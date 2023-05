"Solo actué en defensa de mi familia": dueño de chifa que abatió a delincuente habló y pidió que Fiscalía archive su caso

Video de Exitosa Noticias.

Tener un negocio, emprender, o ser un exitoso empresario tiene un precio muy caro en el Perú tras la presencia de mafias nacionales y extranjeras que se dedican al robo, asalto, extorsión y secuestro.

Hace unos días, se registró en el distrito de Villa El Salvador, un asalto a un chifa en donde el dueño de este establecimiento, al ver que su esposa y su menor hijo estaba siendo amenazados por un delincuente, sacó su pistola y abatió al ladrón.

Tras este hecho, el delincuente perdió la vida, mientras que Ney Chávez Santillán, dueño del chifa, fue llevado a la comisaría para las investigaciones de ley y esclarecer el hecho de defensa propia. Luego de permanecer un par de días dentro de la carceleta de la comisaría del distrito VES, fue liberado mientras continuarán las indagaciones del caso.

Tras ser puesto en libertad, Chávez Santillán declaró en exclusiva para el programa ‘Exitosa Te Escucha’, agradeciendo a todas las personas que le brindaron su apoyo en estos momentos de su vida.

“Hacer llegar a cada una de las personas, amigos, familiares mi agradecimiento por la preocupación. Agradecer a Dios porque me encuentro bien de salud, aunque sea físicamente porque emocionalmente estamos destrozados debido a la situación que estamos viviendo”, manifestó.

Ante esto, el dueño del chifa aseguro que nunca tuvo la intención de quitarle la vida al delincuente, porque solo actuó en defensa personal, sobre todo porque el delincuente amenazó de muerte a su menor hijo y a su esposa, quienes fueron reducidas por este sujeto.

Habla dueño de chifa que abatió a delincuente.

“Quiero dar a conocer que no fue mi intención de quitarle la vida a alguien, solo actué en defensa de mi familia, de mi hijo, mi señora y porque estaban siendo amenazados de muerte”, manifestó.

Además, el propietario de este negocio solicitó y exigió a las autoridades que revisen bien su caso, y que es hora de que la justicia actué a favor de las víctimas y no de los delincuentes, sobre todo porque este suceso le ha cambiado la vida, de tal manera que ha tenido que vender su puesto e irse a otro lugar para evitar poner su vida en riesgo, el de su esposa y su hijo.

“Pedir a la Fiscalía que revisen bien mi caso. Por miedo a las represalias yo no estoy trabajando, me he retirado de mi casa, de mi trabajo que es mi único medio de ingreso por miedo que les hagan daño a mi hijo y a mi señora”, dijo.

“Con las leyes que tenemos nuestro país está peor, más favorecen al delincuente que a la persona que trabaja duro para vivir”, agregó para Exitosa.

El presunto delincuente amenazó a los familiares del dueño del chifa. (ATV)

No soy el delincuente, soy la víctima

Ney Chávez solicitó a las autoridades que puedan ver por el bienestar del pueblo, que no tiene por qué huir de la justicia, porque él no es el delincuente, sino la víctima.

“Decirles a todas las autoridades que realmente hagan su trabajo, nosotros los elegimos para que vean el bienestar del pueblo del ciudadano, creen las leyes a favor de nosotros, no de los delincuentes”, indicó.

“Yo no soy el delincuente, yo soy la víctima. Yo no tengo por qué huir de la justicia, pido a los señores fiscales archivar mi caso para tener un poco de tranquilidad” agregó.

Antes de concluir, Chávez Santillán informó que no va a ser fácil para él salir de este suceso tan desagradable, además precisó que ya no es dueño del negocio que dirigía.

“Estoy totalmente en cero, tengo que reiniciar mi vida va a ser duro, salir de esto, no va a ser fácil. Al finalizar este video pido a la policía mayor patrullaje por donde vivo, los vecinos me están informando que hay personas desconocidas, sospechosas rondando”, manifestó.

“Por tal motivo yo y mi familia hemos optado por vender el negocio, ya que no me siento seguro ahí donde vivo por miedo a represalias”, finalizó.