María Pía Copello defendió a Michelle Soifer de las pifias en concierto: “No se puede permitir”

María Pía Copello defendió a Michelle Soifer de las pifias | América Televisión

María Pía Copello se pronunció sobre el reciente mal momento que vivió Michelle Soifer en el Reggaeton Lima Festival. La artista peruana apareció en el escenario como número sorpresa de la noche, sin embargo, esto no fue bien recibido por el público, quien no dudó en abuchearla y pifearla pidiendo que se retire del escenario.

Esto sucedió luego de que en el evento se presentaran problemas técnicos que enfurecieron a los asistentes. Según se reportó en redes sociales, hubo un apagón que evitó la presencia de artistas como Lunay e Ivy Queen, pero Soifer salió en vez de ellos.

Su aparición en la tarima fue rechazada y los usuarios comenzaron a gritar diversos mensajes lamentables en contra de la artista nacional. Soifer ha migrado en varios géneros musicales, pero recientemente se viene dedicando a lo urbano, por lo que poco a poco viene abriéndose camino.

Lamentablemente, la euforia y molestia ya acumulada del público y la casi nula publicidad de la aparición de la exchica reality en la programación del festival, molestó aún más a los asistentes quienes pedían ver a Ivy Queen.

Estos hechos fueron condenados por María Pía Copello. La conductora de ‘Mande quien Mande’ comentó el tema y señaló que le dio pena ver como entre peruanos no nos apoyamos. Además, señaló que esta situación no puede permitirse.

“Me ha dado pena ver esas imágenes. Es algo que no se puede permitir. La gente estaba fastidiada, había artistas que no se presentaron, el sonido estaba fallando en todo momento, pero de pronto entra Michelle Soifer, ella es la artista”, comentó al inicio.

Tras ello, cuestionó el actuar del manager encargado de la cantante. Señaló que no fue una buena decisión enviarla a la tarima cuando el público se encontraba inconforme. “Ella probablemente no conoce de estos detalles (fallas), creo que fue una mala indicación de su manager que salga. No merecemos eso”, sentenció.

Además, recalcó que es muy difícil el proceso de preparación de un artista para estar en un escenario y complacer a toda la gente. Por ello, pidió empatía a las personas para no actuar de esa manera.

“La gente no sabe lo que hay detrás del artista, todo el trabajo, el tiempo que se toma para poder pararse en un escenario, ensayar. Si te paras en un escenario y te pasa una cosa así. Creo que siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona, debe ser terrible que una cosa así te pase. Los artistas siempre estamos expuestos a eso”, remarcó la presentadora.

Mario Hart y ‘La Carlota’ respaldaron a Michelle Soifer

En medio de las declaraciones de María Pía Copello, Carlos Vílchez, interpretando a ‘La Carlota’ se pronunció y mencionó que este actuar es una falta de respeto para los artistas. Incluso, señaló que los asistentes a este evento son peruanos, por lo que con más razón debían apoyar a Soifer.

“Es una falta de respeto para el artista. Los que estaban ahí eran peruanos y salió a cantar una cantante peruana. Hay que apoyarla, porque después decimos que no tenemos cantantes”, señaló enérgico.

Por su parte, Mario Hart puso el pecho por su compañera. El exchico reality señaló que su amiga tiene mucho tiempo dedicándose a la música y le dedica el 100% de su tiempo. “Michelle viene tiempo dedicándose 100% a realizarse como artista, viene haciendo muchas producciones”, expresó al inicio.

Tras ello, lamentó que algunas personas celebren estas acciones, por ello hizo un llamado a apoyar a los talentos nacionales porque este trabajo es muy difícil y sacrificado. “Esto no se puede festejar, tiene que ser llamado de atención para todo el público, apoyemos el talento nacional, el talento local, es muy difícil, muy sacrificado”, finalizó.