría ser infringido a menos que exista un pago de por medio del equipo interesado o una rescisión del mismo. La otra opción sería a través de una cesión simple por un tiempo limitado o con opción de compra. En las siguientes semanas podría haber novedades para que el mediocampista pueda llegar a Perú, sea para el Torneo Clausura o para el próximo año.

El volante nacional considera su regreso a la 'U', pero Atlas de México pondría complicaciones. (Video: ESPN Perú)

Y es que Edison Flores fichó por Atlas FC procedente de DC United de la MLS a mediados del 2022. En el equipo estadounidense no había tenido el protagonismo que esperó, pero su situación tampoco ha sido la mejor con los ‘zorros’, donde ha jugado 22 cotejos, en los que solo ha podido brindar dos asistencias.

Te puede interesar: Gol de UTC para 1-0 frente a Universitario en Cajamarca por Torneo Apertura de Liga 1

Por ello, asoma Universitario para repatriarlo, donde anotó 19 goles y brindó siete habilitaciones en 118 duelos en dos etapas (2011 al 2012 y 2014 al 2016).

Opinión de Alex Valera

Uno de los jugadores del actual plantel de Universitario como Alex Valera fue consultado respecto a la posible vuelta de Edison Flores y dijo lo siguiente: “Sería importante para nosotros que el ‘Orejas’ pueda llegar. Sería un refuerzo de peso, pero ahora depende de los dirigentes y de él mismo, que será un tema muy aparte. Pude hablar con él, le dije que ojalá pueda venir. Espero que lleguen a un buen acuerdo y pueda llegar a la ‘U’”.

¿Qué dijo Edison Flores sobre posible vuelta a Universitario?

Edison Flores se encuentra en Perú y ha sido visto en varias ocasiones en el estadio Monumental presenciando los partidos de Universitario. En esa línea, el seleccionado peruano fue entrevistado por Movistar Deportes y dejó en claro que si bien quiere volver a la escuadra de Ate, su prioridad es tener minutos de juego.

“Hasta donde sé, todavía no había un acercamiento concreto. Seguramente ya lo hablarán con mi representante y me comentará si hay alguna opción. En este momento mi foco es volver a jugar, sentirme importante y sea en México, aquí (Perú) o en cualquier lado, mi mente está en jugar y recuperar la confianza. Sería un sueño volver. La ‘U’ ha sido mi casa. Me ha dado todo, la oportunidad de salir, ser el jugador que soy”, declaró el 23 de mayo.