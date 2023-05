Alineaciones probables del Melgar vs Atlético Nacional por Copa Libertadores 2023

Melgar recibirá a Atlético Nacional por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

Si hay algo que le sobra a Melgar, eso es motivación, los ‘rojinegros’ llegan con toda la actitud frente Atlético Nacional después de haber celebrado un triunfazo 2-1 ante Alianza Lima la fecha pasada por la Liga 1. Las cosas no le estaban funcionando al ‘dominó', pero derrotar a los ‘blanquiazules’ será su repunte y saldrá a obtener su primera victoria en la Copa Libertadores este miércoles 24 de mayo a las 21:00 horas en el estadio Monumental de la UNSA.

Los arequipeños no lograron tener un buen arranque tanto en el torneo local como en el internacional. Recién festejó su cuarto triunfo en el campeonato nacional y está en debe en la Copa, sin embargo eso podría cambiar en la cuarta fecha de la fase de grupos y para que eso pase tendrá que demostrar que es fuerte de local.

Mariano Soso quedó muy conforme con el rendimiento de su equipo que demostró ante los ‘íntimos’, por eso tratará de no hacer muchos cambios. Todo hace indicar que mantendrá el mismo once, pero con algunos cambios. Uno de ellos es Alec Deneumostier por Matías Lazo en defensa, el experimentado jugador volverá al titularato pues no jugó con los ‘grones’ por estar suspendido, ese será un movimiento fijo.

Otro sería el regreso de Luis Iberico, el extremo superó su lesión en la pierna derecha y está apto para ser tomado en cuenta por el técnico. Su ingreso sería por Pablo Magnín, quien hizo un gran partido ante Alianza e incluso le anotó gol, el que abrió el marcador en Arequipa.

Entonces, este sería la alineación de los ‘characatos’: Carlos Cáceda; Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Sebastián Cavero, Jena Pierre Archimbaud; Walter Tandazo, Horacio Orzán, Cristian Bordacahar, Tomás Martínez; Luis Iberico, Bernardo Cuesta.

“Estos partidos, ganando de esta forma, hace que sea mucho más lindo. Se consiguió algo muy bueno para lo que viene y ojalá que este sea el comienzo de un mejor FBC Melgar para todos. Veníamos de un partido complicado que no merecíamos perder. Hoy más allá de la victoria, da un envión anímico para lo que viene, que va a ser muy duro”, aseguró Cristian Bordacahar después de triunfo con los ‘íntimos’.

Con gol agónico de Bernardo Cuesta, los arequipeños ganaron a los 'blanquiazules' por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

Posible equipo de Atlético Nacional

El cuadro colombiano está obligado a ganarle a Melgar para asegurar su pase a octavos de final, pues marcha en el primer lugar del grupo H con este puntos, y un triunfo pondría todo a su favor. Los ‘verdolagas’ llegan con un empate 1-1 con Deportivo Pasto por el cuadrangular final por el título del torneo colombiano. En ese encuentro se dio la reaparición de su goleador Dorlan Pabón, quien estuvo afuera de las canchas por dos semanas luego de sufrir una lesión.

Paulo Autori no haría cambios respecto a su último choque, pero pondría como titular al delantero colombiano frente los ‘rojinegros’. Como se recuerda, fue la pesadilla del ‘dominó' al anotarle ‘hat trick’ en el cotejo que se disputó en Colombia, y terminó 3-1, Luis Iberico logró descontar.

El cuadro ‘colocho’ se pararía de la siguiente manera: Kevin Mier; Castro, Zapata, Aguirre, Banguero; Palacio, Gómez, Candelo, Dorlan Pabón, Deossa, Duque.

Atlético Nacional ya está en el Perú para enfrentar a Melgar en Arequipa | Atlético Nacional

Precio de entradas

Norte (Tribuna visitante): S/. 40 soles

Sur: S/. 25 soles

Sur Niños: S/. 13 soles

Oriente: S/. 50 soles

Oriente Niños: S/. 25 soles

Occidente: S/. 100 soles

Occidente Niños: S/. 50 soles

Butaca: S/. 190 soles

*Niños: menores hasta los 12 años

**No habrá venta presencial

Precios de entradas para el Melgar vs Atlético Nacional.

Lo que le falta a Melgar en Libertadores

Martes 6 de junio: Melgar vs Patronato / 19:00 horas /estadio Monumental de la UNSA (Arequipa)

Martes 27 de junio: Olimpia vs Melgar / 19:00 horas /estadio Manuel Ferreira (Asunción)