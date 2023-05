Renovación Popular pagó S/250 mil a Renzo Reggiardo por “entrenamiento motivacional” durante campaña de RLA

Partido de López Aliaga le pagó 250 mil soles a Reggiardo con fondos públicos. (Facebook/RLA)

A pesar de que uno de los principales discursos de campaña de Rafael López Aliaga criticaba los elevados pagos por “consultorías”, recientemente se conoció que el partido Renovación Popular destinó un pago de 250 mil soles para Renzo Reggiardo por el concepto de entrenamiento motivacional cuando RLA. Esto sucedió durante la campaña para la alcaldía de Lima.

Para agravar la situación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) identificó que el partido fundado por López Aliaga no declaró transferencias a la cuenta de Reggiardo en su informe sobre el uso del financiamiento público directo recibido durante el 2022. El medio La Encerrona reveló que esta práctica fue identificada por la ONPE y que tampoco declararon los montos invertidos por otras consultorías de marketing.

Inicialmente se creía que el desembolso a Reggiardo era de 20 mil soles, pero la revisión del recibo por honorarios de Renzo Reggiardo reveló que se trataba de 250 mil soles, más de diez veces más.

La respuesta de Renovación Popular

Ante estas acusaciones, Renovación Popular respondió que el contrato y la consultoría no se hicieron efectivos. Además, afirmaron que Reggiardo, ahora teniente alcalde de Lima Metropolitana, se comprometió a devolver el 50% de la suma para el 31 de diciembre de 2022. Y que la otra mitad recién sería devuelta el 30 de junio de 2023.

Sin embargo, Reggiardo dispuso de ese monto desde el 13 de julio, por lo que tendrá ese dinero por casi un año.

Además, La Encerrona detalló que hasta el 10 de marzo de este 2023, cuando la ONPE emitió su informe Reggiardo solo había devuelto la mitad de los 125 mil que le correspondían.

Por su parte, el funcionario también respondió y dijo que el servicio por el que le pagaron una cuantiosa suma no se brindó ante la intensidad de la campaña electoral por el sillón municipal. Además, se refirió al acuerdo de devolución, pero no detalló que este no ha sido cumplido.