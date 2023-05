Zoraida Ávalos: Congreso reprograma fecha para debatir y votar acusación constitucional

La exfuncionaria es acusada de no actuar con celeridad frente a ls indagaciones preliminares contra Pedro Castillo. (ANDINA)

El Pleno del Congreso de la República tenía agendado debatir y votar la denuncia constitucional en contra de Zoraida Ávalos Rivera, extitular del Ministerio Público, este jueves 30 de mayo. Sin embargo, el presidente del Parlamento, José Williams, anunció en la víspera que la fecha y hora de este caso será reprogramado.

De acuerdo a lo informado por el congresista de Avanza País, el delegado del informe final, el parlamentario Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), solicitó una licencia por salud y no podrá sustentar el documento en la presente fecha.

El texto, proveniente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), recomienda inhabilitar a Ávalos, por un periodo de 5 años, para ejercer cualquier cargo público. Se le atribuye la presunta infracción constitucional del artículo 159 (inciso 4) y la supuesta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.

El congresista fujimorista Ernesto Bustamante alegó problemas de salud.

“Es un móvil político, porque yo no he violado ningún artículo de la Constitución, no me he demorado, entonces no queda otra respuesta de que en realidad es un intento por copar las instituciones. [...] Si logran destituirme, ya queda una plaza y tienen ahí personas en la lista, el primer lugar lo ocuparía la doctora Yanina Tapia, que ha sido la fiscal adjunta suprema del doctor Pedro Gonzalo Chávarry”, afirmó la investigada a Latina.

En el informe final se cuestiona el trabajo de la exfiscal de la Nación frente a las indagaciones preliminares contra el expresidente Pedro Castillo. La exfuncionaria suspendió este proceso, iniciado en enero del año pasado, por los casos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Petroperú y Provías.

“En una disposición del 4 de enero de 2022 señala que hay mérito para investigar a Pedro Castillo Terrones por tráfico de influencias en calidad de autor; y colusión, en calidad de participe; y otros delitos que se determinen en el curso de la investigación, debiendose suspender hasta el final de su mandato”, se recoge.

La congresista Lady Camones, de la bancada de Alianza para el Progeso, lidera la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Además, también se le responsabiliza por su “inacción” ante distintos “hechos irregulares, con características delictivas”, durante la gestión presidencial de Perú Libre. En este marco, se le atribuye inoperancia ante las reuniones que el exdignatario sostuvo con sus familiares, allegados, ministros, entre otros, en la polémica casa ubicada en el Jirón Sarratea, en el distrito de Breña.

“Yo decido abrir investigación contra Castillo el 4 de enero, no me demoro. Dirán que por qué suspendo, nunca se suspendió la investigación, los hechos se siguen investigando, lo que se suspendió con respecto a él es que no lo podía llamar a declarar”, señaló al respecto Ávalos Rivera.

Congresista denunciante pide acelerar proceso

El informe final contempla la denuncia de la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País). Posterior a la reprogramación anunciada, la congresista rechazó la dilatación del debate y votación del documento.

“Lo que tenemos que hacer es insistirle al presidente Williams para que, de todas maneras, reconsidere y ponga mañana mismo esta denuncia constitucional; que le de permiso al congresista Bustamante para presentar el informe de manera virtual”, comentó en diálogo con Willax.

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País. (Congreso)

La parlamentaria, además, añadió que el titular del Poder Legislativo “podría pensar que no tenemos los votos [para aprobar el informe contra Zoraida Ávalos], pero los votos se están trabajando”.

“Hay pruebas de más de una red de corrupción denunciada por el exprocurador Javier Pacheco [anticorrupción]. En el informe final que ha salido de la Subcomisión no se toma esta denuncia en cuenta, esta es la denuncia del exprocurador, se toma en cuenta la mía y la acusación sale con informe favorable para que sea inhabilitada esta señora y se le pueda investigar”, precisó.

