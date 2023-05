Magaly Medina y Jefferson Farfán: de mostrarle su ostentosa vida en Alemania a demandarla por difamación

Magaly Medina y Jefferson Farfán enfrentados. (Instagram)

En abril del año 2010, Magaly Medina presentó en su programa una entrevista exclusiva a Jefferson Farfán cuando vivía en Alemania. El futbolista recibió a las cámaras de ‘Magaly TV’ en su casa, que en aquel entonces estaba valorizada en 2 millones de euros. El pelotero apareció en pantalla junto a su pequeño hijo e, incluso, hizo que le mande un beso volado a la periodista.

Te puede interesar: Jefferson Farfán y su reflexivo mensaje a días de conocerse la sentencia contra Magaly Medina

Lleno de glamour y comodidades, el seleccionado peruano mostró en televisión su colección de autos de lujo. Un Volkswagen de 60 mil euros, un Audi de 75 mil y un Bentley más potente que un Lamborghini de 380 mil euros. Asimismo, compartió con los televidentes su pasión por los relojes, enseñando todos los que tenía guardados en una caja fuerte. Incluso, lució algunas de sus cadenas, anillos y aretes de oro.

En aquel entonces, Melissa Klug mantenía una sólida relación con Jefferson Farfán y lo acompañaba a la mayoría de sus partidos para alentarlo. Juntos tuvieron tres hijos y anunciaron su separación en el año 2015, en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del pelotero. Desde entonces, Magaly Medina comenzó con duras críticas para Jefferson Farfán.

La ostentosa vida que tenía Jefferson Farfán en Alemania y que mostró en el programa de Magaly Medina. (ATV)

En 2016, la popular ‘Blanca de Chucuito’ se presentó en ‘La Purita Verdad’, programa conducido por Magaly Medina en Latina Televisión, para contar que el ‘10 de la calle’ le había pedido renunciar a todos sus derechos como conviviente a cambio de un inmueble, pensión para sus primogénitos y una exorbitante suma de dinero para que inicie un negocio.

Te puede interesar: Magaly Medina y Jefferson Farfán: La demanda que le entabló el exfutbolista por un ampay

La opinión que tenía la conductora sobre el futbolista cambió por completo. Magaly defendió a capa y espada los derechos de Melissa Klug y, posteriormente, comenzó con sus ácidos comentarios en contra de él.

La fallida entrevista de Magaly a Jefferson en Rusia

Para el estreno del fenecido programa ‘La Purita Verdad’ y a puertas de iniciar el Mundial Rusia 2018, Magaly Medina viajó hasta Moscú para entrevistar a Jefferson Farfán, pero él nunca llegó a su encuentro. La periodista explicó que fue un miembro de su equipo el que hizo contacto con el pelotero, confirmando una exclusiva para la ‘Urraca’.

Te puede interesar: Magaly Medina le responde a la hermana del ‘Cuto’ Guadalupe: “Utiliza la fe para marketearse, para vender su programa”

Cuando la periodista llegó hasta el país de Putín, la ‘Foquita’ canceló todo tipo de actividad al conocer que ella sería la entrevistadora. Sin embargo, la presentadora aseguró que el pelotero ya sabía que se iba a sentar junto a ella desde antes que viaje a Moscú.

Por su parte, Jefferson Farfán no se quedó callado y recalcó que él no sabía de su llegada a Rusia, por lo que le pidió que se retracte. Caso contrario, tomaría acciones legales por difamación. “Yo no tuve ninguna comunicación con la señora Magaly Medina, tuve una comunicación con el coordinador del otro canal y se pactó la entrevista por ser el canal del Mundial, menos para temas de espectáculos. Y menos hablar con la señora Magaly porque ella se ha referido muy mal de mi persona, y de los futbolistas. Y es obvio que era muy complicado tener una charla con ella”, escribió en un comunicado.

La fallida entrevista de Magaly Medina a Jefferson Farfán en Rusia. (YouTube)

La demanda

A fines del 2019, Jefferson Farfán decidió demandar a Magaly Medina por difamación, asegurando que el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ utilizó un dron para grabarlo al interior de su domicilio en Miraflores con el objetivo de captar imágenes exclusivas junto a Yahaira Plasencia, pues en aquel entonces se especulaba de que ambos habían retomado su relación sentimental.

El ampay ocasionó la furia de la ‘Foquita’ y tomó acciones legales, asegurando que se vulneró su derecho a la privacidad. Sin embargo, la periodista ha negado en varias oportunidades que sus investigadores llevaron un dron para grabarlo.

“No son tomas de drone, son tomas de esta cámara que ya les he dicho muchas veces, es una cámara de alta resolución 4K, Full HD, con la que ustedes graban seguramente los cumpleaños de sus hijitos, no sé, los quinceañeros. Es una cámara de uso doméstico”, manifestó.

Magaly Medina: Cuál fue el ampay por el que Jefferson Farfán la demandó por difamación. | Magaly TV La Firme.

Magaly Medina denuncia irregularidades en la demanda

Luego de cuatro años, Magaly Medina dio a conocer que este 30 de mayo de 2023 el 38 Juzgado Penal leerá la sentencia final y nada estaría a su favor. Según la periodista, la jueza encargada de su caso no estaría siguiendo la normativa del Poder Judicial, ya que no le han permitido a su abogado defenderla. La ‘Urraca’ cuestionó el accionar de la alta autoridad y se mostró muy desconcertada de que no se haya seguido el debido proceso.

“Me parece que se está vulnerando mi derecho a la defensa y esas cosas a mí no me pasan, una sola vez, por descuido en mi defensa, y en todo lo que era mi aparato legal, yo fui a la cárcel, porque eso realmente fui un descuido de mi abogado, que no coordinó con el canal los pasos a seguir”, dijo.

“Esta vez, de pronto, hay demandas que han empezado a tener pies, que han empezado a tener movimiento, de pronto varios juzgados me quieren sentenciar, al hachazo, y así no se hace, además el Poder Judicial tiene una normativa que se cumple. Mi abogado me sorprendió al decirme que tengo una lectura de sentencia, en uno de los casos que me incio Jefferson Farfán hace varios años, cuando le molestaba que le mencionaran a Yahaira Plasencia”, añadió.