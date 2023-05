Cinco polémicas frases del alcalde López Aliaga en torno a la “playa artificial” que inauguró en San Juan de Lurigancho

La playa artificial de Rafael López Aliaga fue cerrada “por fin de temporada” dos semanas después de su inauguración. (Composición Infobae)

La inauguración de la tan anunciada “playa artificial” en San Juan de Lurigancho, considerada la primera de su tipo en Lima Metropolitana, ha dejado varias frases de parte del alcalde capitalino Rafael López Aliaga, quien ha defendido en todo momento su obra de las constantes críticas.

“Se le va a traer un delfín”

“Pero todo de a pocos, se alocan. Quieren que ‘Porky’ todo lo haga. No llevo ni cuatro meses y ya quieren olas y delfínes por aquí. Entonces, se le va a traer un delfín, también”, manifestó el burgomaestre, el pasado 13 de mayo, durante la inaguración de la “playa artificial”.

La respuesta de López Aliaga llegó ante la severa crítica de políticos y expertos por la implementación de esta “playa”, a la que varios han calificado de “gasto innecesario”, “burla a la población” y “absurda”.

Pareja es captada en situación íntima en la playa artificial de SJL. YouTube SantoBrasa

“He visto modelos para crear olas”

“He visto modelos (de máquinas a motor) para crear olas. Vamos a estudiarlo para que no sea tan caro, pero sí estoy buscando experiencias internacionales para producir olas artificiales”, afirmó el alcalde de Lima, el mismo día de la inauguración.

En esa misma alocución, López Aliaga también aseguró que lo estaban “difamando” al decir que es arena de construcción.

“Este tema de la playa urbana está en el plan de gobierno nuestro. No es que nos lo hemos sacado de la manga y, justamente, lo que hemos cuidado es que sea arena de mar, no es de construcción como me están difamando por ahí”, aclaró.

Rafael López Aliaga se refirió a la playa artificial de San Juan de Lurigancho

“Que vengan con su sopa en botellón”

Durante la misma actividad de inauguración, el alcalde de Lima, soltó otras polémicas frases.

“Este es un año caliente, por si acaso. Octubre y noviembre van a sentir el calorcito, por eso mejor es tenerlo listo para que la gente ya haga su plan de fin de semana. Es playa popular, pues, que vengan con su ceviche en bolsa, su sopa en botellón, para eso está, para el pueblo”, expresó.

Esta "playa artificial" está ubicada en el parque zonal Wiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y ya empezó a estar disponible al público en general.

“Yo sí voy a venir y voy a bañarme aquí”

Durante sus varios discursos de defensa a su iniciativa, el burgomaestre aseguró que se le había puesto todo lo que tiene una playa y prometió que irá a darse un chapuzón proximamente. “Yo sí voy a venir y voy a bañarme aquí. Claro, ‘Porky’ también nada y flota”, declaró entre risas.

En una entrevista para La República, Rodolfo Castillo, arquitecto especialista en Urbanismo y Planificación, advirtió que mantener este tipo de playas implicaría un alto costo.

“Este tipo de instalaciones con arena y olas artificiales es una enorme inversión que la pueden sufragar países que tienen mayor desarrollo relativo que el nuestro, como pueden ser Japón o, inclusive, Chile. En el caso del Perú, estas serían construcciones sumamente caras”, comentó.

De acuerdo al propio titular de la Municipalidad de Lima, el monto utilizado para la implementación de la tan publicitada obra asciende a más de 145 mil soles.

“Están haciendo márketing gratis”

Tras conocerse que una pareja ingresó a la “playa artificial” para tener relaciones sexuales, López Aliaga se pronunció de la siguiente manera:

“Me da risa, eso es márketing gratuito, gracias. La playa ya es mundial, voy a hacer otra más. Además, hay otra señora que lo ve como Hawaii y hoy que hace calor debe estar repleta”, dijo.

Rafael López Aliaga habla sobre la pareja captada teniendo intimidad en playa artificial de San Juan de Lurigancho. (Canal N)

Cabe señalar que a menos de dos semanas de su inauguración (12 de mayo), la llamada playa artificial ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho, anunciada y promocionada por el alcalde Rafael López Aliaga se encuentra cerrada al público.