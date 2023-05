Paolo Guerrero y su airado reclamo al árbitro del Racing vs Defensa y Justicia por no amonestar a rival que lo jaloneó

El delantero peruano se mostró muy molesto con la decisión del juez en una jugada que pidió falta y no se lo dieron. (Video: ESPN).

Racing Club visitó este domingo 28 de mayo a Defensa y Justicia por la liga argentina y el equipo de Paolo Guerrero no pasó del empate 1-1 con el ‘halcón de Varela’. El goleador histórico de la selección peruana no quedó conforme con la actuación del árbitro Sebastián Zunino y una vez finalizado el juego le hizo una serie de reclamos.

Culminadas las acciones en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, el ‘Depredador’ se acercó a la terna arbitral y de forma alterada comenzó a cuestionar las decisiones de los ‘hombres de negro’ en el cotejo correspondiente a la fecha 18.

El veterano jugador de 39 años comenzó a explicarle al réferi que sufrió un jaloneo por parte de un oponente y trató de graficarlo empleando ambos brazos. “Me está jalando”, le señalaba el incaico al colegiado, mientras que este le pedía al deportista que mantuviera la calma.

Cuando parecía que la situación se había calmado y los dos protagonistas se dieron un apretón de manos, algún comentario realizado por el encargado de impartir justicia no fue del agrado de Guerrero Gonzáles y volvió a protestar de manera enconlerizada.

La acción en cuestión habría tenido lugar a los 76 minutos del encuentro, cuando Paolo Guerrero intentaba controlar el esférico y fue derribado por el zaguero ‘gaucho’ Julián Malatini. Si bien la infracción fue sancionada, el defensor no fue amonestado y esto ofuscó al peruano. El ex Avaí de Brasil le pidió la cartulina al árbitro y como este no cumplió su pedido le recriminó alzando los brazos.

Paolo Guerrero y Racing: sequía de goles y triunfos

La ‘academia’ no levanta cabeza en el torneo doméstico y tras igualar con los ‘amarillos’ llegaron a los ocho compromisos sin ganar y se ubican en el puesto 19 de 28 posibles con 19 puntos. El presente en la liga argentina es opuesto a lo que vive el ‘primer grande’ en la Copa Libertadores, donde son punteros e invictos en el Grupo A con 10 unidades, cinco por encima de Flamengo, dejando casi sellado su pase a octavos de final.

Próximo partido de Racing Club

Tras medirse con Defensa y Justicia, el equipo de los peruanos Paolo Guerrero y Catriel Cabellos se enfrentará a Banfield por la jornada 17 de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina. La justa deportiva tendrá lugar en el ‘Cilindro’ de Avellaneda el sábado 3 de junio desde las 19:30 horas de Perú.

Posterior a su enfrentamiento con el ‘Taladro’, los ‘albicelestes’ retornarán a la competencia internacional el jueves 8 de junio por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2023. Visitará al Flamengo de Jorge Sampaoli en el estadio Maracaná desde las 19:00 horas.

Noticia en desarrollo...