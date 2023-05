El costo de enfermarse de dengue en Piura y una epidemia que es aprovechada por inescrupulosos para lucrar con la salud

Todos los años tenemos casos de dengue, pero este 2023 constituye una epidemia por los altos números de pacientes enfermos por la picura del mosquito. (Comex Perú)

En medio del preocupante avance del dengue a nivel nacional, lo que se vive en el norte del Perú por el alza de precios en los medicamentos para el tratamiento de los síntomas que deja la picadura del mosquito Aedes aegypti ha vuelto a traer a la memoria de la población el primer año de la pandemia, cuando sucedió lo mismo en boticas y farmacias, pero con productos como la mascarilla, el oxígeno o el alcohol.

Son numerosas la quejas en Piura, la región más golpeada de esta epidemia de dengue, por el alza del suero y el paracetamol de un gramo (en especial el de la marca Supracalm). El valor de estos productos en boticas y farmacias locales ha tenido un incremento sostenido durante las últimas semanas, al punto que actualmente ya los comercializan a más del doble de su precio.

“Acá la gente se está muriendo y cómo es posible que no tengan corazón y estén subiendo los precios del suero y el paracetamol. No es así, eso no se hace, deberían multarlos”, declaró a este medio Sara Sullon, quien tiene a su esposo e hijo enfermos con dengue.

Piura ya superó los 25 mil casos de dengue y se mantiene como la región más afectada por el zancudo Aedes aegypti. (Federación Médica Peruana)

Pero la especulación de precios no es el único dolor de cabeza con el que vienen lidiando los piuranos, pues —según la señora Sullon— también hay escasez de estos mismos medicamentos por la compra excesiva de personas que acuden a las farmacias, pese a no tener una prescripción médica ni un familiar con dengue.

Expertos coinciden que esta es una demanda “por miedo o acumulación por precaución”, muy similar a la que observamos en los primeros doce meses de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Un freno a la especulación y automedicación

Infobae Perú conversó con Sonia Delgado, decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, para abordar este alarmante tema.

Sonia Delgado Céspedes es la actual decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú (CQFP)

“Queremos llamar a la reflexión, porque en nuestra legislación peruana falta justamente reforzar la regulación de los precios de medicamentos. Y esto ya es un antecedente que viene desde la pandemia, ahí hubo mucha especulación y, a raíz que intervino Indecopi, de cierto modo, algo se solucionó. Pero los precios fueron exorbitantes en muchos productos utilizados en la pandemia. Ahora lo mismo está sucediendo con el dengue”, dijo.

Agregó que es una “preocupación realmente” lo que está viviendo la población del norte del país y advirtió que esta situación también está llevando a que varios se automediquen y reemplacen medicamentos sin haber consultado a un especialista en salud.

“Están muchas personas recurriendo a la automedicación. Nosotros como profesionales de la salud y como farmacéuticos sabemos que no es una buena práctica, puede incluso traer muchas reacciones adversas”, señaló.

La automedicación puede causar la muerte, advierten expertos en salud. (Andina)

Remarcó que en el peor de los casos la automedicación puede llegar a ser mortal, pues el uso indiscriminado de ciertos fármacos puede producir daños hepáticos o renales, que pueden llegar a ser de difícil identificación para el personal de salud.

“Es importante la orientación, porque en este tipo de epidemias, o cuando hay algún síntoma, las personas acuden principalmente a las farmacias y boticas, y ahí hay que asegurarnos de que seamos atendidos por un químico farmacéutico, quien es la persona que va a brindar la información adecuada. Pero nunca hay que automedicarse”, afirmó.

La peor epidemia de dengue de los últimos años

La decana explicó que tener en estos momentos la peor epidemia de dengue de los últimos años en el Perú es una consecuencia de las lluvias constantes y la acumulación de estas aguas que sirven como caldo de cultivo para el zancudo.

“Lo que estamos viviendo es una consecuencia de las lluvias constantes que han azotado sobre todo al norte del país”, comentó.

Indecopi se pronuncia por el precio de los medicamentos del dengue en Perú. Canal N

Según las cifras oficiales del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el viernes 26 de mayo se contaba con 104 mil casos de dengue y 1500 hospitalizados a nivel nacional.

Con más de 30 mil casos y al menos 23 fallecidos, Piura se mantiene como la región que acumula más estragos por la picadura del mosquito.

Repelentes también sufren alza

Sonia Delgado indicó que los repelentes dan buenos resultados para evitar la picadura del Aedes aegypti, pero que justamente por esa razón estos también han sufrido un incremento considerable en su precio.

“Hay repelentes y sabemos que se han escaseado en todos lados. Incluso han incrementado también los precios. Es un producto muy utilizado para la prevención de esta enfermedad”, expresó.

El repelente es un producto muy utilizado para la prevención del zancudo del dengue. (Getty Images)

Hasta el precio del coco ha subido

Ante el alza del precio del suero, por recomendación médica, los piuranos han visto en el coco una opción para rehidratar a sus enfermos por dengue. Por información basada en nutricionistas, se sabe que esta fruta es un potente rehidratante natural porque contiene electrolitos como el potasio, sodio y el manganeso. Sin embargo, este súper alimento también ha visto triplicado su precio en mercados por su alta demanda.

Se reportó que el suero que es vital para los pacientes con dengue está ‘muy escaso’ en Piura, ya que su precio ahora puede llegar a ubicarse hasta los 18 soles la unidad en las farmacias y boticas locales.

Anteriormente, el precio del suero era de 9 soles, pero debido a la alta demanda, ahora se vende entre 13.50 y 18 soles. Del mismo modo, la pastilla analgésica Supracalm de 1 gramo y el paracetamol tienen un rango de precio entre S/ 1.50 y S/ 3.80, siendo que antes de la epidemia su costo era de 1.30 por unidad.

Precio de coco se incrementa en Piura.

¿Cuánto tengo que pagar por mis medicamentos?

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), cuenta con una plataforma digital para verificar disponibilidad y precios de los medicamentos. Esta base de datos se formula de acuerdo a toda la información que brindan las mismas farmacias y boticas mensualmente.

Para consultar por los precios de los medicamentos se debe ingresar AQUÍ.