Christian Domínguez aceptó hacer enlace con Karla Tarazona para su programa, pero se negó ir al set de ‘Préndete’

Christian Domínguez aceptó hacer enlace con Karla Tarazona para su programa ‘Préndete’. Panamericana TV.

Christian Domínguez presentó a su nuevo integrante de su grupo ‘La Gran Orquesta Internacional’, Jean Paul Santa María y enlazó sin ningún problema con el programa ‘Préndete’ que tiene como conductores a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

Karla Tarazona y Christian Domínguez, se vieron frente a las cámaras de televisión. Fue la primera vez que el conductor de ‘América Hoy’ se conectó con dicho magazine que se emite por Panamericana TV. Recordemos que ellos tuvieron una relación por casi tres años y producto de su amor nació un pequeño de seis años.

Al inicio, Domínguez saludó a cada conductor, entre ellos estaban Rossana Fernández-Maldonado, Karla Tarazona y La Tacachera (Gino Arévalo) y Kurt Villavicencio, este último se sorprendió que el cantante le dirija la palabra porque habían tenido un altercado hace algunos meses.

“Cómo están, gracias por venir a la conferencia, gracias por estar aquí. Un saludo para Karla con mucho cariño, qué tal, cómo estás”, expresó el cantante de cumbia.

Durante la primera parte de la entrevista, Domínguez se mantuvo educado y respondió a todas las preguntas que le hicieron, además de no perder el buen humor. No obstante, Karla Tarazona permaneció callada y abstuvo a realizar alguna pregunta.

Christian Domínguez y los motivos por lo que no irá al programa ‘Préndete’

De otro lado, se vivió un momento tenso cuando el presentador Kurt Villavicencio expresó que no podía creer que Christian Domínguez lo haya saludado, porque contó que la última vez que hablaron por teléfono le colgó la comunicación.

“Y lo volvería a hacer, pero ahora no tengo problemas en acceder a los medios de comunicación porque sé cómo es mi trabajo como cantante”, respondió el también actor.

Rápidamente, Kurt aprovechó en invitar a Christian Domínguez y a todo la ‘Gran Orquesta Internacional’ a que los visiten en el set de ‘Préndete’; sin embargo, la pareja de Pamela Franco señaló que debido a que pertenece a América TV lo veía un poco difícil.

“A mí me encantaría ir a todos los programas, nunca he tenido problemas con eso, a mi empresa le doy mi dedicación. Déjame ver que puedo hacer”, dijo de una manera bastante educado.

El popular ‘Metiche’ comentó que de repente los motivos que impidan que acuda al magazine de Panamericana TV se deba a que Pamela Franco no quiera que Christian esté cerca a Karla Tarazona.

“Ojalá pueda ir, porque como vamos a estar en el mismo set de televisión, ahí podré destruirte”, mencionó el cantante bastante incómodo con los comentarios del comunicador.

Kurt Villavicencio insistió con el tema y consultó por qué se incomodaba que le pregunte por Pamela Franco y señaló que quizá se deba a la mamá de su última hija que le tenga prohibido asistir al programa de Panamericana TV.

“No me incomodo, me da risa, porque imagínate. Mi trabajo implica escenarios y canales. Ella siempre ha tenido la mejor disposición con el tema de la mamá de mi hijo que tengo con Karla y con la mamá de mi hija mayor, Melanie. Me da todo el apoyo del mundo para poder tener la tranquilidad de verlos todo el tiempo. Imagínate que no quiera que vaya a un programa, tenemos muchos años en esto y respeta mi trabajo”, explicó.