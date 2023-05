Josué Gutiérrez percibirá más de S/ 23 mil mensuales como nuevo defensor del Pueblo

Josué Gutiérrez es el nuevo defensor del Pueblo gracias al voto de 88 congresistas.

La elección del nuevo defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha provocado una ola de críticas al Congreso. La representación nacional reunió 88 votos con los cuales confirmó el nombramiento del excongresista, exaliado de la pareja Humala-Heredia y exmilitante de Perú Libre, partido que llevó a Pedro Castillo al poder. Una vez en el cargo, este gozará de una remuneración bruta y el pago por función defensorial.

Te puede interesar: Josué Gutiérrez visitó a ministros de Pedro Castillo que son investigados por la Fiscalía

Una publicación de La República señala que Josué Gutiérrez recibirá mensualmente S/23.217. De esta cifra, S/ 15.600 corresponde a la remuneración bruta mientras que S/7.617 es entregado por concepto de función defensoria. El sueldo se reduce a S/16.916 luego de aplicarse los descuentos de la Sunat, el pago de la AFP y las aportaciones al CAFAE. Se trata de una cifra distinta a la que ganaba en el Congreso.

Tras la llegada de Perú Libre al Parlamento, Josué Gutiérrez se sumó como asesor de la bancada parlamentaria desde septiembre del 2021. El portal de transparencia del Congreso da cuenta que este era parte del régimen 728 que le confería un sueldo de S/12.204 mensuales. A pesar de los estipulado en los registros del Poder Legislativo, el defensor del Pueblo intentó negar su vínculo con el partido liderado por Vladimir Cerrón.

Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, sí fue asesor de la bancada de Perú Libre, según portal del Congreso.

“No he tenido ningún vínculo con la bancada de Perú Libre (…), era con el Congreso como institución. Hay que hacer la aclaración, porque hay algunas cosas que no se dicen con claridad”, dijo el pasado 21 de mayo; sin embargo, dos días después tuvo que admitir que sí trabajó para el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. “En el 2021, me invita la bancada de Perú Libre a ser coordinador de su bancada y yo con todo gusto asumí”, indicó.

Te puede interesar: Josué Gutiérrez, el perfil y hoja de vida del nuevo defensor del Pueblo

Su paso por el Congreso también estuvo marcado por su trabajo en la Comisión de Justicia y su colaboración en la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. El exabogado de Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín sentenciado por corrupción, registró un ingreso de S/ 144.244 por trabajar al lado del partido del lápiz.

Defensa de los derechos

Josué Gutiérrez debió superar una serie de desafíos para asumir el cargo de defensor del Pueblo, uno de ellos fue una entrevista con un panel de congresistas. Uno de los integrantes de dicho panel fue Alejandro Muñante, representante del partido Renovación Popular. Durante la entrevista, se le solicitó a Gutiérrez su opinión acerca de una publicación de la Defensoría del Pueblo en conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica, y sobre la supuesta omisión del Día del Niño por Nacer en dicha publicación.

El Congreso de la República está en la facultad de dejar sin efecto el nombramiento de Josué Gutierrez como nuevo defensor del Pueblo. (Composición: Infobae)

Josué Gutiérrez, quien en ese momento era candidato a Defensor del Pueblo, expresó su opinión sobre la homosexualidad diciendo: “Son deformidades que hay que corregir”. Sin embargo, una vez confirmado en el cargo, ha intentado justificar sus declaraciones. En sus intentos de explicación, Gutiérrez ha mencionado: “Lo que se discutió fue por qué se destinaban muchos recursos a otras cosas. Yo mencioné que toda deformación debe ser corregida, pero esto se basa en la premisa de su planteamiento y en el juicio de valor del señor”. En una entrevista con Exitosa, añadió que estas palabras fueron dichas en ese contexto y que su intención no era ideologizar nada.

Te puede interesar: Nuevo Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez: “Reconsideración de elección no puede verse porque acta está cerrada”

Sin embargo, durante su comparecencia ante el Congreso de la República, Gutiérrez afirmó que esas “deformidades son libertinajes. Estas deformidades no contribuyen a la institucionalidad ni al Estado. Por lo tanto, es necesario corregir estas conductas y no ideologizar nada”. Además, mencionó que si estuviera junto a personas homosexuales, Jesús compartiría el evangelio con cada uno de ellos para “mejorar cada día”.