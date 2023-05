La inesperada afirmación de Diego Rebagliati sobre Christian Cueva en el Alianza Lima vs Libertad: “No jugaría”

Diego Rebagliati: "La noticia del día es que no jugaría Cueva" | Movistar Deportes

Después de que se confirmara la baja de Andrés Andrade por lesión ante Libertad, todas las miradas apuntaron a Christian Cueva para que sea su reemplazo, ese era el cambio fijo que se estaba especulando, pero parece que eso no se dará. Diego Rebagliati acabó con todos los rumores y aseguró que ‘Aladino’ no será titular ante el cuadro paraguayo este martes 23 de mayo a las 21:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva por la cuarta fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.

El comentarista deportivo dio detalles de la alineación que usaría Guillermo Salas, donde habrían muchas sorpresas en la zona ofensiva. Finalmente quien terminará por suplir al ‘Rifle’ sería Pablo Lavandeira, esto según probó el ‘Chicho’ en el último entrenamiento previo al encuentro con el equipo ‘guaraní’.

Rebagliati confesó que el técnico ‘blanquiazul’ tiene dos dudas que aún no define: tiene dos alternativas por cada banda. Estaría pensando en poner a Franco Zanelatto o Aldair Rodríguez por derecha y Lavandeira o Gabriel Costa como interior, probó a ambos. Luego de eso, todo sería igual respecto al once ‘íntimo’.

“La noticia del día es que mañana no jugaría Cueva, era lo uno podía deducir hasta lógico. Por lo menos hasta el día de hoy, el ‘Chicho’ todavía tiene que decidir y no hay nada oficial, pero ha entrenado con Lavandeira en esa posición. Incluso probó en algún momento con Gabriel Costa, y por la derecha también está la opción de Zanelatto o Aldair Rodríguez. El resto del equipo sigue, Saravia va tapar, jugaría Peruzzi, Zambrano, García, Lagos, Ballón, Castillo, Bryan Reyna, Sabbag; hasta ahí todo confirmado. Por derecha, Zanelatto o Aldair y de enganche puede ser Lavandeira o Costa”, comentó el panalista del programa ‘Al Ángulo’.

Por su parte, Pedro García defendió de que ‘Lava’ ocupara el lugar de Andrade y resaltó sus cualidades: “A pesar de que no tenga el rodaje del año pasado. Creo que Lavandeira es un jugador bien confiable. Físicamente siempre está muy bien”.

Pablo Lavandeira lleva 13 goles anotados con la camiseta 'blanquiazul'. (Alianza Lima)

¿Por qué Gabriel Costa no será titular?

Uno de los cambios que Guillermo Salas estaría planeando hacer frente Libertad, sería no poner a Gabriel Costa como extremo derecho, y poner a Franco Zanelatto o Aldair Rodríguez en ese lugar. Michael Succar cuestionó que el ‘Chicho’ haya decidido no usar al ‘Gabi’ como titular pues aseguró que le hará falta para tener más creatividad en la ofensiva.

“Me sorprende que no arranque Costa, Zanelatto jugó con Muni, no marcó diferencia, estuvo en Arequipa y tampoco marcó diferencia. El mejor en esa posición en el año es Costa, por más que las últimas fechas no lo haya hecho bien. Yo creo que ahora Alianza va a necesitar más creatividad”, declaró Succar.

Esto se deslizó después que Diego Rebagliati afirmara de que el volante nacionalizado no sería tomado en cuenta desde el arranque, es más se le estaría viendo como una opción por izquierda y no por derecha. Cabe resaltar que Costa solo fue titular frente Atlético Paranaense en el debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores, luego de eso no estuvo en otro encuentro porque se lo perdió por lesión.

“Es importante que Alianza no cometa errores. En los últimos partidos, tuvo errores en salida que le costaron directamente en los goles. Tienen que estar muy finos en salida”, comentó José Chávarri.

Lo que le falta a Alianza Lima en la Copa Libertadores

Fecha 5: Alianza Lima vs Atlético Mineiro

Martes 6 de junio / 19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / ESPN-Star+

Fecha 6: Alianza Lima vs Atlético Paranaense

Martes 27 de junio / 17:00 horas / estadio Joaquim Américo Guimaraes / ESPN-Star+