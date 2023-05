Juliana Oxenford contó detalles de su infancia: “Ayudaba a mi mamá a vender menú”

Juliana Oxenford contó detalles de su infancia: “Ayudaba a vender menú”. | YouTube Verónica Linares.

En una entrevista con el programa de YouTube de Verónica Linares, Juliana Oxenford se animó a revelar detalles desconocidos de su infancia. La conductora de televisión reveló que aprendió a tener ‘calle’ desde muy pequeña, cuando acompañaba a su mamá a vender comida en La Victoria.

Ella sostuvo que su mamá se esforzó por sacar adelante a su familia, esto luego de terminar su matrimonio. Por este motivo, su progenitora tuvo que buscar la manera de generar ingresos, ya que debía de mantenerla a ella y a sus hermanos.

“Se casó embarazada a los 18 años. No trabajó hasta que yo cumplí 7 u 8 años. Ella se separa y se vio en la necesidad, en un país desconocido (Perú), de salir a laborar”, dijo.

Asimismo, explicó que su mamá ingresó a una empresa de buses, donde empezó a ofrecer menú. Juliana Oxenford y su hermano eran los encargados de atender a los clientes, lo que la ayudó a tener más contacto con las personas del día a día.

“Mi madre vendía en un menú, lo administraba para una empresa de buses interprovinciales que iban a Huancayo. Ella tenía dos cocineros. Mi hermano Manuel y yo ayudábamos a atender y allí aprendí a tener calle”, agregó.

Juliana Oxenford también sorprendió a la misma Verónica Linares al decirle que cuando ellos salían de trabajar, su mamá guardaba un cuchillo por si tenía que enfrentarse a algún delincuente que quisiera robarles las ganancias del día.

“Regresábamos a las 10 de la noche en un bus y nos sentábamos atrás con un cuchillo de cocina por si nos querían asaltar”, manifestó la conductora de ATV, recordando los duros momento que vivió cuando apenas era una niña.

Finalmente, su mamá se alejó del rubro de la cocina para empezar a vender bisutería en el centro de Lima, llevando a algunos de sus hermanos para que la ayuden en este negocio que era rentable durante las fiestas navideñas.

“Después se fue a vender bisutería al Mercado Central, vendía botones, arreglos para árboles de navidad y nada a parar la olla así, como somos cuatro hermanos, la mayor estudiaba y jalaba a la segunda y el tercero, y así”, narró.

Su roce con políticos

Juliana Oxenford confesó que en una ocasión, un gobernador le hizo llegar una propuesta para salir, así como acudir a diferentes compromisos sociales en los que había personajes relacionados con la política; sin embargo, rechazó todas las propuestas porque no quería verse involucrada con nadie para no comprometer su credibilidad periodística.

“Alguna vez me han dicho para tomar un café con gobernador tal, pero no acepto. Fiesta de, no (…). Yo no voy a estar en un lugar donde hay políticos. Los periodistas no podemos ser sus amigos”, respondió la conductora.

Además, la conductora resaltó su amistad con Federico Salazar, con quien compartió labores durante sus inicios en Panamericana Televisión. De ahí, explicó, nació su admiración por el periodista de América Televisión, con quien no ha vuelto a coincidir.

“Estaban Bruno Pinasco, Janet Barboza, Gisela Valcárcel (…). Recuerdo que la primera persona que se acercó —me habló cual papá— fue Federico Salazar. Yo le agarré un cariño que le tengo hasta ahora y me parece un ser humano excepcional. Como persona es buenísimo. Me hizo hasta bailar con Tongo y a mí me encanta la cumbia”, contó.