Flavia Laos y Austin Palao se lucen juntos luego de la operación al exchico reality

Flavia Laos y Austin Palao se lucen juntos. (Instagram)

Flavia Laos y Austin Palao se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Aunque el inicio de su romance fue muy criticado, porque durante mucho tiempo se lucían juntos y no oficializaban, finalmente han logrado mantenerse juntos pese a todo.

Pero, recientemente el exchico reality reveló en sus redes sociales que tuvo que ser operado debido a una de las lesiones que sufrió cuando era parte de ‘Esto es Guerra’. Aunque ya pasó tiempo de lo sucedido, recién notó las consecuencias de lo sucedido.

En su cuenta de Instagram, el hermano de Said Palao compartió un video en el que relataba a sus seguidores lo que había pasado y por qué se había mantenido ausente de sus plataformas digitales. Según contó, tuvo una intervención de emergencia. Además, mostró el video del momento de su accidente en el que se encontraba pasando un circuito de cajas de madera y al pisar la última su pierna quedó atorada allí.

Austin Palao fue operado de la rodilla y Flavia Laos no lo acompañó

Pero, un detalle que llamó la atención fue la ausencia de Flavia Laos en estos días. De acuerdo a sus redes sociales, ella se encontraba de viaje por Estados Unidos, pero se debía a su trabajo. Pese a ello, despertó las alarmas de una posible separación entre la pareja, situación que ya se había mencionado con anterioridad.

Flavia y Austin posaron juntos

En medio de todos estos rumores, la pareja volvió a estar unida y fue captada por Alejandra Baigorria. Según compartió la popular ‘Rubia de Gamarra’ en sus historias de Instagram. Se encontraban en la casa de Austin junto a Said Palao, Facundo González y evidentemente la modelo.

De acuerdo a lo que se vio en la imagen, Flavia Laos y Austin Palao se veían juntos arropados en uno de los muebles de la casa completamente sonriente, con lo que descartan algún tipo de malestar en su relación. incluso según lo comentado por la empresaria en su publicación, habrían estado pasando un divertido momento juntos.

Austin Palao y Flavia Laos se lucen juntos tras operación del guerrero. (Instagram)

Usuarios criticaron a Flavia por no estar junto a Austin

Luego de que Austin Palao compartiera el video de su intervención quirúrgica, comenzaron los mensajes con deseos de pronta recuperación al exchico reality. Sin embargo, hubo quienes no pasaron por agua tibia la ausencia de Flavia Laos.

Muchos comenzaron a comentar que era importante que su pareja estuviera a su lado en un momento tan complicado como este, por lo que lamentaban que estuviera fuera del país. “Flavia debería estar contigo apoyándote bro, ella como si nada y ni te menciona en sus cosas”, “Porque no lo publique no la hace mejor ni peor enamorada, pero que no esté pendiente de él en la intimidad, eso sí hablaría mal de ella”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque los primeros mensajes se encontraban en el perfil de Austin, hubo un cibernauta que decidió hacerle el reclamo directamente a al influencer. Se metió a su red social y le hizo un duro comentario asegurando que no tenía amor por Austin e incluso la tildó de ‘pésima pareja’. “O sea, tu pareja está mal y ella en su mundo. Se nota cuando no hay amor... Que pésima pareja eres”, escribió el usuario que no pasó desapercibido para la cantante.

Flavia Laos responde a críticas. (Instagram)

De inmediato, no dudó en responder al cibernauta que la increpó. Aclaró que tenía trabajo pactado que no podía cancelar, por lo que tuvo que seguir con sus pendientes. Incluso, le pidió que no opine de cosas que desconoce.

“Tenía que ir a trabajar, tenía una campaña de bitcoin allá que ya estaba cerrada con anticipación. Sino sabes no des tu humilde opinión”, escribió, recibiendo el respaldo de sus fans.