Deysi Araujo vuelve a ser víctima de extorsión: amenazan la vida de su hijo y le piden 50 mil soles

Deysi Araujo denuncia extorsión. (Difusión)

Deysi Araujo denunció que está siendo extorsionada por delincuentes que le piden dinero y amenazan de muerte a su hijo. La modelo reveló que en los últimos días ha recibido una carta por escrito en su domicilio, mensajes por WhatsApp y llamadas telefónicas, donde le exigían una exorbitante suma para salvaguardar su seguridad y la de sus seres queridos.

Este 24 de mayo, la exvedette acudió a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional para comenzar con las acciones legales y protegerse. “Ahorita no tengo palabras, me siento mal. No es fácil pasar por esta situación, yo soy madre soltera”, dijo con la voz quebrantada cuando fue abordada por los medios de comunicación en los exteriores del recinto.

Asimismo, contó que durante el trayecto a la dependencia policial, la volvieron a llamar. “Ahorita me acaban de volver a escribir. Se meten con mi familia, se meten con mi hijo diciendo que cuide a mi familia”, agregó visiblemente asustada por la difícil situación que está atravesando.

Deysi Araujo. (Instagram)

Deysi Araujo compartió fotografías de las amenazas de las que viene siendo víctima. En el escrito se puede leer como los malhechores le piden que pague 50 mil soles en un plazo de 12 horas, de lo contrario, sufrirá las consecuencias. Además, aseguran que tienen localizado a sus familiares. La persona que envió la carta se identificó como “Tu amigo secreto”.

“Ya sabes cómo son las cosas en SJL (San Juan de Lurigancho) Este es el monto que queremos pedirle, la suma de 50 mil soles. Caso contrario, cuida a tu familia que tengo ubicado a tu hijo y toma esta carta como consideración, ya que si no tenemos una respuesta tendremos que proceder y créeme que las cosas serán distintas de hoy en adelante. Empieza a valorar a tu familia y ve por la seguridad de ellos. Suelta la plata, queremos la respuesta en 12 horas”, escribieron.

Hasta el momento, Deysi Araujo no ha dado mayores detalles de su caso; sin embargo, se espera la rápida acción de las autoridades, pues la figura del espectáculo también contó que había visto un auto plomo afuera de su casa y que se trataría de los hampones, quienes estarían demostrándole que van en serio con sus amenazas.

Deysi Araujo denuncia extorsión. (Difusión)

Cabe mencionar que no es la primera vez que Deysi Araujo es víctima de extorsión. En agosto de 2020, la exvedette se presentó en el programa de Magaly Medina y contó que había sido amenazada de muerte a través de Facebook y WhatsApp. Los delincuentes le pedían 8 000 soles en un plazo de 10 día. Si se resistía a pagarles, iban a atentar contra la vida de su hijo.

“Yo tengo deudas en el banco. He sacado un préstamo en el banco para terminar de construir mi casita. Gracias a Dios tengo un departamento que alquilo, aquí en mi casa, al menos me da algo (dinero) para sobrevivir (...) Que quede claro que nunca he estado con hombres casados para que alguien, por venganza, quiera hacer daño. O tal vez, relacionada con gente de mal vivir (...) Soy una mujer tranquila, de casa. No salgo a fiestas. Siempre he tratado de ser la mejor madre para mi hijo. No sé de dónde habrá salido esto”, manifestó en aquella ocasión.

Pero eso no fue todo. En diciembre de 2021 unos desconocidos balearon la casa de Deysi Araujo. Los sujetos motorizados llegaron a metros de su vivienda y realizaron al menos nueve disparos al aire. La modelo no se encontraba de su domicilio en ese momento y cuando se dirigió a la comisaria, aseguró que no sabía por qué se había producido el atentado.