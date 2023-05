James Rodríguez menospreció a Perú por su último repechaje: “¿Cómo va a ir a una Copa del Mundo?

El volante James Rodríguez afirmó que Colombia era mejor equipo que Perú y Australia y que merecieron jugar el Mundial Qatar 2022. (Win Sports)

La selección peruana de fútbol clasificó al repechaje para clasificar al Mundial Qatar 2022. La ‘bicolor’ ocupó el quinto lugar de las Eliminatorias sudamericanas, dejando en el camino a equipos como Chile, Colombia, entre otros. Eso le permitió jugar contra Australia. El volante James Rodríguez desmereció la clasificación del elenco nacional y afirmó que no jugaban bien.

“Si me dicen eso, viendo los partidos, veías equipos que no jugaban bien. Veías equipos que decías ¿cómo llegaron al Mundial? A mí me tocó ver, cuando jugó Perú contra Australia el repechaje en Qatar, dije cómo estos dos equipos van a ir a una Copa del Mundo”, sostuvo el volante ‘cafetero’ en una entrevista para Win Sports.

Además, Rodríguez añadió que su selección era mejor que ambos equipos: “Con todo el respeto que se merecen, Perú es un gran equipo, pero nosotros somos mucho mejores. También somos mucho mejor que Australia, pero bueno. Son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal, hay que decirlo”.

La selección colombiana acabó en el sexto lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias a la Copa del Mundo Qatar 2022. Se quedaron a un punto del quinto puesto, que lo ocupó Perú con 24 unidades. La ‘blanquirroja’ jugó el repechaje ante los ‘socceroos’. El resultado fue un 0-0, pero el elenco asiático se quedó con el cupo al ganar en penales 5-4.

Durante la clasificatoria, Colombia y Perú se enfrentaron en dos ocasiones. La primera fue el 3 de junio de 2021 en el Estadio Nacional de Lima. El marcador quedó con un 3-0 para los ‘cafeteros’. Asimismo, ambos equipos se quedaron con 10 hombres por las expulsiones de los defensores Miguel Trauco (45′) y Daniel Muñoz (59′).

El segundo compromiso se jugó el 28 de enero de 2022 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. A diferencia del partido de ida, la selección peruana se quedó con el triunfo por un 1-0. El único tanto lo marcó Edison Flores a los 85 minutos, tras dejar en el camino al zaguero Yerry Mina.

Selección peruana: fechas y horas confirmadas de los amistosos con Japón y Corea del Sur. (Getty Images)

¿Cuándo inicia las Eliminatorias para el Mundial 2026?

Las clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 están próximas a iniciar. Si bien no se sabe la fecha exacta del inicio del torneo, sí se conoce que en septiembre del 2023 comenzarán los encuentros. También se hizo público la programación de los cuatro primeros compromisos de la competición.

La Conmebol decidió que el fixture sea igual que el de las Eliminatorias a Qatar 2022. Es decir, la selección peruana comenzará como visitante ante Paraguay y en la siguiente fecha recibirá a Brasil. En octubre, se disputarán la segunda fecha doble. La ‘bicolor’ visitará a Chile y después jugará como local ante Argentina.

A diferencia del las clasificatorias pasadas, ahora clasifican seis selecciones directamente y el séptimo puesto pasará al repechaje. El mundial se realizará en tres países: México, Canadá y Estados Unidos. También se aumentó la cantidad de equipos que participarán: de 32 pasó a 48.

Amistosos de Perú en Junio

La ‘bicolor’ tendrá dos duelos en la siguiente fecha FIFA de junio. Los rivales serán Corea del Sur y Japón, ambos equipos participaron en el Mundial Qatar 2022. El primero será el 16 de junio a las 6:00 horas en Busan. En primera instancia se iba a jugar en Seul, pero se decidió cambiar la sede del duelo.

En el segundo compromiso, se realizará el 20 de junio a las 4:55 horas en Osaka. Los dirigidos por el entrenador Juan Reynoso solo han perdido en una ocasión, que fue ante los ‘samuráis’. Después, todos los demás juegos o han empatado o la ‘bicolor’ salió victoriosa.