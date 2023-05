Flor Polo: Magaly Medina revela que nuevo novio fue detenido por vender drogas y pelearse con PNP

Flor Polo se niega a responder sobre denuncias contra su nueva pareja.

En el programa ‘Magaly TV: La Firme’, la conductora Magaly Medina reveló que el nuevo novio de Florcita Polo, Luiggi Yarasca, tiene en su haber detenciones por vender drogas y pelearse con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por esto, le advirtió que tome sus precauciones con este nuevo hombre, pues opinó que la hija de Susy Díaz debe estar enterada sobre quién es su nueva pareja, ya que se separó de su esposo y padre de sus hijos Néstor Villanueva.

“Uno tiene que saber con quién está. Cuando uno inicia una relación con alguien y, sobre todo, cuando has tenido un matrimonio fallido. Entonces, tomas tus precauciones porque justamente de eso se trata, de no equivocarse otra vez. Porque hemos estado buscando y no encontrado nada. Toma tus precauciones, es lo único que te decimos”, comentó.

También le dijo que podría estar repitiendo el mismo patrón al decidir iniciar una relación con esta persona.

Según la ‘Urraca’, Luiggi Yarasca sería un empresario. Sobre él, opinó que “no le da buena espina”, razón por la que expusieron sus problemas con la PNP.

“Ay, ya, mejor, Flor, como a nosotros nos encanta pinchar globos (…). Después no queremos decirte ‘te lo dijimos, te lo advertimos’, porque a veces algunas personas suelen seguir atrayendo a su vida el mismo tipo de hombre, el mismo vago, el que se vende como empresario exitoso, pero que a la hora de la hora termina no siendo lo que dice”, añadió.

Las denuncias del nuevo novio de Flor Polo

Un reportaje de “Magaly TV: La Firme” reveló que Luiggi Yarasca presenta varias denuncias policiales. Una de ellas tendría como origen un choque automovilístico que él cometió y sobre el que no quiso declarar ante los policías.

Florcita Polo llama la atención a Néstor Villanueva.

“Nosotros hemos encontrado unas denuncias contra él, sobre un carro que chocó y no quiso declarar a la autoridad, le hizo problemas. Denuncias de drogadicción tenemos acá (documentos)”, le dijo el reportero del programa televisivo a Flor Polo.

Sin embargo, la hija de Augusto Polo Campos le pidió que no le contara nada porque no creía en esa información.

“No me hables de nada, de nada de esas cosas. No tengo nada que ver. Discúlpame, amigo, yo confío en él”, respondió.

Néstor Villanueva asegura que no se agredió a su hijo

En el programa “América Hoy”, el papá de los hijos de Flor Polo, Néstor Villanueva, expresó su molestia contra Susy Díaz porque lo acusó de agredir a su hija cuando estaban casados. También desmintió que sus padres hayan querido agredir al hijo que tiene con Flor Polo en su casa de Chancay.

Flor Polo y Néstor Villanueva enfrascados en una batalla legal.

Villanueva dijo que envió una carta notarial a la excongresista para que demuestre la veracidad de sus señalamientos. De lo contrario, afirmó que le exigiría el pago de una indemnización de medio millón de soles.

“Fui víctima de una difamación por parte de Susana Díaz Díaz, donde menciona que yo lleve a mi menor hijo de viaje a Chancay y al retornarlo al domicilio, llegó con la espalda morada y la muñeca doblada. Solicito a Susana Díaz llegar a un acuerdo conciliatorio a la indemnización por daños y perjuicios por la suma de 500 mil soles”, precisó.