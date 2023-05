Declaraciones de Dina Boluarte sobre responsabilidad de la FF.AA. en protestas fueron malinterpretadas, aseguró su abogado

Dina Boluarte se contradijo cuando brindó explicaciones sobre su relación con las fuerzas armadas en las protestas contra su gobierno. (Composición: Infobae)

La respuesta de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional (PNP) en las movilizaciones sociales en contra del Gobierno de Dina Boluarte fue muy criticada por presuntamente haber tenido uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes. La presidenta de la República ha tenido varias contradicciones sobre la responsabilidad de las autoridades en las muertes que se registraron. Sin embargo, su abogado negó ello y aseguró que en realidad sus declaraciones no se entendieron.

Para Boluarte Zegarra, ella no tiene ningún tipo de responsabilidad en las 60 muertes registradas en Ayacucho, Puno, Andahuaylas y otras regiones peruanas que sufrieron la muerte de sus ciudadanos durante las protestas en su contra. No obstante, en lo que concierne a la participación de las fuerzas del orden, esta postura no ha sido del todo clara.

En un primer momento, la exvicepresidenta deslindó de todo accionar de la FF.AA. y la PNP. “Ellos [FF.AA. y PNP] tienen su propia ley pero también sus propios protocolos a quién obedecen a sus comandos nosotros no tenemos comando Yo puedo ser la jefa suprema de las fuerzas armadas pero no tengo comando los protocolos los deciden ellos”, dijo a El Comercio.

Más de 60 peruanos fallecieron durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte

“Nosotros como Ejecutivo hemos tomado las medidas del caso, ha habido cambios de comandos de la zona, hemos cambiado ministros del Interior, por ejemplo”, agregó.

Pero, algunos días después, durante la inauguración del ejercicio multinacional del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Americanas se mostró a favor de la labor de las instituciones y respaldó su “trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país”.

Al respecto, su abogado, Joseph Campos, detalló que la población no supo entender correctamente lo que dijo la jefa de Estado. “Lo que ha dicho [Dina Boluarte] es tan sintético que no se entiende la connotación de lo que dice, que es verdad”, afirmó.

“Ella estrictamente dice algo que no es incorrecto, sino que, de alguna manera, es tan sintético que finalmente no se entiende. Lo que hace el presidente es dar una instrucción, lo que hace en un segundo momento el policía, el jefe del comando policial, es implementar una estrategia e implementar la decisión que corresponde para efectos de tomar el control y reestablecer el orden que es un deber constitucional”, explicó.

La Fiscalía investiga a Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio y lesiones graves.

El abogado detalló que se está comparando la gestión de Dina Boluarte con la dictadura de Alberto Fujimori por su liderazgo en las fuerzas del orden. Campos se pronunció sobre ello y descartó que el gobierno de la abogada andahuaylina mantenga alguna similitud con el expresidente.

“A Alberto Fujimori, para efectos de responderles a algunos irresponsables que comienzan a comparar las situaciones, lo sentenciaron porque el documento señala que tuvo mando y comando. Es decir, no solamente tenía la jefatura suprema política, porque para ser presidente se necesitan votos [...] por eso es que no tiene estrictamente un comando, porque ella no puede disponer cómo se despliegan las fuerzas policiales o las fuerzas armadas”, detalló.

El experto en temas legales enfatizó que, para determinar responsabilidades penales y políticas, se debe revisar los casos de forma individual y conocer el contexto en el cual se realizaron las presuntas agresiones. De acuerdo al letrado, esto permitirá saber si los ataques se desarrollaron como parte de una defensa válida.

“Debe haber la primera aproximación. Si se establece que hubo legítima defensa o no, habrán diversas situaciones. Si ha habido legítima defensa, no habrá responsabilidad para el policía o para el militar que participó. Y si no hubo legítima defensa y hubo uso abusivo, habrá sanción y reparación porque eso es lo que corresponde”, manifestó a RPP Noticias.