Gigi Mitre se indigna con las declaraciones de Greissy Ortega y abandona el set de ‘Amor y Fuego’

Greissy Ortega y Milena Zárate se han convertido en las protagonistas de un nuevo enfrentamiento. En esta ocasión, la expareja de Edwin Sierra acusó a su hermana de estar detrás de las amenazas de muerte que recibe mediante llamadas telefónicas.

Ante la grave acusación que hicieron en su contra, la exbailarina decidió salir a pronunciarse, por lo que decidió darle una entrevista al programa ‘Amor y Fuego’, donde tuvo más de un altercado con los conductores de este espacio.

Y es que en medio de esta entrevista, Milena Zárate se comunicó con el magazine de Willax Televisión para encarar a Greissy Ortega. Asimismo, mientras se encontraban discutiendo, Gigi Mitre hizo un alto en este altercado para dar su punto de vista.

Ella se mostró bastante indignada con este suceso, asegurando no creer en la versión de ninguna de las dos, asegurando que este nuevo enfrentamiento es armado para que ambas hermanas puedan promocionarse, pues, por un lado, Milena va a lanzar su libro autobiográfico, mientras que Greissy viene preparando su regreso al Perú.

“He estado esperando que termines de entrevistarla porque con todo cariño, estoy en todo mi derecho de no creer nada de lo que están hablando. Justo ahora resulta que querías envenenar a Milena, justo ahora ya te quieres regresar a Perú después de que casi te fuiste nadando con los niños de una manera peligrosísima”, dijo en un primer momento Gigi Mitre.

En ese sentido, la compañera de Rodrigo González indicó que espera que las amenazas de muerte que ha recibido Milena Zárate no pase a mayores, pero eso sí, dejó en claro que no creía en ninguna de sus declaraciones, aunque admitió que gracias a este enfrentamiento su programa tiene más contenido.

“Ojalá que yo esté bien y ojalá esas amenazas no sean verdaderas y que no pase a mayores, pero yo soy de las personas que para mí, todo esto es un cuentazo y que nos están viendo la cara a todos y a nosotros nos encanta, nos fascina porque nos dan contenido, pero no te creo nada ni a ti ni a Milena”, agregó.

Greissy Ortega contactó con el programa ‘Amor y Fuego’ desde Estados Unidos en respuesta a las acusaciones de Milena Zárate. Su hermana la señaló como la supuesta autora intelectual de las amenazas de muerte que ha estado recibiendo a través de llamadas telefónicas. Greissy negó rotundamente haber enviado amenazas a su hermana mayor y más bien la acusó de generar esta nueva controversia para obtener publicidad, dado que está a punto de lanzar un libro.

“De mí pueden decir muchas cosas porque no soy perfecta y he cometido muchos errores en mi vida, pero algo que siempre he hecho es que cuando tengo que defenderme o denunciar algo, nunca lo he hecho sin pruebas y mucho menos de estas cosas que son tan graves”, dijo al colombiana.

“El lanzamiento de mi libro lo he anunciado hace un montón de tiempo y tengo derecho de hacerlo porque es mi vida y si yo quiero la cuento en un cómic, en un libro o donde yo quiera. Hago el lanzamiento y automáticamente comienzo a recibir estas llamadas”, añadió.